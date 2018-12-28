محامون يرفضون تحميل المهن الحرة كلفة الأزمات الاقتصادية للدولة

هسبريس – يوسف لخضر

يسود في أوساط المحامين والمحاميات بالمغرب نقاش محتدم حول تسوية الوضعية الضريبية الخاصة بهم بعد لقاء عقدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع المديرية العامة للضرائب، اقترحت فيه الأخيرة أداء المحامين طوعاً ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم.

لكن نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، وفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ترفض هذا الأمر، وهددت بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ومسيرات احتجاجية أمام كل المؤسسات المعنية، رفضاً لما اعتبرته "تحميل المهن الحرة وحدها كلفة حل أزمات الدولة الاقتصادية".

مقابل ذلك، تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهي الهيئة المهنية الممثلة للمحامين، برئاسة النقيب عمر ودرا، أن مقترح أداء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم لفائدة الدولة لا يتعلق باتفاق أو تعاقد، بل "عملت على عرضه على الجميع ليتخذ كل محام موقفه الحر والمستقل بناء على ما يراه مناسباً له".

وشددت الجمعية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، تفاعلاً مع الجدل العارم وسط المحامين، على "ارتباط المواطنة بالمساهمة في تحمل الأعباء والتكاليف العامة"، وقالت إنها "تحمل على عاتقها وضع تصور بشأن المعالجة التشريعية للملف الضريبي بما يكفل للمحامي عدالة جبائية تراعي إكراهاته وكثرة تحملاته".

المحامي الحسين الراجي، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إن الضرائب التي يؤديها المحامي هي في الأصل مفروضة على المجالات التجارية، مشيراً إلى أن المحامين يطالبون منذ مدة بتسوية هذا الملف وفرض ضريبة المهن غير ذات الطابع التجاري عليهم كما هو معمول به في العالم.

وأضاف الراجي أن الحكومة، من خلال المديرية العامة للضرائب، لجأت إلى "التعامل في إطار سري مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووقع اتفاق على أساس دعوة المحامين إلى التصريح وأداء الضرائب بحد أدنى محدد في 30 ألف درهم لكل محام، وفي حالة لم يقم بذلك يعتبر مخلاً بالتصريح وسيواجه سلوك إجراءات المراجعة والتحصيل الجبري".

ولا ترفض نقابة المحامين بالمغرب أداء الضرائب، لكنها تشدد على ضرورة سلك السبل القانونية، إذ يقول رئيسها: "إذا كان هناك أي محام لا يؤدي الضرائب يجب على الإدارة أن تلجأ إلى القضاء؛ ناهيك عن أن الاتفاق على الإعفاء أو التقليص من الضرائب لا يمكن أن يتم بدون تغيير النصوص القانونية، بل ذلك يدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، منها جريمة الغدر التي تشير إلى اتفاق موظف مع ملزم على الإعفاء أو الانتقاص من قيمة الضريبة".

وبالإضافة إلى اعتبار اتفاق جمعية هيئات المحامين بالمغرب وإدارة الضرائب غير قانوني، فإن الحسين الراجي يشير إلى أن هذا الاتفاق "ينطلق من افتراض غير صحيح بأن جميع المحامين ليس لهم وضع نظامي ضريبي سليم، كما أنه يعفي إدارة الضرائب من تطبيق القانون".

ودعت النقابة، إلى جانب الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، وفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، إدارة الضرائب إلى تأجيل كل النقاشات المتعلقة بالملف الضريبي في شموليته إلى مطلع سنة 2019، والتراجع عن الصيغة المقترحة من طرفها، وفتح حوار على قاعدة الالتزامات الدستورية لكل الأطراف، وبشكل يوفق بين مبدأ تحمل الأعباء العمومية، وبين مراعاة خصوصية مهنة المحاماة، مع اعتبار الملف الضريبي للمحامين جزءا لا يمكن فصله عن ملفهم المتعلق بالحماية الاجتماعية.

كما يحبذ المحامون مقاربة موضوع الملف الضريبي مع "مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لمهنة المحاماة"؛ كما يدعون إلى ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها بشأن دعمها لأنظمة التغطية الصحية والاجتماعية للمحامين، وكذا خلق إطار قانوني لصندوق تقاعد المحامين.