طائرة تقل جثماني السائحتين تغادر إلى كوبنهاغن

هسبريس - أ.ف.ب

انطلقت الطائرة التي تحمل على متنها جثماني الشابتين الاسكندينافيتين اللتين قتلتا في جنوب المغرب، الجمعة، من مطار الدار البيضاء في اتجاه كوبنهاغن، حسب ما أفاد به مصدر من الشرطة في تصريح لوكالة "فرانس برس".

وأقلعت الطائرة التي تنقل جثتي السائحين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنرويجية مارين أولاند من مطار الدار البيضاء عند الساعة 12.15 (11.15 بتوقيت غرينيتش)، وفق ما قاله ناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني لوكالة "فرانس برس".