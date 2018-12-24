24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المستشفى الميداني العسكري المغربي يخفف آلام الفلسطنيين في غزة (5.00)

  2. الهشاشة تضع العصيّ في عجلات تنمية جماعة بني خلوڭ بسطات (5.00)

  3. محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام (5.00)

  4. اتحاد الكرة السعودي يعاقب أمرابط بغرامة مالية (5.00)

  5. "فيسبوك" يعتقل مغاربة .. تدوينة طائشة توقف شابا مجازا بتونفيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | طلبة يؤهلون قاعات دراسية في هوامش أكادير

طلبة يؤهلون قاعات دراسية في هوامش أكادير

طلبة يؤهلون قاعات دراسية في هوامش أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 06:05

بصم طلبة الجامعة الدولية بأكادير، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة الترابية الوطنية بأكادير إداوتنان، وجمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس "تيديلي" بجماعة إيموزار إداوتنان، شمال أكادير، الأحد، على عملية إعادة تأهيل قاعة للتعليم الأولي، وأخرى متعددة الوسائط، فضلا عن تنظيم أنشطة متنوعة لفائدة تلميذات وتلاميذ هذه المؤسسة التعليمية.

وجاءت هذه المبادرة التطوعية في إطار استكمال طلبة الجامعة الدولية بأكادير دروسهم التطبيقية والميدانية. كما أتت عقب تشخيص وضعية القاعات المستهدفة بعملية التأهيل. وهي ترمي إلى "تهييء الظروف المناسبة لمواصلة تلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي بالوسط القروي التحصيل الدراسي في أجواء مواتية".

وفي تصريح لهسبريس، أشار محمد عزيز، مدير مجموعة مدارس "تيديلي "، إلى استحسان جميع مكونات المؤسسة التعليمية وشركائها لهذه المبادرة التطوعية، التي تضمنت طلاء جدران قاعة للتعليم الأولي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل قاعة متعدّدة الوسائط.

وتضمن النشاط، وفقا للمسؤول التربوي، "تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة لفائدة تلميذات وتلاميذ الوحدة التعليمية المركزية، وتوزيع هدايا على المتعلمات والمتعلمين". كما نوّه بـ"السلطات المحلية والتربوية والطلبة الواقفين وراء هذا التدخل التطوعي، الذي يجسّد إحدى قيم التعاون والتضامن بين مكونات المجتمع المغربي، وينطوي على التفاتة إلى المناطق النائية".

وأضاف محمد عزيز أن فرع أكادير للكشفية الحسنية المغربية "من المنتظر أن يحل، نهاية الشهر الجاري، بالوحدة الفرعية "توكرو" من أجل تنفيذ برنامج متنوع، يتضمن فقرات ترويحية وتنشيطية، ومعامل يدوية، وطلاء جدران المؤسسة، وإحداث مكتبة، وتوزيع الملابس، بالإضافة إلى عملية تشجير ساحة المؤسسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.