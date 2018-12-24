24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. رشيد أولاد المدني .. مبتكر طنجاوي يعيد الحياة إلى الهواتف العمومية (5.00)

  2. جمعية وطنية للمكتبات العمومية ترى النور بالمملكة (5.00)

  3. حتى يفقد الإرهاب هويته (5.00)

  4. "فيسبوك" يعتقل مغاربة .. تدوينة طائشة توقف شابا مجازا بتونفيت (5.00)

  5. نقابة تحمل الحكومةَ مسؤولية تردّي خدمات الصحة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التنديد بـ"جريمة شمهروش" وراء مسيرة بين الجبال

التنديد بـ"جريمة شمهروش" وراء مسيرة بين الجبال

التنديد بـ"جريمة شمهروش" وراء مسيرة بين الجبال
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:05

في تحد كبير لشبكات التطرف والإرهاب، تقاطرت على جماعة إمليل أندية للتزحلق والرياضات الجبلية، وجمعيات مدنية، وأخرى خاصة بالمرشدين السياحيين الجبليين، ومهنيي النقل السياحي، لتنظيم مسيرة على الأقدام نحو منطقة "شمهروش"، حيث ارتكب المتطرفون فعلهم الإجرامي مطلع الأسبوع الماضي.

المسيرة الاحتجاجية، التي نظمت تحت لواء الجامعة المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، في سياق فعاليات اليوم العالمي للجبل، شارك فيها نساء ورجال وشباب وشابات وأطفال، مشوا مسافات طويلة للتنديد بما ارتكب في حق سائحتين إسكندنافيتين نصبتا خيمة بين دوار أرمد ومنطقة "شمهروش" لقضاء ليلة بجبال الأطلس الكبير، لكن أيادي الغدر طالتهما.

الصديق بادن، أمين المال بالجامعة المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، قال لهسبريس إن "هذه المسيرة نظمت لاستنكار هذه الجريمة النكراء، وتضامنا مع الضحيتين"، مضيفا أن "المناطق الجبلية في حاجة إلى تنمية مستدامة"، قبل أن يشير إلى أن "المكتب المديري يفكر في تنظيم أنشطة رياضية بمنطقة توبقال، لأن هذه المنطقة السياحية لن يغيرها فعل منعزل".

من جهته، صرّح المرشد السياحي لحسن عزيزي إن "جل العائلات بالمنطقة تكسب عيشها من السياحة، وهذه الضربة التي أصابت إمليل غايتها قتل هذا القطاع"، مضيفا أن "السكان ينددون بهذا الفعل الإجرامي".

وقالت الشابة رحاب لكساسي لهسبريس: "شاركت في هذه المسيرة لأقول للمتطرفين إن الدين الإسلامي لا يحث على قتل الناس"، مشيرة إلى "أن المغاربة معروفون بحسن الضيافة، واحترام الغير، وعلى الشبكات الإرهابية أن تعرف أن إجرامها لن يغير من مغربنا شيئا". وطالبت رحاب لكساسي بتحصين فئة الشباب، بتمكنيهم من معرفة عقلية، تساعدهم على تجنب السقوط في شباك هذه التيارات العنيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي جبلي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:38
مبادرة حضارية وانسانية راقية. مع الاسف كانت اللافتات بالعربية فقط..كان مستحسنا ان تكون بالانجليزية كذلك.فالرسالة موجهة للخارج قبل كل شيء....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - متتبع الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:42
هاتان الشابتان اتيتا من دول جد متقدمة و آمنة فاختارتا المغرب لوجهتهما و البيات في خيمة بين الجبال بعيدتين عن التكنولوجيا و ضوضاء المدن و واضعتين حياتهما امانة لهذا الشعب فما كان من المجرمين الغدرة سوى نحرهما بدون ذنب انسانتان ضعيفتان شابتان تطاولت عليها وجوه الشر و الاجرام و الحقد و ما اكثر هذه الكائنات اين ما ذهبت في المغرب للاسف الشديد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - mous الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:45
شيء جميل.. ولاكن لماذا لا تفعلون نفس الشيء مع أبناء الوطن.. كل يوم اغتصاب و قتل و تعدي.. أو أن هؤلاء يجلبون لكم العملة الصعبة.. على المغاربة أن ينددون بكل أنواع العنف و التعدي.. و الحكومة عليها تشديد العقوبات إلى أقصى درجات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مندد الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:46
عمل إجرامي و
ارهابي بامتياز
نطلب من العدالة القصاص
والحكم بالإعدام على مرتكبي هاذه الجريمة النكراء
كما نطلب من الدولة باستقالة وزير السياحة لانه يتقلد منصب صعب ويضن أنه سهل
وزارة السياحة من أصعب الوزارات بمالها من مسؤولية تحتاج لرجل كفؤ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.