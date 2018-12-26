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كُتّاب وآراء
شغيلة الجماعات تضرب عن العمل طلبا للترقية
تخوض النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إضرابا وطنيا احتجاجا على "الأوضاع الاجتماعية للشغيلة الجماعية وانسداد آفاق حوار قطاعي جاد ومسؤول من طرف وزارة الداخلية".
ودعا المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية إلى "استئناف الحوار القطاعي والوفاء بالتزاماتها وأجرأة اتفاقاتها خلال اجتماع 29 مارس 2018".
وطالب المصدر ذاته بـ"فتح آفاق الترقي بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين، عبر حذف السلم السابع وخلق درجة استثنائية لترقيتهم، ثم اعتماد ترقية سريعة تشمل أربع سنوات بدل سنة كأقدمية للترشح لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية".