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الرئيسية | مجتمع | تحسين أوضاع العمال المنزليين .. النيابة العامة تطالب بتطبيق القانون

تحسين أوضاع العمال المنزليين .. النيابة العامة تطالب بتطبيق القانون

تحسين أوضاع العمال المنزليين .. النيابة العامة تطالب بتطبيق القانون
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:10

وجّه رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه.

الدورية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، تضمنت تعريف العمل المنزلي والأشغال المرتبطة به والفئات المعنية بالقانون وسن التشغيل والأعمال الممنوعة على القاصرين وشكليات أحكام عقد الشغل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين وحقوقهم ومدة العمل والحق في الراحة الأسبوعية والحق في العطلة والأجرة والتعويضات ودور مفتش الشغل والعقوبات.

وقد دعت النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات مع النواب العامين حول فحوى القانون ومستجداته، من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته.

وشددت الدورية على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون بالحرص اللازم، من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين.

وطلبت رئاسة النيابة العامة اعتماد مبدأ التخصص، بتعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من لدن مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام القانون.

النيابة العامة وجّهت الدعوة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، وخاصة مفتشيات الشغل من أجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية الواردة به.

وقد جاءت دورية رئاسة النيابة العامة بناء على صدور القانون رقم 19.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ10 غشت 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 ذي القعدة 1437 الموافق لـ22 غشت 2018 عدد 6175؛ وهو القانون الذي دخلت أحكامه حيز النفاذ بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وتطبيقا لمقتضيات المادة 27 منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - م المصطفى الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:53
ظاهرة العاملات والعمال المنزليين هي ظاهرة عند المسلمين على وجه الخصوص، وفي الدول الأروبية لا يوجد أثرها إلا عند الأسر البورجوازية.
فهي نوع من العبودية والاستغلال من طرف بعض الأسر الغنية أو ذوي المراتب العالية في الدولة.
فإنني استغرب ايما استغراب عندما أزور بعض الأسر من هذا النوع، وأرى التعامل الجاهلي الذي تعامل به هذه الفئة من المواطنين. فكل افراد الأسرة ينادون المشتغل او المشتغلة في كى وقت وحين ولأبسط الأمور.
فهذه ظاهرة يندى لها الجبين ولا تليق بقيمنا الدينية والأخلاقية التي كرم الله بها الإنسان.
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4
2 - جيل الضباع الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:54
لم تتمكنوا حتى من تحسين وضعية العمال القانونيين في الشركات والمعامل ودهاليز الادارات المغربية بتجويد العرض الحكومي البروليتاريا المغربية.....وتتحدثون عن العمال المنزليين ...ياله من مسؤولي اخر الزمان شعاراتكم جوفاء وتحركاتكم متحكم فيها قلما وجدنا فيكم شجاعة الغيورين على اوطانهم ..فقد تحالفتم مع التسويف والانتظارية والانتهازية فسيروا في ركب اوامر المؤسسات المالية الدولية المانحة ولوبيات الضغط في الداخل والخارج ونصركم الله على واقعية المصالح العليا للبلاد والعباد
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-2
3 - بوقنبة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:56
ياريث تحسين أوضاع السربيات في المقاهي. ياريث ان يوضع قانون خاص لحمايتهم. واحد يعطي خمسة دراهم بوربوار باش من بعد يطلب النيمرو دبورطال. ولا منجحاتش الخطة يبدا يندم السرباية بالهضاضر.... طلعو النيفو ها العار
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0
4 - الحلو الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:57
هاشي كل هو ماكاين لا خدام والا خدامة كاتدخل لخدام مابقي كيهتام بلخدمة كايقرا اشنو بغا فلقانون باش ياخد منك تعويض كيف دخل العمل عندك نتا معاه فلمشاكل نهار الأخر فلمحكامة نتا وياه ماخدمتي لا نتا والاهو حيث خدام والمستخدم كلهم كذابين لمهم لمعقول نقارض وخا كتفات لحكومة حثى تعيا حنا عمرنا مانقادوش مانتفاهموش إلا بالصدق والصدق هو الغائب فى مجتمعنا هذا
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-1
5 - khalid الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:59
سيروا تلعبوا شفتي بعدا الأجراء فالقطاع الخاص را كين الناس خذامين لا تغطية صحية لاعطل. ولا هدوك الشركات ديالكم
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-2
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