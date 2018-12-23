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كُتّاب وآراء
العثماني: مباراة موحدة للمعاقين فرصة لولوج الوظيفة
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد بالرباط، إن المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة تهدف إلى فتح الفرص من أجل التوظيف بالوظيفة العمومية لفائدة هذه الفئة من المجتمع، في كافة أنواع الإعاقة.
وقال العثماني، خلال زيارة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، التي تحتضن، إلى جانب مركزين آخرين، المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إن هذه المباراة تروم فتح الفرص أمام هذه الفئة من المجتمع، في كافة أنواع الإعاقة، من أجل التوظيف بأسلاك الوظيفة العمومية، مسجلا أن الأمر يتعلق ب"تمييز إيجابي" لفائدة هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، سجل رئيس الحكومة أنه تم تخصيص 200 منصب مالي لهذه المباراة برسم قانون المالية ل2019، الذي صادق عليه البرلمان، لتوظيف أشخاص في وضعية صعبة، موضحا أنه سيتم الحفاظ على نظام الحصص (الكوطا) المحدد في 7 بالمائة لهذه الفئة ضمن مباريات القطاع العام.
وأوضح أن عدد المترشحين لهذه المباراة، الأولى من نوعها، تجاوز 900 شخص من أجل التباري بشأن 50 منصبا، منوها بكافة الإدارات المنخرطة، والتي تعبأت بهذه المناسبة، وكذا كافة السلطات المحلية التي سهرت على إجراء هذه المباراة في أفضل الظروف.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل القرار المتعلق بتحديد شروط وإجراءات وبرامج تنظيم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يأتي الإعلان عن هذه المباراة، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مصالح رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية، توجت بحصر عدد المناصب المالية المفتوحة للتباري في 50 منصبا، موزعة على 17 قطاعا وزاريا.