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الرئيسية | مجتمع | "ابتزاز" المصحات الخاصة للمغاربة يحاصر الدكالي

"ابتزاز" المصحات الخاصة للمغاربة يحاصر الدكالي

"ابتزاز" المصحات الخاصة للمغاربة يحاصر الدكالي
هسبريس – نورالدين إكجان
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:12

وجد وزير الصحة، أنس الدكالي، نفسه في موقف محرج أثناء جلسة مجلس المستشارين التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء، بعد سيل الانتقادات التي طالت "وضعية المصحات الطبية الخاصة وعدم التزامها بدفاتر التحملات، وابتزازها للمرضى على حساب وضعهم الصحي في كثير من الأحيان".

الملاحظات التي وجهها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أشارت إلى "وجود مصحات تمارس سلوكات غير أخلاقية في علاقتها بالمرضى المتوافدين من أجل العلاج، إذ لا تقدم لهم الإسعافات الأولية حتى في حالات خطيرة سوى بعد وضع ضمانات الدفع، وهو الأمر الذي يضيع حياة الكثيرين".

وأضاف الفريق الاستقلالي في سؤال آني له أن "المصحات تعمد أحيانا إلى التملص من معالجة الحالات الحرجة بدعوى أن شركات التأمين لم تسدد المال"، مشددا على أن "المواطنين الذين يقصدون المصحات تضيع حياتهم بسبب هذه الممارسات".

الوزير أنس الدكالي قال في معرض رده على السؤال إن "المصحات الخاصة مكون مهم في العرض الصحي، فهي تمثل حوالي ثلثي الأسرة، ويعول عليها من أجل القيام بالإصلاح المبتغى"، مشيرا إلى أنها "تحظى بتأطير قانوني، كما تراقبها الوزارة باستمرار".

وأضاف الدكالي أن "الوزارة توفر الموارد البشرية، كما أن الأطباء يراقبون عمل المصحات"، مشددا على أن "الأسعار يتحكم فيها قرار وزير الصحة ومفتشي الوزارة"، وزاد: "نحن نطالب بشكل مستمر بضرورة إلصاق الأثمان في أماكن الاستقبال، ويحصر دفعها عبر ثلاثة طرق: التحمل والتثليث المادي والمسبق".

وأثارت قضية الشيكات التي تطالب بها المصحات الخاصة المرضى جدلا واسعا داخل مجلس المستشارين غير ما مرة، آخرها يعود إلى يونيو الماضي عندما أثار فريق الأصالة والمعاصرة "الابتزاز" الذي يتعرض له المغاربة من طرف هذه المصحات.

وبعدما طالب فريق "البام" بتقييم للقطاع الخاص الصحي بعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل القانون المنظم له، مستغربا مطالبة المصحات بشيكات على بياض، دافع أنس الدكالي، وزير الصحة، عن إجراءات وزارته بالقول: "المصحات الخاصة تخضع لمراقبة هيئات التدبير الصحي من خلال مدى مطابقة الخدمات والأسعار".

وفي جوابه على سؤال حول مراقبة مصحات القطاع الخاص، تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، قال وزير الصحة: "يجب أن يتم نشر الأثمان والاتفاقية الوطنية وطلب جميع الوثائق"، موردا بخصوص الشيكات أن "المصحات تقول إنها (الشيكات) للأداء وليس للضمان، وهو تسبيق يتم طلبه".

