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الرئيسية | مجتمع | نقابات تطلب إرساء المساواة بين شغيلة المستشفيات

نقابات تطلب إرساء المساواة بين شغيلة المستشفيات

نقابات تطلب إرساء المساواة بين شغيلة المستشفيات
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 04:13

خاضت تنسيقية النقابات المحلية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، الخميس، وقفة احتجاجية، نتيجة "تأخر إدارة المركز الاستشفائي في إدماج المستخدمين بالصندوق المغربي للتقاعد، على غرار نظرائهم في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط".

وطالبت أطر مشفى "ابن رشد"، في بيان تنديدي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بـ"توحيد أنظمة التقاعد بالمغرب، عبر تفعيل مبدأ المساواة بين العاملين في المستشفيات الجامعية، بتعديل المادتين 71 و72 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية".

واستنكرت النقابات المحلية سالفة الذكر "الأوضاع الاجتماعية المتردية للأطر الطبية، لأن عشرات الأطباء الذين يشتغلون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد يحالون على التقاعد بشكل سنوي؛ لكنهم يتقاضون ما يعادل نصف أجور الأطباء في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط".

وشدد المصدر ذاته على أن "مبدأ المساواة في التقاعد نتيجة لخضوع الأطر الطبية لمقتضيات القوانين التنظيمية للوظيفة العمومية، باعتبار هذه الفئة تؤدي المهام نفسها وتخضع لسلّم أجري موحد".

جدير بالذكر أن تنسيقية النقابات المحلية بالمركز الاستشفائي ابن رشد، الواقفة وراء الشكل الاحتجاجي الذي شهده اليوم المرفق الصحي سالف الذكر، تتشكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

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