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الرئيسية | مجتمع | هيئة تدعو إلى وقفات احتجاجية ضد "جريمة إمليل"

هيئة تدعو إلى وقفات احتجاجية ضد "جريمة إمليل"

هيئة تدعو إلى وقفات احتجاجية ضد "جريمة إمليل"
هسبريس من الرباط
السبت 22 دجنبر 2018 - 04:48

أعلنت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إدانتها القوية لما وصفته بــ"الإرهاب الظلامي الغاشم الذي يزرع الرعب والهمجية عبر فكره الظلامي، وبسلوكات دموية بغيضة".

وأضاف بلاغ صادر عن الهيئة، إثر وقوع جريمة أمليل، أنه أمام هول الحدث وتداعياته السلبية الوخيمة على قيم السلم والأمن وحقوق الإنسان من جهة، وعلى التنمية والاقتصاد الوطني من جهة ثانية، "فإننا ندعو مختلف فروع الجمعية ولجنها التحضيرية إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن الإدانة الشديدة لكل أنواع الإرهاب الظلامي، وللتعبير كذلك عن المواساة والتضامن".

كما دعا البلاغ إلى استعجال تنظيم هذه الوقفات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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