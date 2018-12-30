جبهة "مناهضة التطرف" توصي بتجريم التكفير‎

هسبريس من الرباط

أدانت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الجريمة الإرهابية البشعة التي راحت ضحيتها سائحتان أجنبيتان ضواحي مدينة مراكش.

واعتبرت الجبهة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذه الجريمة، سواء في طريقة ارتكابها أو أهدافها، تحمل بصمات الجماعات الدينية المتطرفة المناهضة للحق في الحياة ولحقوق الإنسان ولفكر التسامح والتعايش الإنساني.

وأوصى التنظيم باعتماد سياسة أمنية وجنائية أكثر ردعا للإرهاب والتطرف، وتجفيف منابع الإرهاب الفكري والثقافي والديني والسياسي المتطرف والمتزمت والمعادي لقيم الحرية والمساواة والعدالة، وإغلاق كل أماكن التربية الدينية التكفيرية والمتطرفة، وتجريم التكفير، وتعزيز التسامح والحق في الاختلاف في البرامج التعليمية والدينية.