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الرئيسية | مجتمع | جمعية صحية تنتقد وضعية المستشفيات العمومية

جمعية صحية تنتقد وضعية المستشفيات العمومية

جمعية صحية تنتقد وضعية المستشفيات العمومية
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 12:48

انتقدت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية المنظومة الصحية بالمغرب، معتبرة أن "النظام الصحي الوطني لا ينتج كفايته من القوى العاملة الصحية؛ خاصة مقدمو العلاجات من الأطباء والممرضين، وأن الموجود منها لا يتوزع ترابيا بشكل عادل، كما يواجه تحدي هجرة مهنيي الصحة إلى دول أخرى، أو إلى القطاع الخاص أو مهن أخرى، إلى جانب الهوة المتزايدة بين الحاجات الصحية للساكنة والمهارات المكتسبة لدى المهنيين خلال فترة التكوين".

واعتبرت الجمعية الصحية أن "تنفيذ بعض الإجراءات تسبب في احتجاج اجتماعي وإنهاء السلم الاجتماعي في القطاع بدل تلبية الحاجات، مثل مراجعة النظام الأساسي للممرضين والقابلات وتقنيي الصحة، ومراجعة النصوص القانونية لمعاهد تكوين الممرضين".

وقالت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه: "لاحظ التقرير أن بعض الإجراءات المقترحة لم تكن مدرجة لا في البرنامج الحكومي ولا في إستراتيجية وزارة الصحة، على غرار مشروع الخدمة الوطنية الصحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Yuki الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:03
ما أثار انتباهي الكاريكاتير... فعلا صورة في الصميم...الله يلطف بنا
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