المحكمة ترفض إطلاق سراح سائق "قطار بُوقنادل"

هسبريس- عبد الرحيم العسري

من جديد، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، عشية الثلاثاء، تأخير ملف سائق "قطار بوقنادل" إلى جلسة 08 يناير المقبل؛ وذلك بسبب عدم حضور جميع الشهود في الملف، وتأخر النيابة العامة في ترجمة الخبرة التقنية التي اعتمدت عليها الضابطة القضائية في التحقيقات.

وقال مهدي سبيك، دفاع العربي الريش، سائق "قطار بوقنادل" المتابع في حالة اعتقال، في تصريح لهسبريس، إن تأخير الملف جاء بناء على طلب هيئة الدفاع، لكون جميع المصرحين لم يحضروا اليوم إلى الجلسة، مشيرا إلى أنه حضر فقط 08 منهم من أصل 20 شخصا.

وطالب دفاع سائق "قطار بوقنادل" المحكمة بإعادة استدعاء باقي المصرحين. وجاء التأخير أيضا بسبب عدم ترجمة الخبرات التقنية التي اعتمدت عليها الضابطة القضائية في التحقيقات، وبناء عليها جرت متابعة السائق، من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.

وتقدم الدفاع بملتمس آخر يتعلق باستدعاء شاهدين آخرين لم تقرر المحكمة بعد استدعاءهما.

وجدد الدفاع خلال هذه الجلسة ملتمس السراح المؤقت لسائق "قطار بوقنادل"، وبعد تأخير طلب البت فيه إلى غاية آخر الجلسة، تم رفضه.

ويُتابع العربي الريش، سائق "قطار بوقنادل"، في حالة اعتقال، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل والجرح الخطأ، عقب حادثة انقلاب القطار الذي كان يقوده بجماعة بوقنادل، القريبة من مدينة سلا، في السادس عشر من أكتوبر الماضي، وأودى بحياة 7 أشخاص وجرح العشرات من المسافرين.

وكان البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار أشار إلى أن السرعة المفرطة التي بلغت 158 كلم، عوض السرعة القصوى المحددة في ذلك المكان في 60 كلم، هي التي أدت إلى الحادث واصطدام القاطرة بقنطرة على مستوى منطقة بوقنادل.