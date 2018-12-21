نبذ العنف ضد النساء يجمع فاعلين في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتضن المركب التربوي والاجتماعي القدس بخريبكة، عشية الخميس، لقاء تحسيسيا جهويا تحت شعار "العنف ضد النساء ضسارة.. والسكات عليه خسارة"، نظّمته جمعية المبادرة النسائية، بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني واللجنة الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء.

وافتتحت خديجة قُراع، رئيسة جمعية المبادرة النسائية، اللقاء بالتذكير بعدد من قوانين وبرامج وقف العنف، مشيرة إلى أنه "على الرغم من الجهود المبذولة، والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال محاربة العنف ضد النساء، ما زال المجتمع المغربي يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية جراء تعرض شريحة واسعة من النساء للعنف والتمييز، وأن الضمانات القانونية وحدها غير كافية لمناهضة هذا العنف"، مضيفة أن "جمعية المبادرة النسائية بخريبكة كانت سباقة إلى إحداث أول مركز إقليمي للاستماع والتوجيه ومصاحبة النساء ضحايا العنف سنة 2008 على مستوى جهة الشاوية ورديغة سابقا".

ممثلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تطرقت، في مداخلتها، إلى أهم المكتسبات في مجال الحماية القانونية، خاصة على مستوى مجالات "تعزيز التكفل"، و"التكفل المؤسساتي بالنساء ضحايا العنف"، و"محاربة العنف ضد النساء"، و"تطوير المعرفة بالظاهرة"، و"مواصلة تفعيل عمل المرصد الوطني للعنف ضد النساء"، و"المنجزات الخاصة بمجال التحسيس بالظاهرة"، و"أهداف وبرنامج الحملة الـ16 لوقف العنف ضد النساء"، و"محطات الحملة ودعائمها التواصلية".

من جانبه، استعرض يوسف بن الشيخ، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة ورئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في كلمته، مختلف القوانين والإجراءات والتدابير المتخذة من لدن رئاسة النيابة العامة والحكومة، من أجل تطويق ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "العنف ضد المرأة يعدّ امتهانا للكرامة الإنسانية، وخرقا لكل المواثيق الدولية، وهدرا للحقوق، وتعتبر مسألة مناهضة العنف ضد النساء والنهوض بأوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية ضمن انشغالات المغرب الذي أبان عن إرادة قوية لإصلاح النصوص الأساسية ذات الصلة بوضع المرأة".

وتعاقب على تقديم المداخلات عدد من المشاركين في اللقاء؛ من بينهم ممثل القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة خريبكة، وممثل وكالة التنمية الاجتماعية، وممثلة منظمة "إناكتيس" بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة، وممثلة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخريبكة، بحضور عدد من النساء وفعاليات المجتمع المدني، وممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي وعدد من القطاعات المعنية بظاهرة العنف ضد النساء.

وبعدما أجمع المشاركون في اللقاء على رفض العنف ضد النساء بكل أشكاله ومستوياته، مع ضرورة تعاون الجميع، كل بحسب موقعه، على محاصرة وتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها، اختُتم اللقاء التحسيسي الجهوي بتوزيع دبلومات التخرج وشواهد التقويم على النساء المستفيدات من البرامج المتوفرة بالمركب التربوي والاجتماعي بالحي السكني الفتح، والتي تسهر جمعية المبادرة النسائية على تأطيرها لفائدة الراغبات في تعلّم الفصالة والخياطة والديكور الداخلي...