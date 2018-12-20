التنديد والصمت يوزعان مواقف سلفيين مغاربة من "جريمة شمهروش"

هسبريس - محمد الراجي (صورة: أ.ف.ب)

سارَع عدد من رموز السلفية في المغرب إلى التعبير عن إدانتهم الشديدة لجريمة قتْل سائحتين أجنبيّتين في منطقة إمليل نواحي مدينة مراكش، وعبروا عن استهجانهم للجريمة، في حين لمْ يُعلّق بعض السلفيين المعروفين على الجريمة التي شغلت الرأي العام المغربي منذ ذاع خبر وقوعها إلى الآن.

حسن الكتاني، أحدُ رموز السلفية في المغرب، وصَف قتْل السائحتين لويزا وماري، المتحدرتين من الدنمارك والسويد، بـ"الجريمة الفظيعة"، وقال في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" إنّه حين تلقّى خبر الجريمة الشنعاء "استهجنته أشد الاستهجان وسألت الله اللطف لبلادنا".

وفي تغريدة ثانية، دعا الكتاني إلى عدم استغلال جريمة إمليل "لضرب الإسلام والطعن في الكتاب والسنة وتهييج الناس على علماء الإسلام وأئمته وكتبه"، واصفا من يفعل ذلك بأنه "شخص في قلبه مرض وقصده أن يكيد للإسلام لا أن ينصح للناس"، واعتبر أنّ "الغلو والتنطع لم يخل منه زمان ولا مكان".

وذهب حميد القباج، الوجه السلفي المعروف، إلى وصْف الأشخاص الذي ذبحوا السائحتين الإسكندنافيتين وسط جبال إمليل بـ"المرضى"، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "الذين ذبحوا السائحتين مرضى قبل أن يكونوا متطرفين".

وعبّر القباج عن صدْمته من الجريمة التي هزّت الرأي العام المغربي بقوله: "لا يستطيع العقل أن يستوعب ما جرى في منطقة إمليل بنواحي مراكش، ولا يستطيع أن يتصور بأن إنسانا ينتسب إلى الإسلام يُقْدِم على مثل تلك الجريمة البشعة، إلا باستحضار حقيقة هامة عن أمثال هؤلاء، وأنهم مرضى نفسانيون لا يجدون ما يسكنون به الاختلال النفسي إلا بأفعال متطرفة من ذلك القبيل".

وشبّه القباج مرتكبي جريمة إمليل بـ"أولئك الذين لا يهدؤون إلا بتناول نوع أو أنواع من المخدرات، والذين يجدون في الأفكار والسلوكيات المتطرفة مسكنا لألمهم"، لافتا إلى أنّ الصفة المشتركة بين أصحاب هذه الجرائم هي ضعف معرفتهم بأحكام الإسلام وآدابه ومقاصده.

وروى الشيخ السلفي أنّه بنى رأيه على معاينة شخصية، قائلا: "عاينت ذلك شخصيا في أحد الشباب الذي كان والده قد شكى لي أنه متأثر بالأفكار والحماقات الداعشية، وطلب مني أن أناظره لإقناعه بترك تلك الأفكار. وأقسم بالله العظيم أني لما جالسته وجدته أميا في أبجديات المعرفة الإسلامية حتى أنه لا يُجيد قراءة سورة الفاتحة بقواعد التجويد ولا يعرف أدلة فرائض الوضوء والصلاة، وقد خلصت بعد جلسات معه أنه كان بحاجة لعلاج نفسي أكثر من أي شيء آخر".

وفيما لم يخُض بعضُ رموز السلفية في واقعة قتْل السائحتيْن الأجنبيتين بجبال إمليل، مثل محمد المغراوي، وعبد الكريم الشادلي، وعمر الحدوشي، نشر الشيخ عبد الكريم مطيع على صفحته بيانا باسم الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها، تحت عنوان "على هامش مقتل الفتاتين الأجنبيتين ظلما وعدوانا في المغرب".

وجاء في بيان الحركة: "نعلن استنكارنا وشجبنا للقتل والدعوة إلى القتل والإرهاب مهما كان مصدرها وهدفها، ونُدين كل أعمال العنف ونستنكر الدعوة إليه وتمويله والمساعدة عليه والتنويه به والتشجيع عليه، ونتضامن مع أهالي الضحيتين راجين لهم الصبر وحسن العاقبة".

الشبيبة الإسلامية المغربية دعت كذلك السلطة المغربية إلى "معالجة الأسباب المؤدية إلى العنف، في مجال التعليم والاقتصاد والاجتماع والممارسات الأمنية، والعلاقة بين السلطة والمواطنين".