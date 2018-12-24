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الرئيسية | مجتمع | ‪الدكالي يبرئ لقاح التهاب الكبد من قتل رضع في مصحة الليمون‬

‪الدكالي يبرئ لقاح التهاب الكبد من قتل رضع في مصحة الليمون‬

‪الدكالي يبرئ لقاح التهاب الكبد من قتل رضع في مصحة الليمون‬
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:30

لمْ يدعْ وزير الصحة، أنس الدكالي، جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب تمرُّ دونَ أن يقدّم توضيحات حول "وفاة رُضَّع بمستشفى الليمون"، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مُعترفاً بأنَّ "رضيعا واحداً فارقَ الحياة قبل نقله إلى مستشفى الأطفال لتقديم الإسعافات الضرورية له بعدَ تسجيل مضاعفات".

ورغمَ أنَّ مصادر طبية تتحدث عن وفاة 3 رضع على الأقل داخلَ مصحة الليمون مُتأثرين بحقنهم بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، لكنه خلَّف مفعولا عكسيا تسبب لهم في ضيق التنفس، فضلا عن ظهور أعراض جانبية مثل بعض البقع الزرقاء على الوجه، إلا أنَّ المسؤول الحكومي أكّد أن "نتيجة التحقيق كشفت أنه لا علاقة للقاح المذكور بالوفاة".

وتعود تفاصيل الحادث إلى بحر الأسبوع الماضي، إذ حُقن خمسة رضع حديثي الولادة بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، ما نتجت عنه وفاة أحدهم.

وقال الدكالي: "ما رافق الموضوع من أخبار ومعطيات مغلوطة دفعنا إلى التأكيد على أنه في إطار البرنامج الوطني للتمنيع، فإنّ كلّ المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحية تقوم بتلقيح الأطفال خلال 24 ساعة التي تلي الولادة بلقاح التهاب الكبد الفيروسي"، مؤكداً أنَّ "وزارة الصحة فتحت تحقيقا في الموضوع بعد وقوع الوفيات".

وشدّد الوزير الوصي على القطاع الصحي على أنَّ "الحادث هم 6 رضع نتيجة مضاعفات نتج عنها ضيق في التنفس"، قبل أن يزيد: "اللقاح الذي نستعمله في مراكز الولادة هو الذي تمَّ استعمالهُ مع هؤلاء الرضع، وبالتالي لا علاقة للقاح بالحادث المؤسف الذي وقع".

وأضاف الوزير أن "الأطقم الطبية والتمريضية سارعت إلى التكفل بالحالة الصحية لستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون، والذين تم نقلهم إلى قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى الأطفال من أجل تتبع حالتهم الصحية، وهو ما مكن من تحسن الحالة الصحية لخمسة أطفال، إلا أنه ورغم المجهودات المكثفة للأطقم الطبية والتمريضية، وبكل أسف، فارق الحياة رضيع واحد".

وكشف الدكالي أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، وتم اعتقال ممرضتين عرضتا اليوم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بحضور محام عن المركز الاستشفائي الجامعي.

وفي سياق متصل، حذرت الجامعة الوطنية للصحة وزارة الصحة من مغبة الآثار السلبية لفاجعة مستشفى الليمون، مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه النازلة وتبعاتها القانونية، مع تقديم الاعتذار لعائلات الرضع والتتبع النفسي لهم والتكفل العلاجي بالضحايا والعمل الجدي لإطلاق سراح الممرضتين المعتقلتين، ووضع حد لاختلالات تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وأبرزت الجامعة الوطنية للصحة أن الحادث المفجع ناتج عن عدة اختلالات لا تتحمل مسؤوليتها الممرضتان المعتقلتان، وأجملتها في: "ضغط العمل، النقص الحاد في الموارد البشرية، عدم توفر المستشفى على دكتور صيدلي ولا على طبيب مختص في الأطفال منذ سنوات -رغم أنه مستشفى للولادة-ولا على مصلحة للإنعاش".

