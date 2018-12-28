متقاعدو إدارة الجمارك يتمسكون بأملاك جمعيتهم

هسبريس - محمد الراجي

يعيش متقاعدو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في قلق جراء عدم سماح الإدارة بتفويت مساكنَ تابعة للجمعية الاجتماعية التي تلمُّهم، ويؤكّدون، من خلال عدد من الوثائق التي أدلوا بها، أنَّ المساكنَ التي يقطنون بها مسجّلة في اسم الجمعية، وليس في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويتهم متقاعدو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الإدارة بـ"السعي إلى الاستيلاء على أملاك جمعيتهم"، حسب ما جاء في رسالة سبق أن وجهوها إلى وزير العدل، وإلى الديوان الملكي، غداة التعليمات الصارمة التي وجهها الملك إلى وزير العدل باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للاستيلاء على أملاك الغير.

وقال أحد ذوي الحقوق، في تصريح لهسبريس، إنّ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أغلقتْ أيَّ باب للحوار في وجه المتقاعدين وذوي حقوقهم المتخوّفين من أن تُنتزع منهم المساكن التي ظلوا يقطنون بها طيلة سنوات طويلة، وكانوا يأملون أنْ يتمَّ تفويتها لهم، بناء على محضر الاتفاق الموقع بينهم وبين الجمعية.

وتنصّ وثيقة اطلعت عليها هسبريس، تتعلق بتفويت السكن الجمعوي، على أنّ محضر الجمع العام للجمعية الجمركية المغربية، المنعقد بتاريخ 26 دجنبر 2009، ينص على تفويت المساكن الجمعوية الموجودة في عدد من مدن المغرب لقاطنيها. وتشير الوثيقة إلى أنّ "حق التفويت المصادق عليه بالإجماع أصبح حقا مكتسبا للجميع، من أرامل وذوي الحقوق".

ووفق مضمون الوثيقة ذاتها فإنّ القانون الأساسي للجمعية الجمركية المغربية ينص، في الفصل 25 منه، على أنّه "يمكن للمكتب المركزي للجمعية، بعد استشارة المدير العام، أنْ ينظم عمليات تفويت أو بيع عقارات أو منقولات في ملك الجمعية لفائدة أرامل ومتقاعدي وذوي الحقوق والموظفين المزاولين العاملين في إدارة الجمارك.

ويتشبّث متقاعدو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وذو حقوقهم بحقهم في تفويت المساكن التي يقطنون بها، مدعّمين مطلبهم بكون مساكنهم مُسجّلة في اسم الجمعية الممثلة لهم، وليس في اسم إدارة الجمارك؛ وهو ما تؤكّده وثيقةُ شهادةٍ للملْكية المشتركة، إذ إنّ الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية صدرت باسم الجمعية الجمركية المغربية.

ويقول ذوو الحقوق ومتقاعدو الجمارك إنّ في رسالة وجهوها إلى الديوان الملكي إنّ الجمعية الجمركية المغربية مستقلة عن الإدارة، مشيرين، في الرسالة ذاتها، إلى أنّ "مجموعة من المتواطئين يحاولون الاستحواذ على أملاك عقارية مسجلة ومحفّظة في اسم الجمعية الجمركية المغربية لدى جميع المحافظات العقارية بالمغرب".