سيطرة لنقابة التعليم العالي في "انتخابات الأطباء"

هسبريس من الدار البيضاء

فازت النقابة الوطنية للتعليم العالي بجميع المقاعد المخصصة للأساتذة الباحثين في انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء؛ بينما لم تحصد النقابة الأخرى التابعة لحزب العدالة والتنمية أي مقعد، بعدما حلّ مرشحها في المرتبة الرابعة.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مرشحي النقابة الوطنية للتعليم العالي فازوا في الانتخابات بنسبة مائة في المائة، بعدما نالوا ثقة جميع الفئات الأخرى، باعتبار أن الأستاذ الجامعي يُصوِّت لأطباء القطاع الخصوصي والقطاع العام والأساتذة الباحثين، والأمر نفسه ينطبق على الآخرين. وجاءت المقاعد الثلاثة لفائدة الأساتذة الأطباء، المتمثلين أساسا في أحمد بلحوس ونادية اسمعيلي ومحمد خاتوف.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأطباء تتكون من 27 عضوا، ثلاثة أعضاء عسكريين يتم تعيينهم، بينما يُنتخب أربعة وعشرين عضوا، اثنا عشر عضوا يمارسون في القطاع الخاص وتسعة في القطاع العام وثلاثة أعضاء من الأساتذة.