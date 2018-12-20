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الرئيسية | مجتمع | وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لجريمة شمهروش

وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لجريمة شمهروش

وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لجريمة شمهروش
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:00

حظي التنديد الجماعي للمغاربة بجريمة قتْل السائحتيْن الإسكندنافيتين بجبال إميليل نواحي مدينة مراكش، وتضامنهم وتعاطفهم مع أهالي الضحيتيْن، بإشادة من طرف عدد من وسائل الإعلام الدنماركية، وكذلك من المواطنين الدنماركيين.

وأشاد الموقع الإخباري للقناة الثانية الدنماركية بتضامن آلاف المغاربة مع عائلة الضحية الدنماركية لويزا فيتسراغر جيسبرسن وصديقتها النرويجية، مشيرا إلى أنّ المغاربة عبّروا، في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم شعب لا يمكن أن يتسامح مع مثل هذه الأفعال الإجرامية.

وكان آلاف المغاربة قد غيّروا "بروفايلاتهم" على صفحاتهم في "فيسبوك" ونشروا بدَل صورهم الشخصية صورتي السائحتيْن اللتين عصفَت بهما الجريمة الشنعاء وسط جبال إمليل، وتحتهما عبارة "أنا كمغربي جد مصدوم بسبب هذا الحادث ومتأسف جدا لما حدث في المغرب. أتمنى أن يلقى المشتبه بهم العقاب الذي يستحقونه. نحن لا نتسامح مع هذا النوع من الأعمال. ارقدا في سلام لويزا وماري".

وتفاعل العديد من الدنماركيين مع تضامن المغاربة عبر تعليقات عبّروا فيها عن إعجابهم واحترامهم لموقف المغاربة والقيَم الإنسانية النبيلة التي عبّروا عنها، وأبدى عدد منهم اقتناعهم بأنّ العمل الإجرامي الذي أودى بحياة لويزا ومارين عمل معزول نفذه أفراد لا يمثلون الشعب المغربي كله.

في المقابل، هاجم مواطنون دنماركيون المغاربة، وكتبوا تعليقات عنيفة ضد المغرب وضد المسلمين، وكتب أحدهم "لقد قتلوها (يقصد مواطنته لويزا)، والآن يوسخون صفحتها بتعاليقهم المقززة"، وكتب مواطن دانماركي آخر أن العديد من المغاربة "يتعاطفون مع الإرهاب".

ورغم هوْل الصدمة التي خلّفها قتْل السائحتين الإسكندنافيتين، فإنّ مواطنين دانماركيين أكدوا في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الثقافة المغربية تمقت مثل هذه الجرائم، وأنّ المجتمع المغربي لا يمكن أن يقبل بها.

وكتبت أليس هونتير موريسون، سائحة دانماركية توجد حاليا نواحي مراكش، قائلة: "ربما شاهدتهم الجريمة الشنيعة التي أودت بحياة شابتين في إمليل؛ لقد اعتدت على التنزّه بمفردي في المنطقة التي قُتلتْ فيها الضحيتان، نحن جميعا في هذه المنطقة جدّ مصدومين".

وأضافت أليس: "لم يسبق أنْ وقعت جريمة كهذه في هذه المنطقة، وما حصل يخالف تماما الثقافة الأمازيغية، وكلّ مَن زارَ المنطقة سيتأكد من هذه المسألة"، معبّرة عن تعاطفها مع الأسر الفقيرة التي تقطن دواوير إمليل، التي كان أهاليها يعيشون في سلام مع السياح الوافدين، ويضيفونهم خير ضيافة.

وفيما تسُود مخاوفُ من أنْ تؤثّر جريمة قتْل السائحتين الإسكندنافيتين على السياحة المغربية، خاصة بعد توجيه السلطات الدنماركية والنرويجية تحذيرات إلى رعاياها بأخذ احتياطاتهم حين قصْدهم للمناطق المعزولة بالمغرب، أفاد موظف بوكالة سياحية بأكادير بأنّ حجوزات السياح القادمين من الدول الإسكندنافية لم تتأثر بعد.

