24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة (5.00)

  2. مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء (5.00)

  3. رجال أتهمهم، في فاجعة المغاربة (5.00)

  4. إجراءات تسهّل إقامة الشغيلة الأجنبية في اليابان (5.00)

  5. المالكي يقتطع من أجور النواب البرلمانيين المتغيبين ويكشف أسماءهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | طه عبد الرحمن ضمن أكثر المفكّرين تأثيرا بالعالم

طه عبد الرحمن ضمن أكثر المفكّرين تأثيرا بالعالم

طه عبد الرحمن ضمن أكثر المفكّرين تأثيرا بالعالم
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:56

صنّفت المجلة الثقافية الفرنسية "Le nouveau magazine littéraire" طه عبد الرحمن، الفيلسوف المغربي، ضمن لائحة تضمُّ 35 مفكّرا "يؤثرون في العالم للأفضل أو للأسوأ"، في عددها الجديد الذي سيصدُر في شهر يناير من السنة المقبلة 2019.

ورأت المجلة في مفهوم طه عبد الرحمن حول "الحداثات المتعدّدة" ما ينبّئ بمجيء فكر عربي وفيّ للإسلام دون إفراط في الشدّ إلى الماضي، موضّحة أن تحدي الأستاذ المغربي يتمثّل في "طُرُقٍ أخرى ليكون-المرء-مسلما، كونيا وفيلسوفا".

وذكرت المجلة في مقال حول طه أن هذا الأخير ضد المواجهة بين "العيش داخل جماعة" والكونية، وأنه يقترح أخلاقا متعدّدة المصادر ويرفض أن يكون الفكر الفلسفي ممكنا فقط عند الانعتاق من كل ما هو ديني، مضيفة أن الجامعيَّ المغربيَّ يردُّ في الآن نفسه على مآزقَ الحداثة الغربية والمحافظة الإسلامية.

ويبرز طه عبد الرحمن، حسب المجلّة نفسها، مفهوم الاجتماع الذي طبع الفكر الإسلامي مقابل الفردانية الغربية، شاجبا النَّزَعات المغرقة في الأدب للأخلاقيين العرب، وداعيا إلى الأخذ بالأدوات المنطقية القادرة على تجاوز التقسيمات المعرفية التي يسقط الكثير من علماء الدين في شركها.

ورأت المجلة في عمل الأكاديميِّ المغربيِّ "عقلانية متعدّدة الأَشكال" يسعى إلى حمايتها ضدّ الجبهة التي تعارِضُ بين الدين والعلم في خضَمّ الحرب المُنهية للتبعية للاستعمار (Guerre décoloniale) التي من المرجّح أن تتمّ من جديد بين الشمال والجنوب، مضيفة أن فكر طه عبد الرحمن قد ينبئ، ربما، بمجيء فلاسفة وعلماء دين عرب من نوع جديد، يكونون محرّكات أصيلة لحداثات متعدّدة.

ووضّح الموقع الرسمي للمجلة الفرنسية أن هذا التصنيف والتعريف بمفكِّرين من جميع قارات العالم يأتي سعيا لتحديد أولئك الذين ما يزالون مؤمنين بعمل المثقَّفين على تغيير مسار الأمور، من منظّرين، وناشطين، ومحذّرِين، ومفكِّرين نقديِّين.

وورد في العدد الجديد من المجلّة التي حصرت في لائحتها 35 مفكّرا يؤثرون في العالم للأفضل أو للأسوأ، ذِكرُ عزمي بشارة، الأكاديمي الفلسطيني، وجوديت باتلر، الفيلسوفة الأمريكية، وتوماس بيكيتي، الاقتصادي الفرنسي الذي كتب "رأس المال في القرن 21"، ويوفال نوح حراري، المؤرِّخ الإسرائيلي الذي عرف بكتاب "تاريخ مختصر للجنس البشري"، وناعومي كلين، المحلّلة الكندية الناقدة للرأسمالية، وروجر سكروتن، الفيلسوف والجمالي البريطاني المحافظ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - H MEN الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:08
المشكل في بلاد التخلف لا احد سيقرء افكاره وسنبقى ضحايا لقنوات التكفير المبنية على احاديث ضعيفة والمبتعدة عن القران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - عام مبارك سعيد و دك الشي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:10
راه قلبناه و دلكناه، نسيتو،، اثر عليكوم بالناسوتية تاعو،، دوزنا معاه اسابيع نتاع لماساجات بالميساجات،، لحمو دايرا كي لكاواتشو، معزف، تقول تيرعى فالشوك، جبد ليا الارشيف للشباب تقرا، تقرا ليا النبوغ، الدماغ الراقي، اويلي اويلي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
3 - Peace الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:15
فعلا المفكر المغربي طه عبد الرحمن فيلسوف مرموق و عملة نادرة في هذا العصر و اكن له كل لاحترام و التقدير و اتمنى ان يعطيه المغاربة المكانة و الاحترام, الذي يستحقه كمثقف مغربي-عالمي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - محمد م الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:25
لمادا يقصى العلماء والمفكرين الكبار في المغرب من الإعلام ولا نراهم إلا في القنوات اجنبية هل هى سياسة ممنهجة لجعل الشعب محدود الفكر ومدجن حسب اهوائهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - hassan الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:47
هذا الرجل مثقف مغربي وفيلسوف كبير، لكن اين شبابنا لكي يستغيد منه من الان وهو مازال على قيد الحياة، هل سننتظر حتى يغادر نا بمئات السنين ثم نرجع الى مؤلفاته ، انتهزوا الفرص و كل مدينة مدينة تقوم باستدعائه لالقاء محاضرات في كل مكان ، لتنوير العقول ومحاربتة الظلمانية.
مجرد رأي ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - رشيد الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:54
.. و عوض أن نشاهد في الإعلام أمثال هؤلاء المفكرين المرموقين و نتعرف على افكارهم و نشاهد تدخلاتهم و آرائهم حول القضايا العامة, لا نجد سوى برامج الترفيه و الرقص و المسلسلات التركية و المكسيكية التي تضرب قيم المجتمع..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.