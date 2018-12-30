التوحيد والإصلاح تدين اقتراف "جريمة شمهروش"

هسبريس - وائل بورشاشن

أدانت حركة التوحيد والإصلاح "جريمة القتل الشنيعة التي حدثت بجماعة إمليل بمنطقة الحوز، وذهبت ضحيتها سائحتان أجنبيتان"، واستنكرت بشدة، في بلاغ لها، "الجريمة الشنعاء".

وأعلنت الحركة الإسلامية إدانتها المطلقة لهذا الفعل الآثم أيا كانت الجهة التي تقف وراءه، "لما فيه من قتل لأنفس بريئة، واعتداء ظالم، وترويع للآمنين يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية"، معبرة عن تعازيها ومواساتها وتضامنها مع أسرتي وعائلتي الضحيتين، ومع الشعبين النرويجي والدنماركي.

من جهته عبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية، المنظمة النسائية التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، عن تلقيه "ببالغ الحزن والأسى خبر الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها شابتان أجنبيتان في مقتبل العمر"، محييّا بإكبار فعالية ونجاعة عمل المصالح المختصة التي أوقفت أربعة شبان مغاربة يشتبه في كونهم مرتكبي الجريمة.

وقدم المنتدى النسائي في بيان له "تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرتي الضحيتين وللشعبين النرويجي والدانماركي قاطبة"؛ معبرا عن "عميق الحزن والألم لحدوث هذه الجريمة النكراء؛ وعن مشاعر الغضب تجاه من تسول له نفسه قتل الأبرياء وتشويه سمعة المغرب كواحة آمنة مطمئنة في محيط مضطرب، والمس بصورة المغاربة كشعب كريم منفتح مضياف معتز بقيمه الدينية والوطنية السمحة والإنسانية".

وأكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية تنديده المستمر بكل مظاهر التطرف والعنف أيا كانت مرجعياته وغاياته، مجددا رفضه لكل الأفكار العدوانية على أمن وسلامة الأفراد والجماعات، وكل التوجهات التي من شأنها إشاعة أي فكر إجراميِّ النزوعات وإرهابي الوسائل والغايات، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة شهدت في الأسبوع الجاري جريمة قتل وصفت بالإرهابية، وذهبت ضحيتها شابتان، إحداهما نرويجية والأخرى دنماركية، بجماعة إمليل نواحي مدينة مراكش. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة، والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".

كما صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد ظهور شريط يظهر المشتبه في قيامهم بالعمل الإرهابي وهم يبايعون تنظيم الدولة الإسلامية، بأن التحريات والأبحاث المنجزة، والخبرة التقنية، أوضحتا أن الشريط المنشور تم تصويره في الأسبوع المنصرم، قبل ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع البحث.