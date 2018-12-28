أطباء القطاع العام يغلقون أبواب المستشفيات بشعار "الصحة تحتضر"

هسبريس - أمال كنين

يخوض أطباء القطاع العام، اليوم الجمعة والاثنين المقبل، إضرابا وطنيا بكافة مستشفيات المملكة، احتجاجا على ما يسمونه "تجاهل" الحكومة للرد على مطالبهم؛ وهو الإضراب الذي يقول عبد الله المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنه ناجح بنسبة ثمانين في المائة.

وأوضح الدكتور عبد الله المنتظر العلوي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه ليس الغرض من الإضراب هو شل المؤسسات الصحية؛ بل هو خطوة نضالية من أجل تحقيق المطالب، مشيرا إلى أنه يتم الإبقاء على العمل بالمراكز الحساسة من قبيل أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش.

وأبرز الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن "الأطباء دأبوا طوال سنة ونصف السنة تقريبا على تنظيم وقفات احتجاجية وأشكال نضالية بشكل منتظم دون الاستجابة لمطالبهم أو حتى الرد عليها من قبل الحكومة"، مؤكدا أن "النضال" سيستمر حتى خلال السنة المقبلة إلى حين الاستجابة لهم.

وأشار المتحدث إلى أنه على الرغم من "إقرار وزارة الصحة بمشروعية الملف المطلبي للأطباء، فإنها لا تتجاوب معه"، مضيفا: "ننتظر رد الحكومة الذي تأخر، وبالتالي سنستمر بنضالاتنا إلى ذلك الحين، ونأمل أن تكون السنة المقبلة تحمل بعض الإيجابيات".

وتعليقا على قرار الاقتطاع من الأجر جراء الإضراب، يعلق الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع قائلا: "واهم من يعتقد أنه سيكسر شوكة نضال الأطباء بهذه الاقتطاعات العقابية، فإيمان الأطباء بعدالة مطالبهم لا يوازيه إلا إصرارهم على الاستمرار في النضال، على الرغم من كل ما يتطلبه من تضحيات"،.

كما أضاف: "كرامتنا لا ثمن لها، وشعارنا نكون أو لا نكون؛ فلا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، ونحمل مسؤولية استمرار التصعيد إلى الحكومة المغربية، ونؤكد باليقين، قطعاً لأي شك، أننا ملتزمون بالنضال، طالما التزمت حكومتنا بالصمت".

وتأتي هذه الخطوة في وقت خاض فيه أطباء القطاع العام، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 دجنبر الجاري، أسبوع حداد يرتدون فيه الوزرات السوداء، تعبيرا عن حنقهم من الأوضاع "المزرية" التي آل إليها قطاع الصحة، مستغربين الاقتطاعات من أجورهم، ورافعين شعارات "الأطباء في حداد" و"الصحة تحتضر"، و"من أجل الكرامة ورد الاعتبار لطبيب القطاع العام في المغرب".