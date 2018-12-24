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كُتّاب وآراء
طلبة يؤهلون قاعات دراسية في هوامش أكادير
بصم طلبة الجامعة الدولية بأكادير، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة الترابية الوطنية بأكادير إداوتنان، وجمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس "تيديلي" بجماعة إيموزار إداوتنان، شمال أكادير، الأحد، على عملية إعادة تأهيل قاعة للتعليم الأولي، وأخرى متعددة الوسائط، فضلا عن تنظيم أنشطة متنوعة لفائدة تلميذات وتلاميذ هذه المؤسسة التعليمية.
وجاءت هذه المبادرة التطوعية في إطار استكمال طلبة الجامعة الدولية بأكادير دروسهم التطبيقية والميدانية. كما أتت عقب تشخيص وضعية القاعات المستهدفة بعملية التأهيل. وهي ترمي إلى "تهييء الظروف المناسبة لمواصلة تلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي بالوسط القروي التحصيل الدراسي في أجواء مواتية".
وفي تصريح لهسبريس، أشار محمد عزيز، مدير مجموعة مدارس "تيديلي "، إلى استحسان جميع مكونات المؤسسة التعليمية وشركائها لهذه المبادرة التطوعية، التي تضمنت طلاء جدران قاعة للتعليم الأولي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل قاعة متعدّدة الوسائط.
وتضمن النشاط، وفقا للمسؤول التربوي، "تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة لفائدة تلميذات وتلاميذ الوحدة التعليمية المركزية، وتوزيع هدايا على المتعلمات والمتعلمين". كما نوّه بـ"السلطات المحلية والتربوية والطلبة الواقفين وراء هذا التدخل التطوعي، الذي يجسّد إحدى قيم التعاون والتضامن بين مكونات المجتمع المغربي، وينطوي على التفاتة إلى المناطق النائية".
وأضاف محمد عزيز أن فرع أكادير للكشفية الحسنية المغربية "من المنتظر أن يحل، نهاية الشهر الجاري، بالوحدة الفرعية "توكرو" من أجل تنفيذ برنامج متنوع، يتضمن فقرات ترويحية وتنشيطية، ومعامل يدوية، وطلاء جدران المؤسسة، وإحداث مكتبة، وتوزيع الملابس، بالإضافة إلى عملية تشجير ساحة المؤسسة".