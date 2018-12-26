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الرئيسية | مجتمع | شغيلة الجماعات تضرب عن العمل طلبا للترقية

شغيلة الجماعات تضرب عن العمل طلبا للترقية

شغيلة الجماعات تضرب عن العمل طلبا للترقية
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:41

تخوض النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إضرابا وطنيا احتجاجا على "الأوضاع الاجتماعية للشغيلة الجماعية وانسداد آفاق حوار قطاعي جاد ومسؤول من طرف وزارة الداخلية".

ودعا المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية إلى "استئناف الحوار القطاعي والوفاء بالتزاماتها وأجرأة اتفاقاتها خلال اجتماع 29 مارس 2018".

وطالب المصدر ذاته بـ"فتح آفاق الترقي بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين، عبر حذف السلم السابع وخلق درجة استثنائية لترقيتهم، ثم اعتماد ترقية سريعة تشمل أربع سنوات بدل سنة كأقدمية للترشح لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - موظف مقهور الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:56
و ماذا عن الزيادات في الاجور بالنسبة لموظفي الجماعات المحلية سلم 6 أجرته 2990 درهم ؟؟ أو النقابات باعت الماتش و انتقلت الى مواضيع اخرى باش تنسينا ¿¿
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2 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 16:03
سبب فشل نجاح الحوار الاجتماعي و اكتساب بعض الحقوق لموظفي الجماعات الترابية يرجع لسببين الاول عدم خوض موظفين الجماعات الاضراب خوفا من الاقتطاع و الثاني ان الموظفين الغير المضربين يعولون على الموظفين المضربين ليجلبو لهم حقوقهم فلو كانو جميع الموظفين التابعين للجماعات متحدين لنالو حقوقهم مثل موظفي بعض القطاعات الاخرى و بالتالي سيبقى موظفو الجماعات من أضعف الموظفين من حيث الاجر و التعويضات و غيرها بين باقي الموظفين بالقطاعات الاخرى ..
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3 - موظف جماعي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 16:28
الموظفون الجماعيون هم الطبقة المحكورة في المغرب اجورهم اقل بكثير من نظراءهم بباقي القطاعات العمومية كما انهم يعملون تحت رحمة السياسيين .يجب عليهم التملق و مسيح الكابة للاستفادة من المناصب و التعويضات و ذلك طبعا لتجاهل الوزارة الوصية لاوضاعهم .بالاضافة للنقابات التي تتخذهم بطاقة تهديد للحصول على اغراضها .هذه الفءة من الموظفين لن تنصف الا بتدخل ملكي
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