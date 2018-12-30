أمنستي تدعو المغرب إلى تنظيم الدخول والخروج

هسبريس - أمال كنين

قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات المغربية اتباع سياسات تنظّم عملية الدخول إلى البلاد والبقاء فيه والخروج منه بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها "في الأشهر الأخيرة، وسعت نطاق حملة المداهمات القاسية وغير القانونية التي تقوم بها ضد المهاجرين، من أجل السيطرة على الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى إسبانيا".

ووثقت منظمة العفو الدولية، ضمن تقرير يحمل عنوان "قصص من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..الهجرة من، إلى، في"، ما أسمته "الحملة الصارمة والمتواصلة التي قامت بها الشرطة المغربية، مع قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة المغربية، ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين".

وقالت المنظمة إن قوات الأمن "قامت بمداهمات عنيفة، بشكل خاص، على المستوطنات العشوائية والمخيمات المؤقتة التي يقطنها المهاجرون حول طنجة والناظور، ونقطة العبور إلى جيب سبتة الإسباني". وفي بعض الحالات، التي وثقتها منظمة العفو الدولية، "قامت أجهزة الأمن بإضرام النار في المخيمات، وحرق ممتلكات المهاجرين وسرقة الهواتف المحمولة".

وقال أحد المهاجرين، والذي عاش في المغرب لمدة أربع سنوات، لمنظمة العفو الدولية، إن "قوات الشرطة والدرك المغربية اقتحمت بعنف منزله في حي مسنانة بطنجة في الساعة الرابعة من صباح يوم 26 شتنبر".

وزادت المنظمة: "قامت القوات البحرية الملكية المغربية باعتراض قارب يحمل على متنه 15 مواطناً مغربياً على الأقل في المياه المغربية بالقرب من مدينة الفنيدق في الشمال، وقامت القوات بإطلاق النار على القارب لإيقافه، ما أدّى إلى مقتل حياة بلقاسم البالغة من العمر 19 سنة".

وتقول خدوج حمداني، والدة حياة، لـ"أمنستي": "كانت ابنتي، حياة، لتكمل سنتها العشرين في نونبر. كانت بِكر أولادي الخمسة وأكثرهم شجاعة..كانت تمثّل العالم بأسره بالنسبة إلي..ترك غيابها فجوةً كبيرةً في عائلتنا ولن يملأها شيء بعد الآن".

وتضيف خدوج: "قبل أن تُقْتَل على أيدي القوات البحرية في المتوسط، كانت حياة تكمل سنتها الثانية في كلية الحقوق..أرادت أن تصبح محامية أو مُدَرّسة..وقرّرت أن تصبح "حراكة" كي تنضمّ إلى عمّتها التي ربّتها، والتي تعيش في إسبانيا.. كانت حالمة، ومفعمة بالآمال.. أرادت مستقبلاً أفضل.. قتلتها السلطات..قتلتها ولم تفعل شيئاً لترينا حقيقة ما حصل..لم تفعل السلطات شيئاً سوى مراقبة منزلنا يوم دفنها..لا نعرف ما علينا فعله...لا شيء سيعيد لنا حياة، لكننا مازلنا نريد معرفة حقيقة ما جرى".