وقال المصدر في حديث لهسبريس إنّ "توافُد السياح على مدينة أكادير يسير بوتيرة عادية"، لكنه استدرك بأنّ "ما قدْ يؤثر على السياحة المغربية هو التداوُل المكثّف لمقطع الفيديو الموَثّق لعملية ذبح السائحتين، خاصة بعد أنْ أكّدت المخابرات الدانماركية، اليوم، أنّه حقيقي".

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قدْ قال في الندوة الصحافية عقب أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنّ الحكومة لا تتوفر على معطيات دقيقة حول إلغاء حجوزات سياحية نحو المغرب بعد جريمة إمليل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - ح.عبد الله الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:07
من نشر الوهابية باموال البترول حتى صدق الاغبياء ان الاسلام دين تكفير وذبح وقتل ?
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11
2 - ابو علي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:08
اين الجمعيات ضد الاعدام نريد منها فكرة ضد هذه الجريمة الذي ارتكبوها وحوش حاشا من عند الله ان يكونو بشر
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8
3 - أقديم عبدالصمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:09
حادث شمهروش جريمة شنعاء
إنها ليست من شيم المغاربة الكرماء
و مرتكبيها يجب أن يأخذوا أقسى جزاء.
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16
4 - إيمان من كطالونيا الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:11
نحن نتألم لما حصل. نحن نبكي. نحن لم نتعود علي هذا. نحن من زمان نرى الأجانب في مغربنا الحبيب.نحن نحب الجميع. اتمنى من مغاربة داخل المغرب بأن يقوموا بوقفة كبيرة أمام سفارة النرويج و دنمارك.
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15
5 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:13
تعازينا الحارة لعائلتي الضحيتين القتل جريمة يستنكرها الجميع ما جرى لشابتين في مقتبل العمر آلمنا كثيرا
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9
6 - Mann الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:15
عمر الفتاتين 24 و 28 سنة و يأتي جاهل يأخد منهن حياتهن بأي وجه حق !!
كل مغربي فيه بطريقة أو أخرى داعشي بداخله ! لأننا لم نتربى على الاختلاف و الوعي و القيم كإنسان و إنما تربينا على قال فلان و قال فلان .. من يحلم و يردد أقوال أناس ماتوا فهو ميت الإحساس و العقل
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7 - أحمد من مكناس الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:16
ليس المغاربة وحدهم من يرفضون أي إنسان لديه قدر قليل من العقل و الفطرة السليمة و ذرة من الإنسانية سيرفض هذا العمل الوحشي الهمجي. فتاتين بريئتين غريبتين بلا حول و لا قوة يتم ذبحهم بوحشية و قطع رؤوسهم و تصويرهم هذه حقرة كبيرة بزاف و حتى واحد ما يقبلها.
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8
8 - رشيد من أكدز الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:17
يجب على السلطات وجنيع المسؤولين والمعتيين بتننية هذا البلد السعيد أن يبادروا ويتشجعوا لمعالجة الأسباب المؤدية إلى العنف، في مجال التعليم والاقتصاد والاجتماع والممارسات الأمنية، والعلاقة بين السلطة والمواطنين".
تحية لهسبريس
