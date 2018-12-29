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مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة

مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 29 دجنبر 2018 - 13:00

في سنة 1999 وُضعت أول مخططات إصلاح التعليم بالمغرب. حينها كان الأمَل معقودا على أنْ يُفضي الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى إصلاح أعطاب المنظومة التربوية المغربية، خلال السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة، لكنَّ ثمارَ المخطط كانت جدَّ هزيلة.

لاحقا، وُضع مخطط جديد لإخراج المنظومة التربوية المغربية من أزمتها، تحت مُسّمى "المخطط الاستعجالي". لم يفشل هذا المخطط فقط في إصلاح منظومة التربية، بل انتهى إلى "فضيحة كبرى"، سرَد تفاصيلها المجلس الأعلى للحسابات، بتأكيد أنَّ كثيرا من مليارات "المخطط الاستعجالي" صُرفت في غير محلها.

وفي سنة 2015 جُعلت المنظومة التربوية المغربية تحت رحْمة إصلاح جديد، متمثل في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أرسى أسسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث والعلمي، تحمل كثيرا من آمال إصلاح منظومة التربية المعطوبة، وسط مخاوف بأنْ تؤول بدورها، بعد 15 عاما من الزمن، إلى الفشل، كالمخططات السابقة.

المَلك يعترف بأزمة التعليم

الاعتراف الرسمي بأزمة المنظومة التربوية، في عهد الملك محمد السادس، جاء على لسان الملك نفسه، بقوله، في خطاب افتتاح السنة التشريعية 1999 بالبرلمان، إنّ "التعليم في المغرب، وبالرغم من الجهود المتلاحقة التي بُذلت طوال أزيد من أربعة عقود لجعل تعلمينا يواكب مرحلة استرجاع الاستقلال ومتطلبات بنائه... يُعاني من أزمة مُزمنة".

الأزمة المُزمنة للمنظومة التربوية لمْ تَدعْ أي خيار أمام مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين غيرَ التوافق بالإجماع حول مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التي صاغتْها لجْنة مَلكية عيّنها الملك الراحل الحسن الثاني. "لقد كان ميثاق التربية والتكوين أوّل وثيقة تحظى بإجماع وطني من طرف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين بالبرلمان"، يقول أحمد منصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم.

كانتْ مرامي الميثاق الوطني للتربية والتكوين واضحة: "يُعد إصلاح نظام التربية والتكوين عملا متكاملا لا يقبل التجزئة ولا البتر، ويتطلب مجهودا حازما طويل النفس، ولا يقبل التسويف أو التعثر". لكنْ بعد مُضيِّ حوالي عشرين عاما من الشروع في إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يزالَ الإصلاح متعثرا، بخلاف طموح واضعي ميثاق التربية والتكوين.

بالنسبة إلى أحمد المنصوري، فإنَّ المشكل لا يكمن في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بل في التأخّر في تفعيل مضامينه؛ ففيما يتعلق بالتعليم الأوّلي، رسَم الميثاق حدود سنة 2004 كأفق لتعميمه، لكنَّ ذلك لم يتحقّق، بلْ لم تتحقّق من هذا الطموح سوى نسبة مئوية ضئيلة، إذ ما زال أغلب الأطفال المغاربة، خاصة في الوسط القروي، لا يستفيدون من التعليم الأوّلي.

عدم استكمال تنفيذ الإجراءات التي نصّ عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تطرحُ إشكالَ عدم أجرأة مخططات إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب، فبالرغم من أنّ الميثاق نصَّ في خاتمته، كتوصية أولى، على "التنفيذ الفوري للإجراءات التي نص الميثاق على تطبيقها في أفق الدخول المدرسي لسبتمبر 2000"، فإنّ كثيرا من الإجراءات التي سطّرتها اللجنة العلمية التي عيّنها الحسن الثاني ظلّتْ حبرا على ورق.

إشكالٌ آخر يطرحُه عدم استكمال تنفيذ الإجراءات التي نصّ عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يتعلق بالمُراقبة والتقييم، حيث نصّ الميثاق المذكور، في المادة 157 منه، على وضع آلية المتابعة اليقظة والدقيقة على مستوى الحكومة، وكذا عن طريق البرلمان والمجالس المنتخبة والرأي العام، لكنْ لم يظهر أثر لأي متابعة أو يقظة دقيقة.

غياب المتابعة واليقظة الدقيقة لمخططات إصلاح منظومة التربية والتكوين انعكسَ سلْبا، كذلك، على المخطط الاستعجالي، الذي جاءَ لتسريع تفعيل الإجراءات التي نصّ عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو ما أدّى بالمخطط الاستعجالي بدوره إلى الفشل، بل إلى فضيحة مالية زكّاها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمّنت معطيات صادمة، إذ اعتَبر أنَّ المخطط الاستعجالي، سواء على مستوى وزارة التربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "لم يحقق جميع أهدافه، ولم تكن له التأثيرات المرغوب فيها على النظام التعليمي في البلاد، بل إنّ المجلس الأعلى للحسابات اعتبر أنّ تطور العديد من المؤشرات بعد سنة 2012 تُظهر تفاقم وضعية التعليم والتكوين".

وتتمثل أهم الاختلالات التي ما زالتْ تعتري منظومة التربية والتكوين في المغرب، بناء على التقييم الذي أجراه المجلس الأعلى للحسابات، حول ظروف سيْر الدخول المدرسي 2016/2017، في استمرار الهدر المدرسي، الذي يصل إلى 270 ألف تلميذ سنويا، واستمرار الاكتظاظ داخل الأقسام بالنسبة إلى جميع الأسلاك التعليمية، وهو الوضع الذي وصفه المجلس بـ"المُقلق".

بُحيْرة من المال

وبالرغم من المليارات التي تمّ رصدها للمخطط الاستعجالي، فإنّ منظومة التربية والتكوين لا تزال تعاني من عدم الاستغلال الأمثل للمؤسسات التعليمية، كما أنَّ نسبة من التلاميذ يدرسون في مؤسسات تعليمية لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للتمدرس، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وفي الوقت الذي ينتظر الرأي العام ما سيَلي تقريرَ المجلسَ الأعلى للحسابات، وما إنْ كانت ستتم محاسبة المسؤولين، الذين أنيطت إليهم مهمة تنفيذ إجراءات المخطط الاستعجالي، قال أحمد منصوري إنّ النقابة التعليمية التي يرأسُها نادت بالمحاسبة الأدبية والمالية للمخطط الاستعجالي منذ الكشف عن الميزانية الضخمة المرصودة له.

ويشير منصوري إلى أنَّ مكامنَ غياب الحكامة في تدبير الميزانية الضخمة التي رُصدت للمخطط الاستعجالي كثيرة، قائلا: "لقد طالبنا بالكشف عن قيمة الصفقة التي تم إبرامُها مع الخبير البلجيكي كزافيي روجرز، الذي استعانت به وزارة التربية الوطنية لتنزيل مشروع بيداغوجيا الإدماج، ولكن لحدّ الآن لا نعرف كم قبَض من المال لقاء مهمته، رغم أنّ لدينا في المغرب من الكفاءات من هو قادر على القيام بالمهمة التي قام بها كزافيي".

وذهب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم إلى القول بأنّ المخطط الاستعجالي رُصدت له "بُحيرة من المال، كان من الممكن أنْ تجعله ينهض بمنظومة التربية والتكوين، لكنّ تدبيرها لم يكن موفقا"، مضيفا "لقد صُرفت على المخطط أموال طائلة، لكنّها لم يكن لها أثر على التلاميذ والهيئة التربوية والمؤسسات التعليمية، ولا نعرف أين ذهبت كل تلك الأموال".

التخبّط الذي يَسم تنفيذ مخططات إصلاح منظومة التربية والتكوين تكرّس أكثر سنة 2013، حيث عمد وزير التربية الوطنية الأسبق، محمد الوفا، إلى وضع مخطط جديد، سُمي بـ"المخطط التعليمي 2013-2016"، وكان من بين الإجراءات التي تضمنها توقيف العمل بالمنهجية البيداغوجية التي أرساها الخبير البلجيكي كزافيي روجرز.

واعتبر أحمد منصوري أنَّ منظومة التربية والتكوين في عهد الحكومة السابقة "شهدت ردّة حقيقية"، مضيفا "لقد تمّ تقليص ميزانية وزارة التربية الوطنية، وحصل تراجع كبير على مستوى الاستثمار في البنية التحتية للتعليم، مما أدّى إلى استفحال الاكتظاظ في الأقسام، وتم إغلاق مراكزَ لتكوين المعلمين".

وفيما أمست الأحلام التي واكبتْ المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في "خبر كان"، يسُود توجس وسط المتابعين للشأن التربوي والتعليمي من أنْ تلقى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المصير نفسه.

احتمالُ فشل الرؤية الاستراتيجية مسألة واردة، حسب أحمد منصوري، ذلك أنها "تحمل مؤشرات الفشل لعدة اعتبارات، منها أنّ السمفونية التي يتغنى بها واضعو الاستراتيجية، والمركِّزة على التكوين المهني، لن تُطرب أذن أحد في سنة 2030، ببساطة لأنّ عددا من المهن التي يتكوّن فيها متدربو التكوين المهني ستنقرض في ذلك التاريخ"، يضيف منصوري.

وفي الوقت الذي تُعلق آمال على الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ذهب منصوري إلى وصفها بـ"المخطط التصفوي للتعليم العمومي، لأن الرؤية جاءت بالقانون الإطار الذي يتضمن بندا وُضع تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم"، مضيفا "عوض أنْ تبحث الحكومة عن أموال لإنعاش الخزينة بفرض الرسوم على أنباء الفقراء المتمدرسين في التعليم العمومي، عليها أنْ تفرض الضريبة على الثروة، وستوفّر ما يكفي من المال لتمويل التعليم، وتعميم المنَح الدراسية على طلبة التعليم العالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - أين الخلل؟ السبت 29 دجنبر 2018 - 13:08
كأستاذة أبكي حرقة على واقعنا التعليمي و أتحسر على ما ما وصلنا إليه من مستويات متدنية مقارنة مع باقي الدول التي كنا نظن أنفسنا أفضل حالا منها . ولكن للأسف ؛ رغم كل المجهودات التي نبذلها داخل الفصل تجد المتعلمين لا يأبهون ولا يكترثون لما تقول إلا من رحم الله .إننا في الفصل نعاني في صمت مع جيل ليس همه إلا اللعب والضحك و متابعة مواقع التواصل الاجتماعي........
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36
2 - Seddam السبت 29 دجنبر 2018 - 13:15
مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة و محاسبة غاءبة و بلاد ساءبة و موالين البلاد هذفهم تقهقر التعليم و انتشار الجهل و التخلف.
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18
3 - سلام الصويري السبت 29 دجنبر 2018 - 13:16
مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة
وفضيحة مدوية والمتهمون يحتلون مناصب سامية في الدولة يتمتعون بالملايير في ضل سياسية اللاعقاب بفعل تواطء سلطة التحكم ورموز الفساد السياسي .
فضيحة القرن تظل دون متابعة هل هناك اكبر من هذه الفضيحة ؟؟ هل هناك من هذا الدليل لانهيار دولة
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17
4 - أستاذ السبت 29 دجنبر 2018 - 13:17
جربو كلشي ولم يهتموا يوما باشراك الاستاذ أو تعزيز مكانته اجتماعيا. سلبوا منه حقوقه والقوا عليه اللوم.
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21
5 - المنصوري الرباط السبت 29 دجنبر 2018 - 13:18
.جميع مخطاطات وقرارت واملاءات التي حولته حكومة شفوي الى واقع فاشلة اهدرت فيه ملاير دراهيم .وستفاد من تلك الاموال جمعيات اتباع تبيعات وزراء برلمان نقابات تابعه للحزب .هنا ناكد بانهم ليس لهم استراتيجيه او درايه بسياسة او تسير المهم عندهم الوصول لصلطه وتحكم في كل كبيره وصغيره ولنثقام من33مليون مغربي من بسطاء القوم في تعليم صحه الشغل توظيف والكرامه المعيشه حدف ملاير المقاصه التي هي من فاءض اموال وضراءب ودعاءير الدي يؤديه الشعب المغربي التي غيرت وجهته لجيوب الحكومه باطيافه ليتمتعو بلبريمات تعويضات متيازات سفريات منح خياليه لتدريس الابناء ولبنات بتركيا ومبايعت ادروغان لادخال الاخوان ونوريسين ولعثمانبن للملكه المغربيه يتحكمو في اقتصاد وسياية المغربيه وطرد مابمكن طرده من احزاب وشركات ومستتمرين لتخلو ساحه للاتراك لستعمار المغرب لناخد اكياس الميكه الموحوده في العالم كله منعت من المغرب حقيقه السوداء منه ثلوت الشواطء والاراضي لفلاحيه ولاكن المصيبه العظمى عم الاكيسا التي اصبحت منتشره ومستوردع من تركيا اخطلرها اكثرلاتتحلل الى بعد 200سنه واسكر السيد بنكران على دعمه القوي لقاتل ايت الجيد
