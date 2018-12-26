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كُتّاب وآراء
الغراس: الحكومة لم تفرض التعاقد على الأساتذة
قال محمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن "نظام التعاقد الساري في قطاع التعليم لم يفرض على أحد، بل تمكن من توفير الأساتذة اللازمين لأبناء المغاربة بعدما كانوا يعانون من قلة المدرسين"، مشيرا إلى أن النظام الجديد ساهم بـ70 ألف مدرس متعاقد، وهو ما ضاعف من عدد الأساتذة المُمَارسين عشر مرات.
وأضاف الغراس، الذي واجه أسئلة المستشارين مساء الثلاثاء، أن "النظام الأساسي الذي أصدرته الأكاديميات لتأطير عمل موظفيها يُوفر جميع الحقوق للمتعاقدين"، موردا أن "قضية الطرد وفسخ العقدة التي تُطرح على الدوام مطروحة بالنسبة للجميع، بمن فيهم الموظفون الرسميون، حيث إن قانون الوظيفة العمومية واضح في حالة تقاعس الأستاذ عن عمله، لكن مع الأسف لا يتم تطبيقه".
وأوضح الغراس أن "الأساتذة المتعاقدين يقومون بدورهم على أكمل وجه مثل الجميع، ومن لا يشتغل كما ينبغي فالمساطر المعمول بها موجودة"، مشيدا بسياسة التعاقد وفضائلها الكثيرة بعد أن اعتمدتها أكاديميات وزارة التربية الوطنية.
وفي سياق آخر، طرح فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا حول "القيم التي يتضمنها الكتاب المدرسي"، حيث انتقد رئيس الفريق، عزيز بنعزوز، مضامين الكتاب المدرسي، وطالب بكشف تفاصيل العملية التي أعلن عنها وزير التربية السابق رشيد بلمختار بخصوص تنقيح أزيد من 130 كتابا.
واستشهد بنعزوز، الذي ربط سؤاله بالجريمة التي أودت بحياة سائحتين إسكندنافيتين بمنطقة إمليل، بمضامين كتاب للتربية الإسلامية والعداء الواضح الذي يكنه لمادة الفلسفة، مطالبا بـ"تحرك الوزارة لتصحيح الوضع القائم قبل محاسبة المجتمع".
وأشاد المستشار البرلماني بـ"عمل أجهزة الأمن واعتقالها للمجرمين في ظرف وجيز"، مشيرا إلى أن "المغاربة استنكروا الحادث بشكل كبير، رغم أن العديد من الناس يضمرون مشاعر الكراهية والأحقاد في نفوسهم وأفكار الظلام في عقولهم".
وفي جوابه على الملاحظات التي أبداها فريق "البام"، قال الغراس إن "المراجعة شملت العديد من المقررات بعد سنة 2003"، لافتا إلى تعزيز جوانب ثقافة الاختلاف وحقوق الانسان داخلها، مستدركا بأن "كل هذا ينتهي عندما يجلس الطفل أمام الأنترنت حيث لا يراقب أحد المضامين التي تسربها للأطفال والشبان".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
في جميع القطاعات
بززاف عليهم صراحة تسيير أمور دولة باركة عليهم تسيير المدارس الخصوصية
تعاقد مع أستاذ وتملكه عبدا عندك باش هاذ الأستاذ ما عمروا يحس بالراحة يخاف يدير إضراب يخاف من المدير يخاف من المفتش دائما مهدد كيفاش غاذي يعطي هاذ الأستاذ و هو يرى أساتذه معه مرسمين مع الدولة، هذا ما يسمى بالحيف
ليعلم هذاا الرجل أننا في بلد مسلم ومن أرادها علمانية على الطريقة الأروبية فليرحل إلى حيث أسياده.
2- الدولة أرادت من هذه السياسة التحكم في كتلة الاجور، عبر تحجيم الترقية بالأقدمية، وإمكانية الاستغناء عن المتعاقد متى ما توقفت الحاجة لخدماته. ولأنه من الصعب تطبيق ذلك بأثر رجعي لصعوبة الإجهاز على مكتسيات تراكمت على مر سنين بكل الأشكال النضاليةّ، نزلت عليها الفكرة العبيطة، بخلق نوع جديد من المأجور، لا هو موظف ولا هو مستخدم، لا هو يمتلك ضمنات قانون الوظيفة العمومية، ولا هو يتمتع بحقوق قانون الشغل. بالتالي يسهل اللعب به
3- هاد المخطط العبيط أدى إلى شرخ الجسم الوظيفي إلى نوعين، موظف درجة 1 يعيش بحبوحة نسبية وله ضمانات، ومتعاقد درجة 2 يعيش حالة لا استقرار نفسي ومعنوي ومادي دائم
4- ولأن لا أحد سيقبل بالتعامل التجاري، وتزويج ابنته، أو الكراء، أو تقديم قرض أو ضمان أو تأمين لشخص غير مستقر، فإن الدولة بهذا المنطق تمهد لمجتمع المواطن الدرجة 1 ومواطن الدرجة 2، وهدا ما يسمى بنظام الأباراتهايد
5- كل هذا لأن الدولة مفلسة وتستميت في التستر على ناهبي المال العام