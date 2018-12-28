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كُتّاب وآراء
بدء رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر المغربي
أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، عن رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر، ابتداء من فاتح يناير 2019، وذلك في إطار تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين.
وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه سيتم طلب التمبر الإلكتروني عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، وأنه يمكن للمواطن أداء واجبات التمبر، حسب اختياره، إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد ذلك يتوصل المواطن برسالة نصية تحمل "تمبرا إلكترونيا" متمثلا في سلسلة متكونة من 16 رقما عليه استخدامها لملئ استمارة طلب الحصول على جواز السفر والمتوفرة على موقع وزارة الداخلية المخصص لهذا الغرض www.passeport.ma
كما أعلنت وزارة الداخلية، يضيف البلاغ، عن استمرار مبادراتها من أجل تطوير المساطر الإلكترونية، وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر عن بعد، في المستقبل القريب.