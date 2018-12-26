24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع
- رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة
- مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء
- نشطاءُ بيئيون يستنكرون فتحَ مطرح نفاياتٍ عشوائي جديد بطنجة
- الجهل والفقر والاستبداد مداخل لفهم الفعل الإرهابي
رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة (5.00)
مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء (5.00)
المالكي يقتطع من أجور النواب البرلمانيين المتغيبين ويكشف أسماءهم (5.00)
- الهيني يُطالب بحل "البيجيدي" ويتهم "الإخوان" بالاستقواء ببنكيران - (86)
- صرخة مواطن أمام بنكيران - (66)
- الملك محمد السادس يقضي احتفالات "رأس السنة" في الغابون - (53)
- الناتج المحليّ للمغرب يفوق ألف مليار درهم .. وادخار الأسر يتراجع - (47)
- بعد موافقة بوتفليقة .. سلطات المغرب تعتزم هدم منزل رئيس الجزائر - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة المغربية تبسط حصيلة استراتيجية التكوين وآليات التخليق
عرفت سنة 2018 انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من الأوراش الرامية إلى تعزيز التواجد الأمني بمختلف المدن المغربية، مراهنة على إعداد العنصر البشري المكون وإرساء آليات التخليق.
ولتنفيذ استراتيجيتها، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2018 خمس مباريات خارجية لتوظيف 6170 موظفا، من بينهم 3770 حارس أمن، و1660 مفتش شرطة، و500 ضابط للشرطة، و120 ضابط أمن، و120 عميدا، علاوة على 166 إطارا مشتركا بين الوزارات في تخصصات المهندسين المعماريين والممرضين والمهندسين في شبكة المعلوماتيات والأطباء البياطرة.
وقد تم، وفق بلاغ للمديرية توصلت به هسبريس، إجراء المباريات التي تبارى بشأنها 169002 مرشحا، "في أجواء مطبوعة بالشفافية وتكافؤ الفرص والقطع مع أشكال الغش الذي بلغت حالاته المرصودة 177 حالة، أقصيت تلقائيا من المباريات وخضع أصحابها للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة".
وفي الشق المتعلق بتدبير المسار المهني للموظفين، استجابت مصالح الأمن الوطني لـ1193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، من بينها 568 طلبا لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي والالتحاق بالزوجة أو الزوج، كما تم استقبال 3302 موظفا من أصل 3639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري.
وفي السياق نفسه، تم منح ثمانية ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز، وكذا إصدار 26 تنويها من طرف المدير العام للأمن الوطني، و92 رسالة تنويه من قبل المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 1614 موظفا، وذلك في إطار تكريس مبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها هذه السنة 7092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، "مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة. وقد تسنى ذلك بفضل تبني ميثاق جديد للترقية يحترم الآجال الزمنية المحددة لها، ويعتمد آليات محكمة لاحتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية"، يقول البلاغ الأمني.
وفي مجال التكوين، استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال السنة الجارية 5454 متمرنا، من بينهم 2899 أنهوا فترة تدريبهم والتحقوا بأماكن التعيين، كما استقبل المعهد الملكي للشرطة 20 شرطيا من دولة إفريقيا الوسطى، من بينهم خمسة عمداء و15 ضابطا، الذين تابعوا تدريبهم الأساسي في إطار تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيراتها من الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية.
ونظمت مدارس التكوين الشرطي 34 دورة تكوينية في إطار التكوين المستمر، استفاد منها 1767 موظفا، و56 دورة تدريبية في إطار التكوين التخصصي، استفاد منها 2972 موظفا، وانصبت على المواضيع الموسومة بالراهنية من قبيل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والرماية عالية الدقة، وتطبيقات حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
فيما يخص التخليق وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 777 بحثا إداريا، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1096 شكاية أو تظلما مسجلا في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية.
وقد تكلّلت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة، يقول البلاغ، باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.
وعقد المجلس التأديبي للأمن الوطني، تؤكد المديرية، خلال هذه السنة أربع عشرة جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2505 موظفين، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
اللهم أدم الأمن والأمان على المغرب وسائر بلاد المسلمين.
لكن المشكل الأعظم في المصالح الخارجية التي لا زال بعض رؤاسها يظلمون العناصر العاملة تحت امرتهم بما في كلمة الظلم من معنى. ولا بعضهم لم يستوعب السياسة الجديدة للسيد المدير العام.
فقضيتي باختصار أنني عملت 35 سنة. ومنذ سنة 2004 وانا عميد شرطة وكنت انتظر ترقيتي ابتذاء من سنة 2010 إلى أن احلت على التقاعد سنة 2015. وبعد ظهور ترقية 2018 لاشئ كذلك.
وعند توجهي إلى مقر المديرية العامة لاستفسر عن السبب. قيل لي : ما كاتسالش دازت نوبة مشات .
والمعمول أهل ضعت في حقي؟
وبالمعنى المغربية الدارجية : سير تكب الماء على كرشك.
لذا، اقول للسيد المدير العام أهذه عدالة؟ أهذا هو المصير النهائي مع المديرية العامة التي قضيت بها نصف حياتي وضحيت بكل غال ونفيس. لكن حسبي الله ونعم الوكيل.
عن اي امن تتحدثون.
البلاد التي لاتوفر لشعبها الأمن و الصحة و التعليم بالمجان لماذا تأخد الضرائب من المواطنين؟
اللهم ان هذا لمنكر.
انا شخصيا أوقفت سيارة شرطة في شارع في عين دياب وا خبرة العميد كان معاهم بي احد المواطنين انه في حالة غير طبيعية وا يعتدي على نفسه بي سكين وتبع أشخاص آخرين وا هروب قال لي عميد شرطة أين هوا ؟ قالت له راه هم دهبو وتركوه مثل لا يحدث أي شيء هنا تغيب روح الوطنية هم كانو ثلاث من شرطة في سيارة قريب من سيد عبد رحمان