وأشارت الجامعة إلى أن الأمر يعد نتيجة مباشرة لسياسة وصفتها بـ"صم الآذان"، ينهجها المسؤولون الذين "لا يتوخون الحذر من عواقب الاختلالات المثارة، والتي قد تكون أكثر وأكبر"، مشيرة إلى أنه "يتم التغاضي عن تنصل الإدارة من واجباتها واعتقال الممرضتين الضحيتين وتركهما تواجهان مصيرهما لوحدهما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمد الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:45
لا يجب البحث عن تبريرات واهية أخف الأضرار هو أن تقدم استقالتك وحتى لا نكون مجحفين في حقك يجب على الحكومة بكاملها أن تقدم استقالتها لم نلمس من هذه الحكومة أية برامج وسياسات عمومية هادفة بل وليس لها برنامج أصلا وخير دليل على ذلك هو التطاحن بين مختلف مكوناتها وتنبيه جلالة الملك لها في عدة قضايا ( الصحة، التعليم، التشغيل، الحوار الاجتماعي....)وفي عدة مناسبات.
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11
2 - عبدو بن المغرب الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:46
لم يحدث أن اعترف وسؤول مغربي بخطإ ارتبط بالقطاع الذي يسيره ولن يحدث والكمالة من عندكم.
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17
3 - سعيد الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:49
لخليع لصقها في سائق القطار، و هادي غادي تلصق في الممرضات، حيث الكبار معصومون من المحاسبة ،في أوروبا أخطاء صغار الموظفين يستقيل بسببها الوزراء ،،،،،
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19
4 - arinass الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:49
ملخص سنة 2018

- يناير : إغتصاب حمارة فسيدي قاسم
- فبراير : حتى لقيت لي تبغيني عاد جايا تسولي فيا
- مارس : أغنية "سيدنا" لعبد لعزيز الستاتي
- أبريل : مسلم "رجل مهامات صعبة" - la casa de papel
- ماي : مقاطعة سيدي علي إفريقيا سنطرال
يونيو : لفرقة لي جات بسم الله - نضربو إيران وبرتغال ونتعادلوا مع إسبانيا
- يوليوز : شوافة د سلا - kiki - كاريان عين سبع
- غشت : تجنيد إجباري - إعتقال سعد لمجرد
- شتنبر : بنت ستاتي - لبغرير فالمقرار - شيخة طراكس
- أكتوبر : قطار بولقنادل - مقتل خاشقجي
- نونبر : ساعة إضافية - فيديو البشير سكيرج
- دجنبر : راقي لبركاني - مقتل الأجنبيتين.

يكما نسيت شي حاجة...
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15
5 - عبدو(برشيد الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:50
السلام.الدكالي..وش.هاد.الرضيع..لتوفى..مبقاش.فيك.لو كان.ولدك.اش.كنتي.غالدير...ولاكن..كن.كان.وزير..سويدي.ولا.دنمركي.وووو.لقدم.استقالة..لانهم.يقدرون.انسانية..انشري ياهسبريس وشكرا..
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6
6 - بوعزة الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:51
اه يا بلادي طحت الصمعا علق الحجام
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7 - ملاحظ الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:57
اظن ان سبب المضاعفات التي كانت وراء وفاة الرضع هو في بعض الأحيان أعراض جانبية ( effets indésirables ) للقاحات. و مثل هذه الأعراض الجانبية يمكن أن تحدث و ان النسبة المئوية للظهور قليلة جدا ( 0.03%) . أما الممرضة أو الطبيب فلا دخل له في مثل هته الحالات. من يجب أن يحاسب هو المختبر و الشركة الصيدلية للقاحات.
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8 - سي سطوف الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:01
لا يسعنا الا ان ندعو الله ان يرزق ذويهم الصبر والسلوان كان الله في عون امهاتهم النفساء. أما هادوك الملائكة فمقامهم في الجنة باذن ربهم يرزقون وذنبهم معلق برقاب المسؤولين.
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9 - ikram الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:06
ce que je comprend pas c est qu au maroc les vaccins se font dès le 1 er jour de naissance par contre en france les vaccins commencent à partir du 2 ême mois. pourtant ce sont les mêmes types de vaccins.
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10 - فاتي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:15
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم ان هذا منكر
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