"علينا توعية المواطن للمطالبة بحقوقه ومتابعة الأثمان، لأنه لا تمكن متابعة كل مصحة على حدة"، يقول وزير الصحة، الذي أكد أنه "على مستوى الوزارة فإن المراقبة تكون قبل الإنشاء وبعد الإنشاء"، مشيرا إلى أن "هناك مراقبة دورية سنوية وافتحاص المواكبة، بالإضافة إلى دوريات للتفتيش بدون سابق إنذار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mohamed tetouani الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:30
المصحات بالمغرب عبارة عن دكاكين تجارية هدفها الاول٠٠ افراغ جيوب المغاربة. حيث يخرج المربض من المصحة لا فلوس لا صحة.
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38
2 - El fassi الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:32
في حالة العمليات الجراحية يطلب الجراح مبلغاً من المال لايتم التصريح به ، فالمبلغ الذي يقيد في الفاتورة لا يتضمن القسط الذي طلبه الجراح ،ويكون خارج الفاتورة . وقد تعرضت لهذا الابتزاز مرتين ، والله على ما أقول شهيد.
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28
3 - زهير الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:34
المصحات الخاصة تقوم بابتزاز المغاربة و بعض المغاربة إن دخلوها خربوها و هربو من الأداء .. إوا فاكها !
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6
4 - المتتبع الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:34
السيد وزير الصحة من فضلك هل انت مغربي تعيش بين ظهرانينا ام تعيس في دولة اخرى العام والخاص من المغاربة يعرف انه بمجرد ان تطا قدم ابمريض المصحة ولو كان في غيبوبة عايلته مطالبة بدفع شيك المعني بالامر او احد افراد عايلته ممضي على بياض بل اذهب معك اكثر من هذا وذاك حتى عندما تكون ما يسمى ب prise en charge سواءا كانت من عند التامين او الضمان الاجتماعي فقيمتها يجب ان يوضع شيك بقدرها لان المصحات تدعي انه في بعض الاحيان ترفض هذه prise en charge من طرف التامين او الضمان الاجتماعي اكثر من ذلك اخيرا وليس اخرا ابن اخ صديق لي خضع ابنه لعملية جراحية بمصحة الضمان الاجتماعي بطنجة وطلب من الجميع وضع شيك على سبيل الضمان
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10
5 - السكة الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:35
تقول هاد الوزير معايش هنا. اينا مفتش واينا وزارة نحلف عليها عمركم نويتو تستهدفو هاد القطاع ديال المصحات الخاصة طالقين ليهم اللعب. ااااااوددددي نسكت حسن عييييتونا معاكم طبنا والله.
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13
6 - مواطنة الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:37
يجب الابتعاد عن المصحات الخاصة نهائيا لمدة حتى يرجعون لصوابهم المستشفيات الحكومية أفضل منهم ...
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5
7 - مواطن غيور. الصحة الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:37
هاد السؤال كيتحط كل عام، و كل عام كيجوب الوزير نفس الجواب سوف و سوف و سوف، و ترجع حليمة إلى عادتها القديمة.
أقسم بالله الوالد مرض بالقلب ديناه للانعاش في مستشفى الحسن الثاني هادي سنوات، لاحوه تما بلا مراجعة و الطبيبة مادرت لو والو، نصحونا باش نديوه للمصحة الخاصة، و في الغد لقينا السيدة في الكلينيك!؟ أترك لكم التعليق
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9
8 - مواطن الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:40
سبع سنوات عجاف على كل الأصعدة : ارهاب انتحارات فقر تشرميل دعارة مخدرات حريك والحبل على الجرار
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3
9 - يونس الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:48
المصحاة الخاصة اغلبيتهم يطلبون الشيك من اجل الضمان تاني شئ كاين اطباء يطلبون من المرضى زيادة على مصاريف العلاج ما يسمى بالنوار خصوصا في الحالات الجراحية والولادات القيصرية واش هذا ماشي منكر
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6
10 - سعيد الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 20:54
و الله العظيم الكل يعرف ما يجري في المصحات الخاصة و على رأسهم الوزيز و كل الوزراء قبله يعرفون و بالتفاصيل المملة و لا يحركون ساكنا، و قد خبرته ذالك بنفسي (أحد الأقرباء نهبه في في مصحة في الدار البيضاء ،فنصحني أحد الأصدقاء إلى آخره إلى مصلحة الشيخ زايد، فضننت انه سيكون مكلفا و لالغرابة كانت الفاتورة أرخص بثلاث مرات و الخدمة خمسة نجوم و كشف عنه عدة أطباء اخصاءيين ،قد نتفهم السماسرة بطمعهم و الرقات باحتيالهم، و السحرة و الدجالون بكذبهم و طمعهم، لكن من أدوا قسم ابوقراط يتاجرون بصحة و أرواح الناس شيء عصي عن الفهم ،،،،،(و هنا لا أتكلم عن المستشفيات الحكومية ) فحالتها يعلمها الوزير أكثر مني
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