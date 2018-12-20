24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2513:3016:0418:2619:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مطلب الترقية يوحد موظفين مقصيين خارج السلم (5.00)

  2. الكراوي: مجلس المنافسة يصون القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة (5.00)

  3. ندوة وطنية بوادي زم تقارب مداخل حماية الأسرة (5.00)

  4. الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب (5.00)

  5. فصيل طلابي يتشبث بالحقيقة في اغتيال آيت الجيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التنديد والصمت يوزعان مواقف سلفيين مغاربة من "جريمة شمهروش"

التنديد والصمت يوزعان مواقف سلفيين مغاربة من "جريمة شمهروش"

التنديد والصمت يوزعان مواقف سلفيين مغاربة من "جريمة شمهروش"
هسبريس - محمد الراجي (صورة: أ.ف.ب)
الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:30

سارَع عدد من رموز السلفية في المغرب إلى التعبير عن إدانتهم الشديدة لجريمة قتْل سائحتين أجنبيّتين في منطقة إمليل نواحي مدينة مراكش، وعبروا عن استهجانهم للجريمة، في حين لمْ يُعلّق بعض السلفيين المعروفين على الجريمة التي شغلت الرأي العام المغربي منذ ذاع خبر وقوعها إلى الآن.

حسن الكتاني، أحدُ رموز السلفية في المغرب، وصَف قتْل السائحتين لويزا وماري، المتحدرتين من الدنمارك والسويد، بـ"الجريمة الفظيعة"، وقال في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" إنّه حين تلقّى خبر الجريمة الشنعاء "استهجنته أشد الاستهجان وسألت الله اللطف لبلادنا".

وفي تغريدة ثانية، دعا الكتاني إلى عدم استغلال جريمة إمليل "لضرب الإسلام والطعن في الكتاب والسنة وتهييج الناس على علماء الإسلام وأئمته وكتبه"، واصفا من يفعل ذلك بأنه "شخص في قلبه مرض وقصده أن يكيد للإسلام لا أن ينصح للناس"، واعتبر أنّ "الغلو والتنطع لم يخل منه زمان ولا مكان".

وذهب حميد القباج، الوجه السلفي المعروف، إلى وصْف الأشخاص الذي ذبحوا السائحتين الإسكندنافيتين وسط جبال إمليل بـ"المرضى"، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "الذين ذبحوا السائحتين مرضى قبل أن يكونوا متطرفين".

وعبّر القباج عن صدْمته من الجريمة التي هزّت الرأي العام المغربي بقوله: "لا يستطيع العقل أن يستوعب ما جرى في منطقة إمليل بنواحي مراكش، ولا يستطيع أن يتصور بأن إنسانا ينتسب إلى الإسلام يُقْدِم على مثل تلك الجريمة البشعة، إلا باستحضار حقيقة هامة عن أمثال هؤلاء، وأنهم مرضى نفسانيون لا يجدون ما يسكنون به الاختلال النفسي إلا بأفعال متطرفة من ذلك القبيل".

وشبّه القباج مرتكبي جريمة إمليل بـ"أولئك الذين لا يهدؤون إلا بتناول نوع أو أنواع من المخدرات، والذين يجدون في الأفكار والسلوكيات المتطرفة مسكنا لألمهم"، لافتا إلى أنّ الصفة المشتركة بين أصحاب هذه الجرائم هي ضعف معرفتهم بأحكام الإسلام وآدابه ومقاصده.

وروى الشيخ السلفي أنّه بنى رأيه على معاينة شخصية، قائلا: "عاينت ذلك شخصيا في أحد الشباب الذي كان والده قد شكى لي أنه متأثر بالأفكار والحماقات الداعشية، وطلب مني أن أناظره لإقناعه بترك تلك الأفكار. وأقسم بالله العظيم أني لما جالسته وجدته أميا في أبجديات المعرفة الإسلامية حتى أنه لا يُجيد قراءة سورة الفاتحة بقواعد التجويد ولا يعرف أدلة فرائض الوضوء والصلاة، وقد خلصت بعد جلسات معه أنه كان بحاجة لعلاج نفسي أكثر من أي شيء آخر".

