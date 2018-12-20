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كُتّاب وآراء
إقبال على مباراة أساتذة التعاقد بأكاديمية الرباط
لم تحُل دعوات إسقاط توظيف الأساتذة بالتعاقد، والاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، دون الإقبال على مباريات توظيف الأساتذة بالتعاقد التي ستُجرى هذا الشهر في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ما مجموعه 16.457 مترشحة ومترشحا، 10.316 منهم ترشحوا لاجتياز مباراة التوظيف بالسلك الابتدائي، و6141 بالسلك الثانوي.
وأعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أنّ حصيصها من مباراة توظيف أطر الأكاديمية بلغ 1349 منصبا، منها 672 بالسلك الابتدائي و677 بالسلك الثانوي. وستجرى المباراة يوم 22 دجنبر 2018 في 51 مركزا في كل من الرباط، والقنيطرة، والخميسات، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الله ياخد فيهم الحق .
إنها عنصرية مجحفة وواضحة يشعر بها حتى المنغولي .
فاين هي المساواة وتكافئ الفرص التي تنادون بها؟
لذا نطالب وزارة التربية والتعليم أن تعطي للمنطقة الشرقية وجدة وبني درار ونواحيهما وحقهما في مناصب الاساتذة المتعاقدين.
لماذا هذه العنصرية والتهميش لوجدة وما جوارها
بالضرابات و الاحتجاجةات . في حين أن هذا العمل هو الجار به العمل حتى في فرنسا و بلجيكا .