"إِفُّوس" يوصي بالحوار وتنوير العقول أمام الأرهاب

رشيد بيجيكن من أكادير

عبّر المكتب التنفيذي لمنتدى "إفُّوس" للديمقراطية وحقوق الإنسان عن إدانته "الشديدة للجريمة الإرهابية التي أودت بروحي المواطنتين الدنماركية والنرويجية (لويزا ومارين) بمنطقة إمليل، في إقليم الحوز"، معربا عن "أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدتين"، مؤكدا أنه "يتابع عن كثب ما ستؤول إليه التحقيقات التي فتحتها المصالح المختصة في هذه القضية التي هزت شعور الرأي العام الوطني والدولي".

المنتدى أعرب، ضمن بيان تنديدي، تتوفر عليه جريدة هسبريس، عن تحياته لمكونات المجتمع المغربي بكل أطيافه، "الذين خرجوا في وقفات سلمية حضارية راقية، عبروا من خلالها عن رفضهم لهذه الجريمة النكراء، وقدموا العزاء، كما جسدوا قيم الإخاء والتضامن والتعايش بين الشعوب".

منتدى "إفُّوس" للديمقراطية وحقوق الإنسان طالب، من خلال الوثيقة ذاتها، الدولة المغربية بـ"الكشف عن الجناة، وتقديمهم للعدالة والحرص على ضمان المحاكمة العادلة لهم".

كما دعا التنظيم الحقوقي إلى "مواصلة إصلاح الحقل الديني والتربوي والإعلامي، بما ينسجم مع العصر والتطور، ويسهم في المسار والاختيار الديمقراطيين، ويوطد المكتسبات في مجال الحقوق والحريات".

واقترح المنتدى، لتفعيل ما سبق، "فتح نقاش عمومي مسؤول وهادئ حول النموذج التنموي، وكل القضايا التي تؤرق بال وراحة المواطنين والمواطنات بالمغرب"، مناشدا الضمائر الحية والمثقفين ورجال الفكر والعلم إلى "قيادة وريادة الحوار متعدد الأطراف مع الداخل والخارج، لتنوير العقول ونشر الثقافة، خاصة للشباب".