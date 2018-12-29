"رعاية" تقرب علاجات من ساكنة تنقوب بشفشاون

هسبريس من طنجة

استفاد 1115 شخصا من سكان جماعة تنقوب في إقليم شفشاون، من فعاليات قافلة طبية متعددة التخصصات تابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالإقليم سالف الذكر.

المبادرة، التي رأت النور بتنسيق مع السلطات المحلية تنزيلا لأهداف برنامج "رعاية" لمكافحة آثار موجة البرد القارس التي تجتاح المناطق النائية والمعزولة، حطت بدوار المعزة بالجماعة سالفة الذكر، وعرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من سكان المنطقة القروية من مختلف الأعمار، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة.

وشكّل النشاط الطبي دعما للتغطية الصحية بالمناطق المتضررة من التساقطات المطرية والمناطق النائية بالوسط القروي، وفرصة لتقريب الخدمات والفحوصات الطبية المختصة في الطب العام وأمراض الصدر والجهاز التنفسي والأذن والحنجرة وطب النساء وطب العيون والصحة الإنجابية إلى جانب أمراض الفم والأسنان وطب الأطفال والفحص بالصدى والبرامج الوقائية التحسيسية.

وعرف الموعد استفادة عدد كبير من المواطنين من كمية مهمة من الأدوية وزعت على مئات الأفراد من الدواوير والمداشر التابعة لهذه الجماعة القروية، إلى جانب استفادتهم من تحاليل مخبرية بمشاركة 45 من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية بالإضافة إلى متطوعي الهلال الأحمر المغربي بالجوهرة الزرقاء.