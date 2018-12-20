إقبال على مباراة أساتذة التعاقد بأكاديمية الرباط

هسبريس من الرباط

لم تحُل دعوات إسقاط توظيف الأساتذة بالتعاقد، والاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، دون الإقبال على مباريات توظيف الأساتذة بالتعاقد التي ستُجرى هذا الشهر في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ما مجموعه 16.457 مترشحة ومترشحا، 10.316 منهم ترشحوا لاجتياز مباراة التوظيف بالسلك الابتدائي، و6141 بالسلك الثانوي.

وأعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أنّ حصيصها من مباراة توظيف أطر الأكاديمية بلغ 1349 منصبا، منها 672 بالسلك الابتدائي و677 بالسلك الثانوي. وستجرى المباراة يوم 22 دجنبر 2018 في 51 مركزا في كل من الرباط، والقنيطرة، والخميسات، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم.