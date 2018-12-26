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الرئيسية | مجتمع | الغراس: الحكومة لم تفرض التعاقد على الأساتذة

الغراس: الحكومة لم تفرض التعاقد على الأساتذة

الغراس: الحكومة لم تفرض التعاقد على الأساتذة
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:11

قال محمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن "نظام التعاقد الساري في قطاع التعليم لم يفرض على أحد، بل تمكن من توفير الأساتذة اللازمين لأبناء المغاربة بعدما كانوا يعانون من قلة المدرسين"، مشيرا إلى أن النظام الجديد ساهم بـ70 ألف مدرس متعاقد، وهو ما ضاعف من عدد الأساتذة المُمَارسين عشر مرات.

وأضاف الغراس، الذي واجه أسئلة المستشارين مساء الثلاثاء، أن "النظام الأساسي الذي أصدرته الأكاديميات لتأطير عمل موظفيها يُوفر جميع الحقوق للمتعاقدين"، موردا أن "قضية الطرد وفسخ العقدة التي تُطرح على الدوام مطروحة بالنسبة للجميع، بمن فيهم الموظفون الرسميون، حيث إن قانون الوظيفة العمومية واضح في حالة تقاعس الأستاذ عن عمله، لكن مع الأسف لا يتم تطبيقه".

وأوضح الغراس أن "الأساتذة المتعاقدين يقومون بدورهم على أكمل وجه مثل الجميع، ومن لا يشتغل كما ينبغي فالمساطر المعمول بها موجودة"، مشيدا بسياسة التعاقد وفضائلها الكثيرة بعد أن اعتمدتها أكاديميات وزارة التربية الوطنية.

وفي سياق آخر، طرح فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا حول "القيم التي يتضمنها الكتاب المدرسي"، حيث انتقد رئيس الفريق، عزيز بنعزوز، مضامين الكتاب المدرسي، وطالب بكشف تفاصيل العملية التي أعلن عنها وزير التربية السابق رشيد بلمختار بخصوص تنقيح أزيد من 130 كتابا.

واستشهد بنعزوز، الذي ربط سؤاله بالجريمة التي أودت بحياة سائحتين إسكندنافيتين بمنطقة إمليل، بمضامين كتاب للتربية الإسلامية والعداء الواضح الذي يكنه لمادة الفلسفة، مطالبا بـ"تحرك الوزارة لتصحيح الوضع القائم قبل محاسبة المجتمع".

وأشاد المستشار البرلماني بـ"عمل أجهزة الأمن واعتقالها للمجرمين في ظرف وجيز"، مشيرا إلى أن "المغاربة استنكروا الحادث بشكل كبير، رغم أن العديد من الناس يضمرون مشاعر الكراهية والأحقاد في نفوسهم وأفكار الظلام في عقولهم".

وفي جوابه على الملاحظات التي أبداها فريق "البام"، قال الغراس إن "المراجعة شملت العديد من المقررات بعد سنة 2003"، لافتا إلى تعزيز جوانب ثقافة الاختلاف وحقوق الانسان داخلها، مستدركا بأن "كل هذا ينتهي عندما يجلس الطفل أمام الأنترنت حيث لا يراقب أحد المضامين التي تسربها للأطفال والشبان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مضطر أخاك لا بطل . الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:25
صحيح أن الأساتذة لايشتغلون بقانون التعاقد قهرا ولكن هذا لا ينفي أنهم دفعوا إليه دفعا وليس عن طيب خاطر .
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2 - ياسين الفكيكي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:32
علموا ابنائكم الفلسفة ليكتسبوا ملكات الفكر النقدي و منهج الشك في كل شيء وعدم تقبل اي حقيقة على انها ثابتة ومطلقة وليعرفوا ان الاخر ليس بالضرورة هم ولا يؤمن بالضرورة بما يؤمنون به وان الاختلاف و التنوع والتعدد هو سر التطور و الازدهار و هو سبب تفوق الدول الغربية بينما كانت الاحادية و كره الاخر واقصاء الاختلاف سبب نكسة الشرق و اندحاره. علموا ابنائكم الفنون لترقى و تتهذب نفوسهم و تلين قلوبهم و تنمو عقولهم علموا ابنائكم ان الله اله عدل ومحبة امرنا ان ندخل في السلم كافة وحذرنا ان من قتل نفسا كأنما قتل النفس جميعا ونهانا ان نبدأ حربا او قتالا الا اذا اعتدي علينا ومع ذلك جعل العفو خير. علموهم ان الخلق كلهم عباد الله مؤمنهم و كافرهم والله وحده من يصنفهم ووحده من يجازيهم او يعاقبهم علموهم ان يكون همهم ان يدخلوا انفسهم الجنة وليس ان يدخل غيرهم النار. وفي الاخير علموا ابناىكم الموسيقى والغناء فهي لغة الشعوب وغذاء الروح لكي يبقوا حيثما وجدت الموسيقى و الغناء لأن الاشرار لا يغنون و مظهر التطرف الاكبر كره الجمال و الابتعاد عن الموسيقى. هكذا تحمون ابنائكم.
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6
3 - الجنوب الشرقي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:36
سياسة بنكيران الفاشلة بدأت نتائجها بالظهور
في جميع القطاعات
بززاف عليهم صراحة تسيير أمور دولة باركة عليهم تسيير المدارس الخصوصية
تعاقد مع أستاذ وتملكه عبدا عندك باش هاذ الأستاذ ما عمروا يحس بالراحة يخاف يدير إضراب يخاف من المدير يخاف من المفتش دائما مهدد كيفاش غاذي يعطي هاذ الأستاذ و هو يرى أساتذه معه مرسمين مع الدولة، هذا ما يسمى بالحيف
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3
4 - طبيب الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:39
عيب وعار ولد الشعب سخر حياته ورضى بالتضحية من أجل أبناء الشعب المغربي في الفيافي وفي الصحاري وفي الجبال وتجي تفرض عليه التعاقد بلا حشمة بلا حياء وتجي من لفوق تقوليه هذاك غير متعاقد وتنقص منه وسط زملائه الذين لا يفوقونه بأي شيء سوى أنه توظف في حكومات كانت تراعي للشباب المغربي وبين حكومة تبيع وتتاجر في الدين. يجب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لأنهم يشكلون قنبلة انفجارها سيتسبب في ثورة شعبية يقودها الآباء والتلاميذ والأساتذة الذين يقدر عددهم ب حوالي 70 ألف راني سمعت انهم غادي يدخلو في إضراب مفتوح وفكها يا من وحلتيها
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5 - امل الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:40
ولكن حكومات سابقة فرضت عليهم البطالة
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2
6 - مغربي حر. الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:49
هذا الرجل يستغل حادثة مؤلمة ارتكبها متوحشون لا علاقة لهم بالدين ولا بقيمه السمحة ليبث حقده وكرهه لكل ما يمت إلى الدين بصلة فيحمل المسؤولية في الجريمة إلى التربية الإسلامية ولو حملها لوزارة الأوقاف التي تشجع على نشر الخرافات والبدع بما تقدمه من دعم للأضرحة لكان الأمر مقبولا ولكنه لا يملك الشجاعة الكافية لأن هذه وزارة سيادية.
ليعلم هذاا الرجل أننا في بلد مسلم ومن أرادها علمانية على الطريقة الأروبية فليرحل إلى حيث أسياده.
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-1
7 - بائع الأوهام الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 11:56
1- الخريج المغربي فرض عليه التعاقد لأنه يتم بطريقة ممنهجة إقصاء أغلب الشعب من أغلب المباريات قصد إجبار وتوجيه الخريج قسرا نحو التعاقد

2- الدولة أرادت من هذه السياسة التحكم في كتلة الاجور، عبر تحجيم الترقية بالأقدمية، وإمكانية الاستغناء عن المتعاقد متى ما توقفت الحاجة لخدماته. ولأنه من الصعب تطبيق ذلك بأثر رجعي لصعوبة الإجهاز على مكتسيات تراكمت على مر سنين بكل الأشكال النضاليةّ، نزلت عليها الفكرة العبيطة، بخلق نوع جديد من المأجور، لا هو موظف ولا هو مستخدم، لا هو يمتلك ضمنات قانون الوظيفة العمومية، ولا هو يتمتع بحقوق قانون الشغل. بالتالي يسهل اللعب به

3- هاد المخطط العبيط أدى إلى شرخ الجسم الوظيفي إلى نوعين، موظف درجة 1 يعيش بحبوحة نسبية وله ضمانات، ومتعاقد درجة 2 يعيش حالة لا استقرار نفسي ومعنوي ومادي دائم

4- ولأن لا أحد سيقبل بالتعامل التجاري، وتزويج ابنته، أو الكراء، أو تقديم قرض أو ضمان أو تأمين لشخص غير مستقر، فإن الدولة بهذا المنطق تمهد لمجتمع المواطن الدرجة 1 ومواطن الدرجة 2، وهدا ما يسمى بنظام الأباراتهايد

5- كل هذا لأن الدولة مفلسة وتستميت في التستر على ناهبي المال العام
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8 - wood الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 12:10
التوظيف بالتعاقد ظاهريا لم يفرض على أحد لكن فرضته الحاجة و قلة ذات اليد ، فهو أسوأ بكثير من العبودية و السخرة التي كانت سائدة في العصور الغابرة . اما جودة التعليم فهي في إنحدار و تدهور مستمر و تعتمد اساسا على الشكل و تغييب الجوهر كليا عبر تدليس و تزوير الوزارة في المعطيات و النفخ في أرقام التمدرس و النجاح ، فالتعليم في المغرب مؤسسة تدور في الفراغ و تنتج اشباه الأميين و المنحرفين و المحبطين ينظمون سنويا لألاف العاطلين ، فالمخزن يجاهد للاجهاز على هذا القطاع و تدميره كليا !!!
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