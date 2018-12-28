أديب توصي بإقرار "التربية الجنسية" لحماية الأطفال من الاغتصاب

هسبريس - وائل بورشاشن

شدّدت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي"، على دور مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم الثقة في الغريب وتربيتهم على قول "لا" في حمايتهم من الاعتداءات الجنسية.

وركّزت أديب، في لقاء مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على دور الوالدَيْن في نصح أبنائهما وحثِّهم على عدم الدخول إلى منازل أي أحد، سواء كان قريبا أم بعيدا، أو جارا، أو صاحب دكان، أو الانعزال في القسم مع الأستاذ، أو الحارس العام، أو المدير أو مع الفقيه في المسجد، أو حارس العمارة، مضيفة أنها ليست بصدد التهويل من الأمر؛ "بل هذا هو الواقع الذي نعيشه يوميا للأسف".

وأشارت رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي" إلى أهمية حث الأبناء على مشاركة ما يعيشونه مع آبائهم، وضرورة التحاور معهم دون تخويف أو ترهيب، وزادت مبرزة ضرورة تعليم الأطفال ماهية الأعضاء التناسلية ووظيفتَها بأسلوب سلس، دون تهويل؛ لأن التربية الجنسية هي تعليم الأطفال الحفاظ على مناطقهم الحميمية وعدم استرخاصِها.

وانتقدت المتحدّثة دعوة الطفل إلى تقبيل كل من يقابله؛ لأن هذا التصرف يدفعه إلى استرخاص جسده، ورؤيته كملكية لجميع الناس، مشيرة إلى خطورة سلوك إجلاس الأطفال في حِجْر الناس، وداعية إلى ترك الأبناء يكوِّنون شخصيّتهم بأنفسهم بعدم إجبارهم على تقبيل من لا يريدون تقبيلهم.

وربطت أديب انتشار جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال بـ"الأحكام القضائية التي تصدر في حق المتهمين"، كما دعت محيط المعتَدين إلى قول "الله أعلم" على الأقل عند انكشاف أمرِهم، لا دعمهم بقول إنهم كانوا أشخاصا جيدين، خَدومين، يحافظون على الصلاة في المساجد، وقدّمت في هذا السياق مثالا بملف مكناس الذي اغتصب فيه رجل يحافظ على الصلاة في المسجد طفلا عمره سبع سنوات وقتله في شهر رمضان ثم اعترف بذلك وقام بإعادة تمثيل للجريمة.

وأعطت رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي" مثالا باغتصاب معتد عمره 67 سنة بالناظور طفلا عمره تسع سنوات، وحصوله على البراءة في الجلسة الثانية، آملة خيرا في الاستئناف؛ كما استحضرت حالة طفلة عمرها ثماني سنوات اعتدى عليها رجل يبلغ من العمر 72 سنة وله سبعة أبناء كلهم متزوّجون ولهم أبناء، مضيفة أن هذا الكهل هتك عرض الطفلة وجدّد استدراجها مرّاتٍ عديدةً مهدّدا إياها بقتلها في حالة بوحها بما يمارسه عليها، إلى أن فطنت أمّها بما يحدث عندما بدأت تجد باستمرار عندها خمسة دراهم.

وركّزت نجية أديب في حوارها مع جريدة هسبريس الإلكترونية على استحالة معرفة هل الشخص سوي أم غير سوي فقط من خلال هندامه، أو حديثه، أو ملامحه، أو تديُّنه، وزادت أن من يعتدون على الأطفال ينتمون إلى العديد من الطبقات الاجتماعية.

ودعت المتحدّثة الآباء إلى الانتباه إلى كون الأبناء ضحايا لازالوا في طور الاكتشاف، وإلى الوعي بأنه "لا أحد من أبنائنا في منأى عن الخطر الذي يكون في الحمام، والمدرسة، والحضانة، والبِقالة.."، داعية إياهم إلى تعليم أبنائهم "الصراخ والانتفاض إذا أراد شخص ما الاعتداء عليهم، وأن يخبروهم بذلك فور حدوثه دون معاتبة أو ضرب؛ بل يجب احتضانهم حتى يعرفوا أن لهم صدرا حنونا يمكنهم الثقة فيه"، وفق تعبيرها.