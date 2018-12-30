نقابة تنتقد "تغييب" الحكومة للحوار الاجتماعي

هسبريس من الدار البيضاء

استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم الطبقات الشعبية المغربية، في ظل الاختيارات الحكومية الهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للفئات الفقيرة".

واستغربت الجامعة سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، "التمادي في إغلاق باب الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، ثم تجاهل المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية، مع الاستمرار في العناد والاستئساد بفرض سياسات غير اجتماعية".

وقالت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية إن "وزارة الداخلية ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح حوار جاد على أرضية الملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، فضلا عن سعي الحكومة إلى منع حق ممارسة الإضراب لموظفي قطاع الداخلية، من خلال المشروع التكبيلي للإضراب (المادة 33 من المشروع)، في تنافٍ صارخ مع مقتضيات دستور 2011".

وأشار المصدر ذاته إلى "ضبابية الإستراتيجية التي تنهجها وزارة الداخلية، عبر وضع مسلك الوظيفة العمومية بالقطاع في طور الانقراض، مع تعويض المغادرين بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وتكليفهم بمهام إدارية صِرفة، وكذلك تغييب أي مبادرة لإخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية، خاصة بموظفي وزارة الداخلية تشمل كل الفئات الإدارية".

وطالبت الجامعة بـ"بصرف التعويضات الخاصة بفرق تنشيط الأحياء، والاستمرار في منح التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية والأشغال الشاقة والملوثة والتنقل، إلى غاية توزيع الموظفين بين مصالح الوزارة ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وكذا العمل على تصحيح الخدمات الخاصة بمستخدمي الإنعاش الوطني".