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3
6 - البشير عزالدين السبت 29 دجنبر 2018 - 13:18
اكثر من 45 مليار درهم كانت ميزانية المخطط المستعجل...فأين تبخرت تلك الاموال؟ كلها نهب بطرق معروفة و القليل منها صرف في التفاهات و في الجامعة التي كنت انتمي اليها: تخيلوا ماذا فعلوا بتلك الاموال؟ كانوا يقلتلعون الزليج و الوزاييك و يستبدولونها بزليج اقل جودة و كل الترميم تفككك بعد اسبوع و عادت المؤسسة الى حالة مزرية اي الخراب...و هذا مثال مما صرف في تلك الاموال و كنت شاهدا اي بعبارة اخرى تمت سرقة المال العالم بعد احداث لجن شكلية (لجان المافيات في الكليات المغربية) و تمريره لمقاولات (لصهر رئيس الجامعة و صهر عميد الكلية) ناهيك عن استبدال كراسي (في غير حاجة اليها)...و امور كثيرة غير ضرورية...
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8
7 - اوال السبت 29 دجنبر 2018 - 13:21
بعد التقرير الكارثي للمجلس الأعلى السؤال الذي يطرح هل ستتم محاسبت"هم" ام هي تقارير نملأ بها الرفوف و ترفع ضغطنا كشعب مغربي؟؟؟
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4
8 - كاراتيه السبت 29 دجنبر 2018 - 13:21
مليارات مُهْدَرة ونتائج كاراتيه
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3
9 - حاميدو السبت 29 دجنبر 2018 - 13:23
في هذه البلاد لا ينقصنا المال ولا تنقصنا البرامج ولكن ينقصنا الرجال و ينقصنا الاخلاص وحب الانتماء لهذا الوطن .
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7
10 - nour السبت 29 دجنبر 2018 - 13:24
حقيقة ما ذنب الطالب الجامعي في حرمانه من المنحة الجامعية؟ اتفق مع صاحبة التعليق الأول.
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1
11 - الخليل السبت 29 دجنبر 2018 - 13:26
الخلل هو أن مجتمعنا لا يستطيع الوقوف و التضحية في حين تتكالب عليه المشاكل و الهموم في تحصيل الخبز. و ان أردت الانتفاضة يضرب لك المثل "واش بغيتي سوريا!" في حين نحن نريد فقط العيش الكريم من دون التحكم أو الحكم و تدجيج عقولنا بالإديولوجيات التي قسمتنا و جمعتهم هم اللذين استأسدو و أكلوا حقنا، وبطبيعة الحال الأحزاب و النقابات تقاساموا الحلوى فيما بينهم! الرهان الأن على مجتمعنا و اصطفاف مكوناته خلف خط واحد و هو الوقوف في وجه الظلم !
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2
12 - عبد الله السبت 29 دجنبر 2018 - 13:27
ليس التعليم وحده القطاع الذي يعرف أزمة... وإذا كانت هناك أزمة وأموال ضاعت فليحاسب المسؤولون عن ذلك.... هل يخصص للتعليم ما يخصص للأمن مثلا؟ أيهما أسبق وأبقى؟ ما هي الأجواء السائدة بالمؤسسات التعليمية؟
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0
13 - ونتساءل عن أسباب الإرهاب!!! السبت 29 دجنبر 2018 - 13:31
انحطاط التعليم هو سبب المشاكل التي يتخبط فيها المغرب من البطالة واقتصاد غير منتج والانحطاط الأخلاقي والتطرف الديني و الهجرة السرية وووو كثيرا من الأزمات التي ستظهر عم فريب بسبب التطور السريع الذي يشهده العالم والذي لا يستطيع المغرب ان يلحق به.
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3
14 - الوجدي السبت 29 دجنبر 2018 - 13:37
احد المسؤولين الذي اهدر الملايير و لم يصلح التعليم بل اصلح احوال عائلته و مقربيه مازال يناور في الحزب الصنيع من عدميي الأمس من قاعديين و الى الامام .
هذا الشخص رغم ماقالتهالصحافة عنه الا انه حر طليق ، لا يمسه القضاء و لا هم يحزنون ، هذا هو حالنا ، من عنده الركيزة فلا تمسه محكمة و لا يقترب من القضاء
و لا قضاء جطو
ومن ليس له ركيزة مثل بعض الصحفيين فتشطب به الارض

