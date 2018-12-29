ترشح موخاريق لولاية ثالثة يضع "اتحاد الشغل" على صفيح ساخن

هسبريس من الدار البيضاء

يعيش البيت الداخلي للاتحاد المغربي للشغل، طيلة الأسبوع الجاري، على إيقاع خلافات بنيوية، تكشف التصدّع الذي تعرفه أول مركزية نقابية تأسست بعد حصول المغرب على الاستقلال، بحيث ظهر تيار يعارض فكرة ترشح الميلودي مخاريق لولاية ثالثة على رأس النقابة.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن النقابة تعرف زوبعة كبيرة بسبب وجود "تطاحنات داخلية"، مردها إلى ظهور فئة تطالب بتشبيب قيادات المركزية العمالية، موجهة انتقادات لاذعة إلى مفهوم "الزعامات الخالدة" الذي بات يطبع رئاسة النقابات بالمملكة.

وقالت قيادات وازنة داخل النقابة، فضّلت عدم الكشف عن هويتها للعموم، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن "عيْن الأمين العام الحالي تتجه صوب الخلود في كرسي النقابة، إذ أصبح يتحرك من أجل إسكات المنافسين والمعارضين لفكرة التوريث".

وأضافت القيادات النقابية، التي اختارت التصعيد، "يجب منح فرصة التربع على كرسي الاتحاد المغربي للشغل إلى امرأة، وهكذا فإنه سيضيف تجربة أخرى في الإبداع النقابي على غرار تجربة نبيلة منيب في المجال السياسي".

وأردفت: "ألا يوجد داخل المجلس الوطني أو اللجنة الإدارية أو الأمانة الوطنية من له الكفاءة كي يخلف ميلود مخاريق؟. يجب تأسيس ثقافة جديدة داخل المركزية النقابية العتيدة تقوم على أساس تجديد النخب واعتماد مقاربة النوع وإشراك الشباب في التسيير، بدل ثقافة التوريث والخلود في كرسي القيادة".

وعزت المصادر ذاتها مبررات رفض الولاية الثالثة للزعيم النقابي إلى "غياب حصيلة إيجابية ومشرفة للميلودي مخاريق منذ توليه الرئاسة، بحيث أقصيت العديد من الطاقات الشابة والمناضلات النسائية بدون سبب يذكر".

في المقابل، توجد شريحة عريضة من الأعضاء تؤيد بقاء الأمين العام الحالي على رأس الاتحاد المغربي للشغل، بسبب "علاقاته الوطيدة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذلك طريقة تسييره الناجعة للنقابة، الأمر الذي يتمثل في قدرته الهائلة على التوفيق بين الصراعات والهزات الداخلية التي تعرفها المركزية العمالية، دون إغفال المجهود الكبير الذي يقوم به في مواجهة تملص الحكومة من التزاماتها تجاه الشغيلة المغربية"، وفق تعبير أحد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.

ويعهد إلى المجلس الوطني للنقابة سالفة الذكر مهمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي تقرر عقده خلال شهر مارس المقبل. كما تناط به وظائف مراقبة سير أجهزة الاتحاد وتطبيق توصيات وقرارات المؤتمر. وينص المجلس الوطني على أن الأمين العام لا يمكن أن يتعدى ولايتين، وهو ما ينطبق على الميلودي مخاريق، لذلك فإنه يسارع الزمن لتعديل مقتضيات القانون الأساسي للنقابة.

وقد شهدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المخاض الداخلي ذاته، حيث عقدت مؤتمرها الوطني في ظل "صراعات داخلية" بين تيار يساند تولي عبد القادر الزاير لمسؤولية الكتابة العامة وبين تيار ثانٍ يدعو إلى تشبيب القيادات، سُمي لاحقا بما بات يعرف بـ"تيار بلعربي"، ليتم في نهاية المطاف إبعاد علال بلعربي رفقة مسانديه من لائحة المكتب التنفيذي الجديد للكونفدرالية.