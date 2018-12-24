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برلمانيون يوصون بتوظيف المجندين والخدمة العسكرية لذوي السوابق

برلمانيون يوصون بتوظيف المجندين والخدمة العسكرية لذوي السوابق
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:00

تقدّم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بتعديلات على مشروع قانون الخدمة العسكرية، بعد انتهاء المناقشة التفصيلية الأسبوع الماضي.

وطالبت فرق الأغلبية، وفقا لمصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، بالسماح للمجندين باجتياز مباريات الوظيفة العمومية خلال فترة التجنيد التي تدوم 12 شهراً.

وتضمنت التعديلات ذاتها ضرورة التنصيص في مشروع التجنيد على المادة الـ32 من مدونة الشغل، والتي تنص على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء فترة الخدمة العسكرية الإجبارية، أي عودة المجندين العاملين في القطاع الخاص بعد انتهاء فترة التجنيد.

وجاء في تعديلات فرق الأغلبية ضرورة استثناء الإناث من الخدمة العسكرية أو جعلها اختيارية لفئة النساء.

وتنص المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية على أنه "يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية في حالة الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها".

من جهة ثانية، طالب الفريق البرلماني لحزب الاستقلال المحسوب على فرق المعارضة بضرورة ملاءمة مشروع قانون الخدمة العسكرية مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي شدد فيه على أن "جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية".

ودعا فريق "الميزان"، في تعديلاته، الحكومة إلى "فتح إمكانية إدماج الشباب المجند في التشغيل، بعد انتهاء فترة التجنيد، خصوصا في القطاعات الاجتماعية والمهنية، حتى لا يكتسي القانون صبغة عسكرية وفقط بل أيضا أهداف تتعلق بالتربية والتكوين والتأطير والإدماج المهني".

وبالنسبة إلى استثناء من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبسية نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر، اقترح الفريق "الاستقلالي" أن ترفع المدة الحبسية إلى سنتين بدل ستة أشهر؛ "لأن الخدمة العسكرية يجب أن تسهم في إعادة إدماج السجناء، خصوصا أن 80 في المائة من الساكنة السجنية هم شباب".

وتحفظ الفريق ذاته على المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على أنه "يمكن، كلما اقتضت الضرورة لذلك، تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب إلى حين بلوغ 40 سنة"، حيث شدد التعديل على ضرورة تحديد ما المقصود من عبارة "كلما اقتضت الضرورة لأنها تبدو فضفاضة"، مقترحا استبدال ذلك بالتنصيص على حالات "الكوارث الطبيعية أو الحرب أو العدوان".

وكان عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، رفض دعوة البرلمانيين تعديل المادة الثانية من مشروع القانون بما يسمح للمحكوم عليهم بعقوبة حبسية تزيد عن ستة أشهر من الاستفادة من التكوين العسكري.

ويرتقب أن يشرع المغرب في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019. ويتوقع بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد سنويا، ستتم الاستعانة بهم وقت الحاجة والأزمات.

ويحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ما بين 19 و25 سنة؛ غير أنه يمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، في حدود سن الأربعين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مهاجر قصراً الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:14
"جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية".
سبحان الله! نحن سواسية فيما يريدنا المخزن أن نكون سواسية، أما في حقوقنا كالعيش الكريم، بما في ذالك حق التعليم، التغطية الصحية، فرص الشغل الخ... فلا بد لك من الرشوة و المحسوبية. الحمد لله على نعمة الهجرة.
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38
2 - امازيغ سوسي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:15
راءع . شريطة ان يكون اولاد العثماني وهؤلاء البرلمانيين الدين يشرعون والوزراء بين المجندين (وهو شيء اكثر من مستحيل ) .
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17
3 - جندي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:18
هل من الجيد ان نعلم السجناء والحماق كيفية استعمال السلاح ؟؟ تعطيهم السلاح اقتل كل الجنود لي فتكنة .
يجب إعادة النظر
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9
4 - عمرو الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:20
بالنسبة لتجنيد من لهم سوابق عدلية أو جنائية .انا غير متفق
لأنه هناك من هم متطرفون و مجرمون ومن دخلوا وهم ينتظرون لحظة الخروج من أجل الانتقام وبتجنيدهم ومعرفتهم بكيفية استعمال الأسلحة ووووووو فانت تطور الفكر الإجرامي لديهم .هناك مجالات أخرى ممكن تساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع
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5
5 - wood الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:21
لا يمكن لأي إجراء أن يكون عادلا و هو يهم فئة أقل من قليلة ، فكل من شمله التجنيد سيتسائل لماذا لم يشمل فلان أو علان ، فالحل الوحيد هو ان يسجل كل ما تنطبق عليه شروط التجنيد و إجراء قرعة تحت مراقبة محلفين و اشخاص مشهود بنزاهتهم ، أما أصحاب السوابق فحتما لن يستدعيهم المخزن للتجنيد لانهم ليسوا المستهدفين . فالتجنيد المزعوم ليس إلا غطاء لاستهداف الأشخاص و النشطاء و المعارضين لمعاقبتهم !!!
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1
6 - غي دايز الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:24
ويتوقع بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد سنويا..........بما أن الأمر هنا يتعلق بالأستفادة فنحن نرفض أن نستفيد و نفضل أن يستفيد منها أبناء البرلمانيين و الوزراء و من عينهم . و يستفيدو أيضا من المشاركة في الحروب القادمة
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10
7 - هشام الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:24
ان الاستعداد الاجتماعي لتعزيز القوة العسكرية المغربية هي ضرورة حتمية في ظل الظرف السياسي العالمي و الاقليمي؛ جيد جدا
السؤال هو هل هناك رغبة مجتمعية في تقبل هذا المشروع و كيف سيواجه الفساد في هذا الموضوع ممن تحقق فيه الشرط و يريد الإعفاء من التجنيذ؟
أشك أنه يفضل ستة أشهر عوض سنتين
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2
8 - الهواري الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:25
برلمانيون يوصون بتوظيف المجندين والخدمة العسكرية لذوي السوابق
هل الخدمة العسكرية للإعداد للدفاع عن الوطن أم لمعاقبة الشباب وذوي السوابق؟
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4
9 - et thabyty الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:26
فكرة رائعة بالنسبة لتجنيد ذوي السوابق
منها ينقص الإجرام والكريساج
ومنها يتيحوا ليهم مناصب شغل وينقصوا من البطالة
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-1
10 - مواطن الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:27
بتجنيد المجرمين بالمغرب ستتطور الجريمة و سيشهد المغرب جرائم لم يكن يشهدها من قبل
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2
11 - محي لفريق الجيش الملكي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:33
التجنيد سيدهب اليه فقط الطبقات المتوسطة و الفقيرة أما الغنية فلن يدهب أبنائهم كونو على يقين من دلك فقط سوف ينددو و سيصيحون و سيصنعون شعارات أن الجميع معني ليتم الضحك على الدقون..هاته السياسة نعرفها
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1
12 - مغربية الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:34
ادماج دوي السوابق لان التجنيد هو السبيل الوحيد لاعادة تربيتهم و تعليمهم احترام القانون و ادماج ابناء الاثرياء و خدام الدولة بما انهم يخدمون وطنهم فهده فرصة لاظهار حبهم لهدا الوطن الدي يمنحهم الكثير دون عناء
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0
13 - Samir الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:36
اعترف ان الخدمة العسكرية غادي تبدل الانسان من بعد...يعتمد على راسو ....جربت غير الكشفية استفدت منذ الصغر ان أقوم بكل واجباتي ...شحال من واحد عندو 18 سنة ومزال الام ديالو كتغسل ليه الملابس الداخلية....أتمنى ان يركزو في الخدمة العسكرية على اعادة التربية ..الإسعافات االاولية خدمة الاخر الروح الوطنية...ماشي غير فيق وجري جري....أتمنى شيء اخر هو التكوين المهني في المدارس ...اي واحد يتعلم الصنعة يكون اختياري في الاول وإجباري بالنسبة للفاشلين...وهكذا سنحصل على حرفيين لان رمي الفاشل الى الشارع هو السبب فينا نحن فيه
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14 - ولد حميدو الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:42
الخدمة العسكرية لذوي السوابق فهل هده الفئة هي التي ستعطيها الدولة الأسلحة للدفاع عن الوطن فبدل أن يحاربوا المعتدي سيسطون على ممتلكات المغاربة
الحل مع المجرمين هو الردع في الأحكام
فكرة البرلمانيين بايخة كما يقول المصريون
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