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9 - sara الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:18
جريمة بشعة لازم من القضاء حكم علي المجرمين رميا بي رصاص
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10 - نبيل الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:19
مصنع الألغام البشرية في الدول الاسلامية يتكون من تعليم فاشل غير قادر على تكوين أفراد مجتمع قادرين على القراءة وفهم والتمتع بالأدب العالمي كشعر ونثر وغيره من الفنون التي تجعل الفرد قادر على فهم مشاعر وانسانية الاخر وقادر على قراءة إنسانية وحكيمة للكتاب الذي يكون عقيدته التعبدية الاسلامية وبالتالي قادر على التعارف بين الشعوب والقبائل والعيش في انسجام معها وجمال
والشطر الثاني مرتبط بالأول يتمثل في الخطاب الديني وأئمة غير مطلعين على الادب العالمي والحكمة العالمية وبالتالي تجد الخطب الدينية خالية من العاطفة الإنسانية والجمال اللغوي مما يؤثر على سلوكيات المتلقين للخطب فتجد نفسك في كل يوم جمعة تستمع مكرهاً لنفس الخطب الخالية من الإنسانيات لدرجة انك تملها وتتوجه لها مكرهاً لانها لاتستهويك
وعندي شبه يقين ان فئة من المسؤلين الكبار في الدول الاسلامية لم يطلعوا ابداً ولايقرؤن الشعر والنثر العالمي مما يجعلهم يفقدون الإحساس بالهموم الحقيقية ومشاكل المواطنين وهنا يبدو لنا الفرق بين موسى الذي اصطنعه الله وأطلعه على الفن فوجد امرأتان تريدان السقي فسقى لهما ومن وجدوا امرأتان أجنبيتان فقطعا راسيهما
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11 - خالد الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:21
لو يطبقون عقوبة الاعدام لما رأينا متل هده الجرائم في بلادنا من العيب والعار والخزي أن تزهق أرواح أناس أبرياء مهما كانت معتقداتهم
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12 - abdo الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:21
المنتزه الوكني لتبقال أكثر مناطق العالم و المغرب خاصة أمنا و بدون حراسة امنية.... أناس مضيافون لا يردون الطلب و قنوعون ووو.... من يبحث عن القليم الحقيقية للمغاربة فمازالت هناك .... زرت قمة توبقال 6 مرات و في كل مرة نترك الحمولة ل8 ساعات بدون حراسة و وسط حركة الزوار و المحليون و لا احد يقتررب منها ....... العين تدمع على وطن لا يحمي الشباب
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13 - مسافر الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:21
هذو وحوش وشياطين حشا واش بنلدم
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14 - ex muslim الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:22
أرجو من كل المغاربة عبر العالم كانو مسلمين او غير مسلمين أن يخرجوا غدا بعد صلاة الجمعة في مظاهرة حاشدة للتنديد بالإرهاب... لان سمعة المغربي والمسلم عامة أصبحة سيئة...
هذه ليست جريمة عادية، القتل يجري في كل أنحاء العالم، ولكن هذا قتل لادافع له سوى دوافع دينية ايديولوجية، اخرجوا للتنديد والاستنكار، التعبير بالتضاهرات يصل مبتغاه بسرعة...
لا للارهاب
اتمنى من أي واحد نشط فالفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي يروج لهذه المبادرة...
انه جد ضروري التوضيح للعالم اننا ضد الارهاب، هذه فرصة لا تعوض حيث كل عدسات الكاميرا مصوبة نحو المغرب...

فصورة المغربي والمسلم أصبحت مقرونة بالارهاب، لايجب السكوت والصمت
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15 - لطيفة الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:22
طبعا نحن المغاربة نستنكر بكل قوة هذه الجريمة البشعة البعيدة عن قيمنا واخلاقنا. تعازي الحارة لأسر الضحيتين رحمهما الله ولا رحم الإرهابيين الدواعش المجرمين
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16 - محمد بوهدي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:24
أن لله و إنا إليه راجعون. لا أقبل هذه الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتان بسبب هذه المجرمون. ارجو لهم الإعدام أمام الملء ليكون عبرة لمن سولت له نفسه أن يلطخ سمعة المغرب و المغاربة.الإعدام لا يستحقون الشفقة.
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17 - محمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:24
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا.
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18 - ياسين الفكيكي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:24
انظر الى صورة الضحيتين بعينين مليئتين بالدموع كيف استطاع القبح و الكراهية ان يذبح الجمال و المحبة؟! لروحكما السلام و نصيحتي للشباب ابقوا حيث الموسيقى فالاشرار لا يغنون.
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19 - الصحراوي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:24
كل انسان له ذرة من العقل والايمان يرفض عمل هؤلاء الهمج لكن صدقوني اكبر خوفنا عندما تبين انهم متشددين ان يكون عملهم بداية لسلسلة جرائم ممنهحة قصد ضرب سمعة المغرب واستقراره والتي زاد من شهرته تجول رئيسة المانيا بأريحية في اسواق مراكش
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20 - Talik walkide rabat الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:24
يقولون ان المغرب بلد الامن والامان ولاكن الشعب يرى عكس دالك انتشار البطالة الاجرام تطرف اطفال شواريع يتسكعون بشوارع وقرب مقاهي باحياء طنجه الرباط.سلا القنيطره البيضاء امام اغين لوزرا وبرلمان وسلطه وامن مدى تنتظر منهم سعايا مغربيات افراقه دجالين سحارا مشعودين باضرحه علي مكناس وضواحيه بعض لفقهاء وموعضات ومتزوجات يرتكبن فواحش زنى ولغتصاب قاتل ايت الجيد طليق حر اختباء في حزب بنكران ام حوب بنكران وتبيعاته واتباعه اصبحو من اعيان واغنياء الوطن يخططون لجعل الوطن المغربي عاصمة لنوريسين لعثامنين الاتراك بعد دخلول للمغرب وسيطره على اقتصاده وشركاته وطرد مستتمرين وشركات من المغرب وكمى يشاع بان المملكه ستصبح جمهوريه اخوانيه بعد تعاون من طرف اعداء ومنافقين ومنافقات وارهابين وتبيعات واتباع احزاب هدفه سيطره على عقول المغاربه وزرع لفتنه والمجاعه وتفريق صدقه لكسب ملاين الاصواط لنتخابيه
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21 - Asmae الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:25
Merci ...mais Sauf que c est pas le cas
C est une religion intolérante et totalitaire. .. Qui promets la mort ou la soumission à tous les mécréants. .. Il suffit de lire les textes , suivre son Histoire et voir les comportements de ses sectataires....
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22 - ملاحظ بسيط. الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:25
تعازينا الحارة لعاءلة الضحيتين النرويجية والدانماركية، وللشعبين الدانماركي والنرويجي عامة وللاانساانية جمعاء.
حريمة شنعاء بكل المقاييس وعملل ارهابي شنيع قام به هؤلاء الجبناء الاغبياء.
اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر.
ما هو دنب هاتتين السيدتين؟
هذا حرام حرام حرام.
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23 - Upset الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:27
اتمنى لهذه وحوش ادمية اشد انواع العذاب.. ببثر جهازهم التناسلي .. ثم اعدامهم علنا وتصويرهم عن طريق البث المباشر .. لليشفية غليل نروجيين ودنماركيين وقلوبنا كالمغاربة
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24 - مغربي آسف الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:27
السيد احمد عصيد هادو ما شي قريشيين هادو أبناء جلدتك تنطلبوا من السلطات ان تعدم هؤلاء المجرمين أمام الناس ومباشرة على شاشات التلفاز وبحضور الجمعيات التي تمنع و تندد بأحكام الاعدام نحن مع عائلة وبلد الضحيتين البريئتين ونندد بكل القتل والإجرام الذي يتعرض له كل إنسان كيف ما كانت ملته
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25 - مواطن الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:27
الاسلاميون او مايطلق عليه بالحركات الاسلامية بكل تلاوينها سلفية او اخوانية او عدلاوية او تنموية ... نع الاسف لا تقبل الاختلاف او النقد . تعتقد ان كل من يعارضها او لا يتفق معها فهو يعارض الاسلام وينقص من القران و الرسول صلى الله عليه و سلم و من الصحابة .
مع الاسف كلهم يحملون الفكر الداعشي رغم مايقال من اتفتاحهم .
كنت لا اتفق مع العدالة و التنمية و عتما كنت اعلق على هذا الموقع كنت احصد كثيرا من الديسلاك
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26 - salam الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:28
j espere que les acusee seront comdamnee a mort le plus vite possible ..certainement ils ont recu de l argent de l exteriuer c est juste un crime comme d autre crime mais a des fins politique
