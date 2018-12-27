أربعة ملايين درهم تدعم نوادي القرب لأسرة التعليم

هسبريس - و.م.ع

صادقت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على منح دعم مالي إجمالي يقدر بأربعة ملايين درهم لبناء وتجهيز نوادي القرب لفائدة أسرة التعليم.

وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها ، أن هذا القرار تم اتخاذه بالرباط خلال اجتماع اللجنة المكلفة بانتقاء مشاريع إحداث وتجهيز نوادي القرب لفائدة أسرة التعليم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة قامت خلال هذا الاجتماع بدراسة ثمانية مشاريع لبناء وتجهيز والرفع من قدرة الإيواء بنوادي القرب بكل من طانطان وكلميم وتنغير وانزكان والصويرة وميسور وميدلت والحي الحسني بالدار البيضاء ، مضيفا أن كل مشروع سيستفيد من منحة تقدر ب 500 ألف درهم .

وأحدثت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هذه الخدمة وعيا منها بأهمية الأنشطة الترفيهية والرياضية لدى منخرطيها، ورغبة منها في توفير الخدمات السوسيو رياضية، وخاصة بالمناطق النائية.

وتستفيد من هذا الدعم كل المشاريع التي تستجيب للشروط التقنية والمالية المحددة من طرف المؤسسة.

وكانت القيمة الإجمالية لهذا الدعم محددة في البداية في ثلاثة ملايين درهم، لكن في إطار برنامج عمل المؤسسة للعشرية 2018-2028، تم الرفع من قيمته لتبلغ خمسة ملايين درهم سنويا.

وذكر البلاغ أنه منذ إحداثه سنة 2007 ، مكن الدعم الذي تقدمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من إنشاء 45 ناديا بجميع جهات المملكة بقيمة مالية بلغت 21.5 مليون درهم. كما تدعم المؤسسة تنظيم دوريات لكرة القدم المصغرة بهذه النوادي حيث تم تمويل عشرة دوريات بقيمة مالية بلغت مليوني درهم.