وفيما لم يخُض بعضُ رموز السلفية في واقعة قتْل السائحتيْن الأجنبيتين بجبال إمليل، مثل محمد المغراوي، وعبد الكريم الشادلي، وعمر الحدوشي، نشر الشيخ عبد الكريم مطيع على صفحته بيانا باسم الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها، تحت عنوان "على هامش مقتل الفتاتين الأجنبيتين ظلما وعدوانا في المغرب".

وجاء في بيان الحركة: "نعلن استنكارنا وشجبنا للقتل والدعوة إلى القتل والإرهاب مهما كان مصدرها وهدفها، ونُدين كل أعمال العنف ونستنكر الدعوة إليه وتمويله والمساعدة عليه والتنويه به والتشجيع عليه، ونتضامن مع أهالي الضحيتين راجين لهم الصبر وحسن العاقبة".

الشبيبة الإسلامية المغربية دعت كذلك السلطة المغربية إلى "معالجة الأسباب المؤدية إلى العنف، في مجال التعليم والاقتصاد والاجتماع والممارسات الأمنية، والعلاقة بين السلطة والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد العزيز القنيطري الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:43
الواجب على السلطة المعنية بالأمر ان تحقق مع الصامتين ومعرفة سبب صمتهم وكذلك معرفة ما اخرهم في شجب واستنكار هذا الفعل الاجرام الشنيع وانصح الدولة أن تحارب هذا الفكر المتطرف بالفكر المعتدل الصحيح واختم بدعاء الله عز وجل ان يحفظ بلدنا المغرب من كل شر ظاهر وباطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - الواقعي الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:44
، دعا الكتاني إلى عدم استغلال جريمة إمليل "لضرب الإسلام والطعن في الكتاب والسنة وتهييج الناس على علماء الإسلام وأئمته وكتبه"، العلماء هوما لي ختارعو الانسولين و و ورق المرحاض.هادوك لي كتقصد فقهاء .و يعتاشون بدغدغة العواطف .كلكم ارهابيون و تمارسون التقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - sifao الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:47
لا قنافذ ملساء ، كلكم سواسية مثل اسنان المشط ، تتحينون الفرص فقط ، التمكين ،لتقولوا كلمتكم ، ظهور جماعات دينية واحزاب سياسية بمرجعية دينية معناه ان دين المغاربة منحرف وانتم جئتم لاسناده وهذه هي النتائج ، ونطالب السلطات باتخاذ اجراءات عملية صارمة في حق كل من يتكلم باسم الدين,,,,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - Mann الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:47
اتعجب لمن يقول أن الاسلام بريء من هؤلاء ! إذن من يكن هؤلاء الشبان هل هم يهود ام مسيحيون ام ملحدون ام بوديون ؟؟ هم يعتبرون أنفسهم قمة تطبيق الاسلام ! و هذا هو الخطر الذي يجب ان ننتبه اليه لان للاسف أغلبية المغاربة يحلمون بتطبيق الشريعة لكن لم يطرحوا على أنفسهم اَي شريعة سيطبقون شريعة العدالة والتنمية ام شريعة العدل و الاحسان ام شريعة هؤلاء ؟؟ لنفرض قرر كل المغاربة تطبيق الشريعة التطاحن الذي سيحصل بين الفرق الاسلامية لا يمكن تخيله و التاريخ الاسلامي يشهد على ذلك !
لذا اقحام الدين في الحياة العامة هو خطر على الحياة و خطر على الدين كذلك
لاحظوا أننا كلنا متفقون على الصلاة و الصوم و الشهادتان يعني العبادات و هو دور الدين الوحيد و ليس السياسة و الاقتصاد و حل المشاكل اليومية !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - العلمانية هي الحل الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:48
لا يجب أن تكون هناك جمعيات دينية أو أحزاب دينية أو ما يسمى السلفيون أو العدلاويون... العلمانية هي الحل. إخترعوا لنا علمانية مغربية أفضل من هذه الحالة الشاذة التي تعيشها بلادنا. الظلاميون في كل مكان وفي كل المناصب. غدا إذا وهن عظم الدولة سنرى الدواعش في أجهزة الدولة وهم يخرجون من كل فج عميق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - simo الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:50
بغيت غير نعرف علاش الإسلاميين يكرهون أوطانهم و يحقدون عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - محمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:50
أقل ما يمكن أن يقال إنهم وحوش
نثق في عاداتنا لكن نريد أقصى العقوبات
نريد الإعدام ليكونوا عبرة لكل من تسول له تسول له نفسه قتل الأبرياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.