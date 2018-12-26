إقرار مسطرة جديدة للنظر ضمن "تظلمات الأمنيّين"

هسبريس من الرباط

اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مسطرة جديدة لاستقبال ومعالجة الطلبات الشخصية والتظلمات المهنية الصادرة عن موظفي الأمن الوطني، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في برنامج "مع حديث الصحافة" بالقناة التلفزية المغربية الثانية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت عن تفاعلها الجدي والمطلق مع تظلمات صدرت عن أربعة موظفين للأمن عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أخضعتها لبحث إداري دقيق خلص إلى الوقوف على تجاوزات مهنية من جانب الموظفين المذكورين، خصوصا فيما يتعلق بخرق واجب التحفظ وعدم كثمان السر المهني؛ وهو ما اقتضى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق هؤلاء الموظفين المخالفين.

وبموازاة ذلك، أعلنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وقتها أنها أطلقت عملية مراجعة شاملة لمسطرة التلقي والبت في التظلمات الإدارية، بهدف تطويرها وجعلها تخدم مصالح الموظف والإدارة على حد سواء، فضلا عن تحديد وتبسيط القنوات الإدارية الرسمية للتظلم، بالنظر إلى خصوصية وحساسية المهنة الأمنية والمرفق العام الشرطي.

وفي أعقاب عملية المراجعة، أصدر المدير العام للأمن الوطني مذكرة مصلحية تؤسس للمسطرة الجديدة، وتحدد شكلياتها وقنواتها، وتبين المستفيدين منها، بمن فيهم الموظفون الممارسون والمتقاعدون من أسلاك الشرطة وذوو حقوقهم. كما حددت بشكل دقيق طريقة البت ومعالجة تلك التظلمات، وفق رؤية تشاركية ومندمجة تتفاعل فيها إيجابا كل من المصالح الخارجية والمركزية.

وقد ركزت المسطرة الجديدة المعتمدة على وضع آجال زمنية محددة لتلقي هذه التظلمات وإحالتها على الجهات المؤهلة لمعالجتها واقتراح الحلول الملائمة لها، فضلا عن توضيح مجال تدخل كل مصلحة مختصة على حدة، وكذا تحديد المسؤوليات الإدارية المرتبطة بمعالجة هذه الطلبات، على أساس قواعد ترتكز على التجرد الوظيفي والشفافية المؤسساتية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع تسجيلات شرطيين نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حمل بعضها تظلمات مهنية وشخصية؛ وكان من بين الإجراءات المتخذة على ضوئها إعطاء انطلاقة عملية مراجعة شاملة لمساطر التظلم الإداري، بشكل يسمح بمواكبة حاجيات موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني، دونما إخلال بالتزامات التحفظ الوظيفي وإملاءات كتمان السر المهني.