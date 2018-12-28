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كُتّاب وآراء
حقوقيون يراسلون أمزازي بشأن منحة طلبة تارودانت
راسلت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التدخل لرفع الحيف الذي طال حق المئات من الطلبة الجامعيين في الاستفادة من المنحة الجامعية بتارودانت.
وقالت الرابطة، ضمن مراسلتها، إن "هؤلاء الطلبة لا يتوفرون على الإمكانات المادية الضرورية لاستكمال دراستهم الجامعية بإقرار من اللجنة الإقليمية، والتي أكدت صدق ما صرح به الطلبة من مداخيل هزيلة لا تكفي لإعالة الأسر كما لا تكفي لتغطية مصاريف سكن وتنقل وتمدرس الأبناء".
ودعت الرابطة إلى ضرورة "تحقيق مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص"، قائلة ضمن مراسلتها: "ندعوكم إلى التدخل لرفع هذا الحيف الذي يهدد مستقبل طلبة تارودانت، ويكرس التمييز ضدهم، وذلك بتمكينهم من المنحة الجامعية أسوة بغيرهم من طلبة الجهة".
وأوضحت الرابطة أن اختلاف النسبة المئوية المخصصة لكل إقليم بالجهة أدى إلى تفاوت كبير بين عتبات المداخيل المعتمدة في تلك الأقاليم، مشيرة إلى أن "الطلبة أبناء الأسر ذات دخل 1200 درهم شهري بتارودانت اعتبروا غير مستحقين للمنحة؛ فيما استفاد ذوو دخل 3700 درهم وما فوق في أقاليم أخرى من نفس الجهة"، قبل أن تضيف: "وهذا ما يضرب في العمق مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، ويزكي التمييز على أساس الانتماء الاجتماعي والجهوي الذي يحظره دستور المملكة المغربية بشكل واضح".
وأكدت المراسلة أن نسبة من الطلبة المحرومين من المنحة لم يبلغوا سن الثامنة عشرة بعد، وأنهم ما زالوا قاصرين في نظر القانون والعهود والمواثيق الدولية، مضيفة: "وزارتكم قد وفرت لهم أسباب مغادرتهم لبيوت أسرهم لاستكمال دراستهم دون أي دعم مالي، على الرغم من علمها اليقين بوضعية أوليائهم المالية، ونبلغكم بقلقنا البالغ حول ما قد يتعرضون له من مختلف أشكال الاستغلال الذي قد يرضخون له ابتغاء شهادة جامعية".