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27 - العلوي التطواني الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:28
كنا انتقدنا اغلاق دور القرآن و الاعتكاف في المساجد خارج أوقات الصلاة ، الآن أعتقد أن هذا قرار صائب من وزارة الداخلية لأنه ان التقى شيوخ الضلالة ببعض الشباب الجاهل الأمي يتم شحن عقولهم بالخزعبلات فيصيرون قنابل موقوتة. كما يجب على الآباء تحمل دورهم في متابعة ومراقبة أبنائهم ومن يرافقهم ماشي غير ولد وطلق
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28 - زكرياء المغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:29
ندين بشدة هذه العملية الحقيرة نسأل الله تعالى ان يرحم الضحيتيين ويلهم دويهم جميل الصبر والسلوان أتمنى من السلطات المغربية الحكم بالإعدام في حق هؤلاء الكلاب المتوحشة يجب الحكم بالإعدام
يجب أن يقتلون كما وقع للطيار الأردني معاد لكساسبة رحمة الله عليه
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29 - محمد الزموري الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:30
نعم ندين هذا العمل الإجرامي الهمجي الذي أودى بحياة أبرياء كانوا في ضيافتنا وهذا ليس من شيمنا لا دينيا ولا أخلاقيا أو مجتمعيا لهذا نطالب بإعدام هؤلاء المجرمين بدون رأفة ولا رحمة ليكونوا عبرة لمن يحذو حذوهم وتعازينا الحارة لأهل الضحايا .
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30 - حمادي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:30
أعدموهم ليكونوا عبرة وليسمع ويرى العالم بأسره إن المملكة المغربية فيها مواطننين غيورين على وطنهم وعلى شرفهم بقيادة محمد السادس أمير البلاد حفضه الله للوطن ومعه رجال مخلصين لهادا البلد الأمين جيش ودرك وأمن والقوات المساعدة
وباقي أفراد المحبين لهادا الوطن حفض الله الوطن من كل من سولت له نفسه المساس به من الداخل والخارج الحمد لله
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31 - ابن طنجة الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:31
جريمة بشعة ارتكبها الداعشيون المغاربة بدم بارد في حق إمرأتين بريئتين إنهم أشباه رجال استغلو ضعف أنوثة المرأة ونحروهما بإسم الدين والدين بريء منهم كما أحمل المسؤولية لوزير الداخلية ومدير الامن الوطني وتهاونهما وضعف كفاءتهما في استتباب الأمن في كل المدن والقرى المغربية ومحاربة الجريمة والارهاب والمخدرات والتشمكير
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32 - redouan bahloul الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:32
متاسف لهده الجراءم التي تمر بالوطن الحبيب
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33 - Samir الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:32
بصراحة حشومة وعيب وعار....التعليم اعباد الله...والله عندنا شي كلخ في المغرب كاين في المغرب وقبائل بدلئية في افريقيا....مساكين جاو يشوفو المغرب قتلو بوحشية بدون سبب....اصلا المغرب السياحة الجبلية او الصحراوية ضروري مرافق او ممنوع المبيت في العراء..راه الأمن والو زيرو
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34 - مصطفى الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:34
كلنا و ليس آلاف فقط يجب مسيرة تعاطف و إلا ضاعت السياحة
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35 - ولد حميدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:35
السياحة بالمغرب تأثرت بعمليات إرهابية وقعت في دول سياحية عربية مثل تونس و مصر فبالاحرى أن تقع عندنا فحتى ما وقع بامليل سينقلب سلبا على دول عربية و ليس العكس كما يظن البعض
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36 - طارق الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:36
نعم.يتعاطفون ولكن أكثرهم لن يسمح لفلدة كبده ان تذهب للمغرب من الان فصاعدا. الضربة القاضية ل السياحة المغربية في الطريق العاجل.
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37 - يوسسسسسسف الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:36
نعتذر لعائلتا الفقيدتين .نحن المغاربة من طنجة للكويرة نتمنى الاعدام بدون عفو للمجرمين الهمج.
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38 - سناء الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:37
الحل الوحيد مع هؤلاء المجرمين ليس الذهاب بهم إلى السجن بل تقديمهم الدولتين السويد والدنمارك ليفعلوا بهم ماشاؤوا وأتمنى أن لا تتدخل جمعياتهم الحقوقية لأن أصلا هؤلاء ليسوا بشرا و لا حتى حيوانات
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39 - reda الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:37
i swear i`ve been to Norway and Denmark this year and i can say that the ppl there are the best in the world,they are so nice that when you ask them a question they don`t hesitate to answer you with a smile, I'm very sorry that this happened to those beautiful girls,im speechless and ashamed
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40 - hassan الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:39
في الحقيقة هاد الناس مرغو صورت المغاربة فالتراب اتمنى لهم اشد الاحكام و هو الاعدام امام اعين العالم .و تحية تقدير لرجال الامن الدين قامو بعمل جبار في القبض على المجرمين في وقت وجيز كون كان بالامكان ديالي نعطيكم البريمات كون عطيتكم بسخاء . المهم برافو رجال الامن.
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