تقرير يرصد تباين تحسن معيشة المغاربة مع الفوارق الاجتماعية

هسبريس – يوسف لخضر

خلص تقرير أنجزه المرصد المغربي للتنمية البشرية، التابع لرئاسة الحكومة، إلى أن التحسن الكمي لظروف المعيشة لدى المغاربة على مدى السنوات الست الماضية لم يرافقه انخفاض في مستوى الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأوضح التقرير، المعنون بـ"مؤشرات رصد التنمية البشرية.. المستوى والاتجاهات على المستوى الوطني والجهوي 2012-2017"، أن استمرار هذه الفجوات على مستوى التمدرس أو الولوج إلى الخدمات الأساسية يُكرس الشعور بالفقر في المجتمع.

وأعطى التقرير مثالاً على هذه الفوارق، ويقول: "متوسط عدد سنوات دراسة المغاربة في عمر 25 سنة وأكثر لا يتجاوز 3.8 سنوات في جهة بني ملال خنيفرة، في حين يصل إلى 5.9 سنوات في جهة الدار البيضاء سطات".

أما معدل الفقر النسبي، الذي يقيس الوضع الاقتصادي للأفراد مقارنة مع مستوى المعيشة المتوسطة في البلد، فيصل إلى 53.7 في المائة في جهة درعة تافيلالت؛ فيما لا يتجاوز 25.7 في المائة في جهة الدار البيضاء سطات.

أما فيما يخص الإنفاق الاستهلاكي، فرصد التقرير أيضاً استمرار التفاوت بين الوسطين الحضري والقروي، حيث يبلغ المتوسط السنوي للإنفاق الفردي في المدن إلى 22.105 درهماً؛ وهو ما يمثل ضعف ما ينفق القروي سنوياً بحوالي 11.946 درهماً.

كما وقف التقرير على أن 10 في المائة من الساكنة الغنية استهلكت، خلال 2012-2017، حوالي ثلث الاستهلاك الكلي للأسر المغربية؛ وهو يعادل إنفاق فردياً يفوق عشر مرات ما ينفقه 10 في المائة من الساكنة الأكثر فقراً.

وفيما يخص التعليم الأساسي، أورد المرصد أن التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و22 سنة قد تحسن؛ لكنه لا يزال متأخراً. كما أن الهدر المدرسي لا يزال يؤثر بشكل خاص على الشرائح الاجتماعية المعوزة والضعيفة في وقت الانتقال إلى مستوى الإعداديات والثانويات التأهيلية.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إلى اﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟصحية، ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 53.8 في المائة سنة 2017، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ23.4 في المائة سنة 2012، وﺗﻐﻄﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 60 في المائة ﻣﻦ ﺳﻜﺎن المناطق الحضرية، و45 في المائة ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ القروية.

ومن حيث مستويات المعيشة والفقر وعدم المساواة، أشار المرصد إلى أن مستوى معيشة المغاربة ازداد في المتوسط بنسبة 2,2 في المائة سنوياً في الفترة ما بين سنتي 2012 و2017؛ لكن على الرغم من تسجيل التحسن الأكبر في المناطق القروية بـ3,5 في المائة مقارنة بالمناطق الحضرية بـ1.2 في المائة، فإن مستوى معيشة سكان المناطق الحضرية يبلغ حوالي مرتين (1,9 في المائة) معيشة سكان المناطق القروية.

ورصد التقرير نقطاً إيجابية تتمثل في قرب تعميم الخدمات الأساسية المتمثلة في الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق، حيث إن نسبة الأسر التي تتوفر على الكهرباء ارتفعت من 95,2 في المائة سنة 2012 إلى 97,1 في المائة سنة 2017.

أما الربط بالماء الصالح للشرب، فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة الأسر من 73,7 في المائة سنة 2012 إلى 77,1 في المائة سنة 2017، كما أن 94,7 في المائة من الأسر الحضرية تتوفر على الربط بشبكة الصرف الصحي العمومية سنة 2017، مقابل 92,5 في المائة سنة 2012، بينما في الوسط القروي تعد "خزانات الصرف الصحي أو المصارف" أكثر طرق الصرف الصحي انتشارا بـ83 في المائة سنة 2017 مقابل 66 في المائة سنة 2012.

وانخفضت نسبة الأسر التي تقوم بالتخلص من المياه العادمة في الطبيعة من 27,1 في المائة سنة 2012 إلى 9 في المائة سنة 2017، كما هو الشأن بالنسبة إلى التخلص من النفايات في الطبيعة الذي انخفض بدوره بشكل طفيف، منتقلا من 82,4 في المائة سنة 2012 إلى 79,4 في المائة سنة 2017؛ لكن التقرير أشار إلى أن هذا الشكل للتخلص من النفايات لا يزال الأكثر شيوعاً بين الأسر القروية.

وفي الوسط القروي أيضاً، قال التقرير إن نسبة الأسر التي تتوفر على ولوج إلى طريق صالحة للاستعمال في نطاق يقل عن كيلومترين ارتفعت من 83,5 في المائة سنة 2012 إلى 96,4 في المائة سنة 2017.

الشيء نفسه على نسبة الأسر التي لديها إمكانية الولوج إلى طريق معبدة في نطاق أقل من كيلومترين، حيث انتقلت من 55,9 في المائة سنة 2012 إلى 60,6 في المائة سنة 2017، وكذا نسبة الأسر التي يمكنها الولوج إلى مؤسسة تعليمية ابتدائية داخل نطاق يقل عن كيلومترين وانتقلت من 75,1 في المائة سنة 2012 إلى 76,1 في المائة سنة 2017.