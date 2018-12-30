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الرئيسية | مجتمع | طائرة تقل جثماني السائحتين تغادر إلى كوبنهاغن

طائرة تقل جثماني السائحتين تغادر إلى كوبنهاغن

طائرة تقل جثماني السائحتين تغادر إلى كوبنهاغن
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 13:21

انطلقت الطائرة التي تحمل على متنها جثماني الشابتين الاسكندينافيتين اللتين قتلتا في جنوب المغرب، الجمعة، من مطار الدار البيضاء في اتجاه كوبنهاغن، حسب ما أفاد به مصدر من الشرطة في تصريح لوكالة "فرانس برس".

وأقلعت الطائرة التي تنقل جثتي السائحين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنرويجية مارين أولاند من مطار الدار البيضاء عند الساعة 12.15 (11.15 بتوقيت غرينيتش)، وفق ما قاله ناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني لوكالة "فرانس برس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - assifnwourgh الجمعة 21 دجنبر 2018 - 13:46
إنه لموقف محرج و مخجل جدا أن نرجع إليهم إبنتيهما مقتولتين شر قتلة.. نعتذر لكم يا أسعد الناس في العالم لأننا أحزناكم.. يجب أن تقدم الحكومة المغربية إعتذارا رسميا لكلتا الدولتين على تقصيرها في ضمان الأمن و الأمان لبنتيهما..
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126
2 - Khlil الجمعة 21 دجنبر 2018 - 13:51
مأساة اغرقتني في حزن عميق. لم انم جيدا مند مشاهدتي لفيديو الجريمة المروعة. اصبت بالصدمة و فقدت الشهية و هرب مني التفاؤل و أصابني الاكتئاب.
لاحول ولا قوة الا بالله
فقدت الثقة في كل البلاد و في كل العباد
سرقة و دعارة و شذوذ و تشرميل و جز الرؤوس...
ارهاب فاجر و كبت جنسي رهيب..
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115
3 - lolo الجمعة 21 دجنبر 2018 - 13:55
احساس صعب انا بقاو فييا تقول نن عائلتي شابات في ريعان الشباب يموت بهذه الطريقة الوحشية شىء صعب والله
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83
4 - دعاء الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:13
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احساس صعب بقاو فيا بزاف حرام يتقتلو بالهاد الطريقة الوحشية شنو ذنبهم
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34
5 - Adam Paris الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:15
J'ai vu la vidéo hier soir , et depuis j'ai mal au ventre !!!
symptôme de vomissement ..
c'est horrible , ces sauvages ne méritent aucune pitié !!
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22
6 - marocain الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:18
We ask the Moroccan state to take the death penalty from these criminals
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15
7 - عبدالرحمان الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:25
إحساسي بالحزن و الغضب الشديد من هاد الفعل المشين الهمجي الوحشي. هاؤلاء القتلة و أمثالهم لايعدموا و إنما يصلبوا و يعدبوا و يحرقوا حتى يكونوا عبرة لكل المجرمين.
سيلقون بدالك العداب في الدنيا و في الآخرة.
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