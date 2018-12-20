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كُتّاب وآراء
وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لجريمة شمهروش
حظي التنديد الجماعي للمغاربة بجريمة قتْل السائحتيْن الإسكندنافيتين بجبال إميليل نواحي مدينة مراكش، وتضامنهم وتعاطفهم مع أهالي الضحيتيْن، بإشادة من طرف عدد من وسائل الإعلام الدنماركية، وكذلك من المواطنين الدنماركيين.
وأشاد الموقع الإخباري للقناة الثانية الدنماركية بتضامن آلاف المغاربة مع عائلة الضحية الدنماركية لويزا فيتسراغر جيسبرسن وصديقتها النرويجية، مشيرا إلى أنّ المغاربة عبّروا، في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم شعب لا يمكن أن يتسامح مع مثل هذه الأفعال الإجرامية.
وكان آلاف المغاربة قد غيّروا "بروفايلاتهم" على صفحاتهم في "فيسبوك" ونشروا بدَل صورهم الشخصية صورتي السائحتيْن اللتين عصفَت بهما الجريمة الشنعاء وسط جبال إمليل، وتحتهما عبارة "أنا كمغربي جد مصدوم بسبب هذا الحادث ومتأسف جدا لما حدث في المغرب. أتمنى أن يلقى المشتبه بهم العقاب الذي يستحقونه. نحن لا نتسامح مع هذا النوع من الأعمال. ارقدا في سلام لويزا وماري".
وتفاعل العديد من الدنماركيين مع تضامن المغاربة عبر تعليقات عبّروا فيها عن إعجابهم واحترامهم لموقف المغاربة والقيَم الإنسانية النبيلة التي عبّروا عنها، وأبدى عدد منهم اقتناعهم بأنّ العمل الإجرامي الذي أودى بحياة لويزا ومارين عمل معزول نفذه أفراد لا يمثلون الشعب المغربي كله.
في المقابل، هاجم مواطنون دنماركيون المغاربة، وكتبوا تعليقات عنيفة ضد المغرب وضد المسلمين، وكتب أحدهم "لقد قتلوها (يقصد مواطنته لويزا)، والآن يوسخون صفحتها بتعاليقهم المقززة"، وكتب مواطن دانماركي آخر أن العديد من المغاربة "يتعاطفون مع الإرهاب".
ورغم هوْل الصدمة التي خلّفها قتْل السائحتين الإسكندنافيتين، فإنّ مواطنين دانماركيين أكدوا في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الثقافة المغربية تمقت مثل هذه الجرائم، وأنّ المجتمع المغربي لا يمكن أن يقبل بها.
وكتبت أليس هونتير موريسون، سائحة دانماركية توجد حاليا نواحي مراكش، قائلة: "ربما شاهدتهم الجريمة الشنيعة التي أودت بحياة شابتين في إمليل؛ لقد اعتدت على التنزّه بمفردي في المنطقة التي قُتلتْ فيها الضحيتان، نحن جميعا في هذه المنطقة جدّ مصدومين".
وأضافت أليس: "لم يسبق أنْ وقعت جريمة كهذه في هذه المنطقة، وما حصل يخالف تماما الثقافة الأمازيغية، وكلّ مَن زارَ المنطقة سيتأكد من هذه المسألة"، معبّرة عن تعاطفها مع الأسر الفقيرة التي تقطن دواوير إمليل، التي كان أهاليها يعيشون في سلام مع السياح الوافدين، ويضيفونهم خير ضيافة.
وفيما تسُود مخاوفُ من أنْ تؤثّر جريمة قتْل السائحتين الإسكندنافيتين على السياحة المغربية، خاصة بعد توجيه السلطات الدنماركية والنرويجية تحذيرات إلى رعاياها بأخذ احتياطاتهم حين قصْدهم للمناطق المعزولة بالمغرب، أفاد موظف بوكالة سياحية بأكادير بأنّ حجوزات السياح القادمين من الدول الإسكندنافية لم تتأثر بعد.
وقال المصدر في حديث لهسبريس إنّ "توافُد السياح على مدينة أكادير يسير بوتيرة عادية"، لكنه استدرك بأنّ "ما قدْ يؤثر على السياحة المغربية هو التداوُل المكثّف لمقطع الفيديو الموَثّق لعملية ذبح السائحتين، خاصة بعد أنْ أكّدت المخابرات الدانماركية، اليوم، أنّه حقيقي".
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قدْ قال في الندوة الصحافية عقب أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنّ الحكومة لا تتوفر على معطيات دقيقة حول إلغاء حجوزات سياحية نحو المغرب بعد جريمة إمليل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
إنها ليست من شيم المغاربة الكرماء
و مرتكبيها يجب أن يأخذوا أقسى جزاء.
كل مغربي فيه بطريقة أو أخرى داعشي بداخله ! لأننا لم نتربى على الاختلاف و الوعي و القيم كإنسان و إنما تربينا على قال فلان و قال فلان .. من يحلم و يردد أقوال أناس ماتوا فهو ميت الإحساس و العقل
تحية لهسبريس
والشطر الثاني مرتبط بالأول يتمثل في الخطاب الديني وأئمة غير مطلعين على الادب العالمي والحكمة العالمية وبالتالي تجد الخطب الدينية خالية من العاطفة الإنسانية والجمال اللغوي مما يؤثر على سلوكيات المتلقين للخطب فتجد نفسك في كل يوم جمعة تستمع مكرهاً لنفس الخطب الخالية من الإنسانيات لدرجة انك تملها وتتوجه لها مكرهاً لانها لاتستهويك
وعندي شبه يقين ان فئة من المسؤلين الكبار في الدول الاسلامية لم يطلعوا ابداً ولايقرؤن الشعر والنثر العالمي مما يجعلهم يفقدون الإحساس بالهموم الحقيقية ومشاكل المواطنين وهنا يبدو لنا الفرق بين موسى الذي اصطنعه الله وأطلعه على الفن فوجد امرأتان تريدان السقي فسقى لهما ومن وجدوا امرأتان أجنبيتان فقطعا راسيهما
هذه ليست جريمة عادية، القتل يجري في كل أنحاء العالم، ولكن هذا قتل لادافع له سوى دوافع دينية ايديولوجية، اخرجوا للتنديد والاستنكار، التعبير بالتضاهرات يصل مبتغاه بسرعة...
لا للارهاب
اتمنى من أي واحد نشط فالفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي يروج لهذه المبادرة...
انه جد ضروري التوضيح للعالم اننا ضد الارهاب، هذه فرصة لا تعوض حيث كل عدسات الكاميرا مصوبة نحو المغرب...
فصورة المغربي والمسلم أصبحت مقرونة بالارهاب، لايجب السكوت والصمت
C est une religion intolérante et totalitaire. .. Qui promets la mort ou la soumission à tous les mécréants. .. Il suffit de lire les textes , suivre son Histoire et voir les comportements de ses sectataires....
حريمة شنعاء بكل المقاييس وعملل ارهابي شنيع قام به هؤلاء الجبناء الاغبياء.
اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر.
ما هو دنب هاتتين السيدتين؟
هذا حرام حرام حرام.
مع الاسف كلهم يحملون الفكر الداعشي رغم مايقال من اتفتاحهم .
كنت لا اتفق مع العدالة و التنمية و عتما كنت اعلق على هذا الموقع كنت احصد كثيرا من الديسلاك
يجب أن يقتلون كما وقع للطيار الأردني معاد لكساسبة رحمة الله عليه
وباقي أفراد المحبين لهادا الوطن حفض الله الوطن من كل من سولت له نفسه المساس به من الداخل والخارج الحمد لله