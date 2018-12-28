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الرئيسية | مجتمع | بدء رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر المغربي

بدء رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر المغربي

بدء رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر المغربي
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:15

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، عن رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر، ابتداء من فاتح يناير 2019، وذلك في إطار تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين.

وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه سيتم طلب التمبر الإلكتروني عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، وأنه يمكن للمواطن أداء واجبات التمبر، حسب اختياره، إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد ذلك يتوصل المواطن برسالة نصية تحمل "تمبرا إلكترونيا" متمثلا في سلسلة متكونة من 16 رقما عليه استخدامها لملئ استمارة طلب الحصول على جواز السفر والمتوفرة على موقع وزارة الداخلية المخصص لهذا الغرض www.passeport.ma

كما أعلنت وزارة الداخلية، يضيف البلاغ، عن استمرار مبادراتها من أجل تطوير المساطر الإلكترونية، وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر عن بعد، في المستقبل القريب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبدالحق الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:21
اللهم اخرجنا من المغرب سالمين غانمين وان عدنا فانا ظالمون
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43
2 - عبده الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:23
ارى ان هذا القرار زاد الامر تعقيدا و لم يبسط اي شئ للاسف...
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20
3 - hatim الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:23
و على سلامة اتبقاو تبدلو ف تنابر و حنى نخلصو من جيوبنا هذه سرقة للمواطنين المغاربة شكون ل عطاكم الحق باش تاخدوا هد القرار نيابة على المواطن
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22
4 - PureMinded الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:24
و في الاخير توحل في الديوانة د موريتانيا، باسبور لا فائدة منه الا لمن يريد الذهاب للغابون.
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23
5 - لمياء من استراليا الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:28
يعني إذا وقع عطب تقني مفاجئ ، هزك الما في ثمن التنبر. مع العلم ان ثمن التنبر باهض جداً.
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26
6 - احب بلدي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:30
احسن شيء ستعمله الداخلية اولها ابتزاز المقدم سيختفي التجوال والتنقل في الصاكات من اجل التمبر. ضياع الوقت
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3
7 - majido الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:47
هههه زوينة كل راس السنة كي حلبو بالفن
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5
8 - Kidr male الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:49
Pour rempiler la caisse de l'état,ils ont inventé cette procédure optionnelle.
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4
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