مع الأسف
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3
15 - Wldbihi السبت 29 دجنبر 2018 - 13:38
السبب هو استقواء نقابات التعليم وعدم كفاءت الموارد البشرية بحيت ان رجال ونساء التعليم لا ينتمون حقيقتا لهدا الميدان ولا يقدرون المسؤولية والرسالة الملقات على عاتقهم .بحيت لا يهمهم سوى الوضيفة والرفع من اجورهم لم يقدمو للمجتمع ما كان ينتضر منهم .في المغرب كاد الكعلم ان يصبح وزيرا
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-3
16 - متتبع 01 السبت 29 دجنبر 2018 - 13:43
مكامن الخلل يجب تحليلها على ضوء نظرية polysisteme، بحيث المشاكل تكون متداخلة.
فمثلا لا يمكن أن يكون، على العموم، المستوى التعليمي جيد، إذا كان المستوى الإقتصادي للأسر ضعيف، و كذلك، يمكن الحديث عن الرأسمال الثقافي الرمزي لدى التلاميذ، بحيث الفرق سيكون شاسع إذا ما قارنا بين تلميذ يعيش في وسط أسري يهتم بالثقافة و تلميذ لا يرى أباه إلا بعد غروب الشمس و عند الشروق.
تحيةالحوار الى كل الأساتذة الذين يعملون بوفاء وعلى نكران الذات من أجل توعية التلاميذ بأهمية الدراسة و التحصيل. هم بذلك يساهمون بطريقة غير مباشرة في تنمية الإقتصاد الوطني.
شكرا
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0
17 - ابن الميدان السبت 29 دجنبر 2018 - 13:47
الاصلاح الحقيقي يبدأ اولا بالاهتمام بالسلك الابتدائي ، اذا كانت هناك نية للاصلاح ، بتوفير الاساسيات : تحفيزات للمعلمين و تعويضات عن العمل في الفرعية ، توفير سكن لائق في الفرعيات ، ربط الفرعيات بطرق قوية ، التخفيف من المقرر ، و ضع مقررات مناسبة للتلاميذ ، و من ساعات العمل ، تجهيز المدارس بالماء و الكهرباء و المراحيض الآدمية ، و بعد توفير كل هذا ، هنا يأتي دور المراقبة و التتبع ، و محاسبة المقصرين ، لأنك قد وفرت لهم كل شيء .
بعد الابتدائي يتم الاهتمام بالاعدادي ثم الثانوي . و توفير كل ما قلناه ، ثم بعد ذلك المراقبة و التتبع و المحاسبة . و هذه لا تكون فقط مقتصرة على الاساتدة و الادارة بل كل المسؤولين ( نائب مدير اكاديمية التخطيط، ..الى الوزير
عند ذلك يحق لنا الحديث عن الاصلاح
أما ما دون ذلك فسيكون مصير الرؤية الاستراتيجية مصير الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي .
فليجربوا مرة واحدة الاهتمام بالحلقة المنسية في سلسلة التعليم :الاستاذ ، حسنوا من أوضاعه و ظروف عمله و سيبهركم. و بعد ذلك حاسبوه اقسى حساب ان هو قصر . و انا اشك انه سيقصر ، لانه لايقصر الان و ظروفه سيئة فما بالك ان تحسنت .
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1
18 - كتابي محمد تالسينت السبت 29 دجنبر 2018 - 13:48
اصلاح التعليم رهين باصلاح حال وأحواله رجاله اولا برد الاعتبار ثم المكانة اللائقة من التعظيم والاحترام والتسجيل على غرار الدول المتطورة المانيا تركيا فنلندا الشيلي ماليزيا الخ هناك يمكن ان نتحدث عن الاصلاح الحقيقي اما الان كلام الليل يمحوه النهار اتساءل هل الاصلاح يكون بمصلحين او مفسدين رحم الله الدكتور محمد عابد الجابري الذي قال المغرب عبارة عن قاعة إنتظار اننا ننتظر
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