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الرئيسية | مجتمع | إقبال على مباراة أساتذة التعاقد بأكاديمية الرباط

إقبال على مباراة أساتذة التعاقد بأكاديمية الرباط

إقبال على مباراة أساتذة التعاقد بأكاديمية الرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:15

لم تحُل دعوات إسقاط توظيف الأساتذة بالتعاقد، والاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، دون الإقبال على مباريات توظيف الأساتذة بالتعاقد التي ستُجرى هذا الشهر في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ما مجموعه 16.457 مترشحة ومترشحا، 10.316 منهم ترشحوا لاجتياز مباراة التوظيف بالسلك الابتدائي، و6141 بالسلك الثانوي.

وأعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أنّ حصيصها من مباراة توظيف أطر الأكاديمية بلغ 1349 منصبا، منها 672 بالسلك الابتدائي و677 بالسلك الثانوي. وستجرى المباراة يوم 22 دجنبر 2018 في 51 مركزا في كل من الرباط، والقنيطرة، والخميسات، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بالتوفيق انشاء الله الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:38
التعليم يبقى نقطة الضوء الوحيدة امام انسداد افق الوظيفة العمومية اتمنى التوفيق والسداد لكل مقبل على اجتياز هذه المباراة .بالتوفيق انشاء الله . وصبرا جميلا للمدرسين في المدارس الخصوصية التي تستغل بابخس الاثمان من طرف اصحاب تلك المؤسسات رغم انها ترهق كاهل اسر التلاميذ وتستفيذ من الاعفاءات الضريبية من طرف الدولة .
الله ياخد فيهم الحق .
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7
2 - أستاذ متعاقد الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:45
الأن يكادون يتقاتلون على التسجيل و خوض المباراة و منهم من سيستخدم كل الوسائل المشروعة و غير المشروعة للفوز بالمنصب و بعد ذلك سيخرجون ليملؤوا الدنيا صراخا و ضجيجا : " لقد فُرض علينا التعاقد ، و هذا عقد إذعان " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11
3 - نورالدين بنعربية الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:53
للاسف الشديد وجدة لم تحظى بأي منصب في توظيف الاساتذة المتعاقدين في كستى الاعدادي لا السنة الماضية ولا هذه السنة كأنها ليست معنية ولا تنتمي للتعليم بالمغرب .
إنها عنصرية مجحفة وواضحة يشعر بها حتى المنغولي .
فاين هي المساواة وتكافئ الفرص التي تنادون بها؟
لذا نطالب وزارة التربية والتعليم أن تعطي للمنطقة الشرقية وجدة وبني درار ونواحيهما وحقهما في مناصب الاساتذة المتعاقدين.
لماذا هذه العنصرية والتهميش لوجدة وما جوارها
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-2
4 - عبقري زمانه الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:01
يجتازون المباراة للتدريس بالتعاقد عن طععاوية وبعد ذالك يطالبون بالترسيم المباشر
بالضرابات و الاحتجاجةات . في حين أن هذا العمل هو الجار به العمل حتى في فرنسا و بلجيكا .
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