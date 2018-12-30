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المنتدى المغربي الدنماركي يدين "جريمة إمليل"
السبت 22 دجنبر 2018 - 08:41
أدان المنتدى المغربي الدنماركي ما وصفه بــ"العمل الوحشي الذي ارتكبه الإرهابيون في منطقة إمليل بمراكش، المتمثل في قتل الفتاتين الإسكندنافيتين".
واعتبر المنتدى، في بلاغ له، أن هذا الفعل البشع "لا يقبله الدين الإسلامي والقانون المغربي، لأن المغرب بلد منفتح على جميع الأجناس وجميع الديانات".
كما دعا المنتدى السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة والعقوبات القاسية في حق الفاعلين، راجيا لأسر الضحايا الصبر والسلوان.