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كُتّاب وآراء
مركز "عناية" يختار أفضل شخصية في سنة 2018
أعلن مركز "عناية" أنه سيحيي الذكرى العاشرة لتأسيسه، مساء الثلاثين من دجنبر، بإطلاق تقليد سنوي جديد، يتمثل في إعلان شخصية السنة، تكريما للعطاء والتفاني في خدمة الإنسان، والقيم العليا التي من دونها يتدهور الشرط الإنساني.
وأكد المركز، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن الغاية من الاحتفال هي الاعتراف المستحق بالمجهود الذي يُبذل بنزاهة وصدق في سبيل مواجهة أي نكوص أو ارتداد يسعى إلى أن يعيد الإنسان والمجتمع إلى مجاهل عصر الظلام والبؤس.
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، التأمت لجنة استشارية تتكون من كفاءات من مختلف المشارب، قصد البت في اللائحة المقترحة، التي تضم فعاليات أكاديمية وثقافية إبداعية ومقاولاتية ورياضية وجمعوية ممن تركت أثرها النبيل.
وتضم الهيئة الاستشارية المفكر عبد الصمد الكباص، والإعلامي عبد الرحمن عمار، والباحث والخبير أحمد الجابري، والفنان والمستثمر ركن الدين جعفر، والشاعرة للا مليكة العلوي، والخبير القضائي محمد بوشحة، والفنان التشكيلي رشيد زيزي، والفاعل الجمعوي حسن كوجوط، ورئيس مركز "عناية" مصطفى غلمان.
وسيعلن عن نتيجة مداولات اللجنة باختيار شخصية السنة في الحفل الذي سيشارك في إحيائه مبدعون وفنانون وموسيقيون من الطراز الرفيع، بحضور شخصيات مرموقة من عوالم السياسة والأدب والفن والرياضة، "مشاركة منهم في هذا المشروع الذي يعلوه صوت المحبة والجمال والأمل"، يضيف البلاغ.