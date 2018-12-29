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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يدعو من زنزانته إلى مسيرة بشعار "المرأة الريفية خط أحمر"

الزفزافي يدعو من زنزانته إلى مسيرة بشعار "المرأة الريفية خط أحمر"

الزفزافي يدعو من زنزانته إلى مسيرة بشعار "المرأة الريفية خط أحمر"
هسبريس - أمال كنين
السبت 29 دجنبر 2018 - 14:00

دعا ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، من داخل زنزانته بسجن عكاشة، إلى تنظيم مسيرة تضامنية مع المرأة الريفية، مشيدا بالدور الذي لعبته النساء إبان الحراك، منتقدا "الاضطهاد" الذي قال إنها تعاني منه، رافعا شعار "المرأة الريفية خط أحمر".

وفي رسالة شفوية بعث بها مع والده من داخل السجن، قال ناصر: "نظرا لما تعرضت له المرأة الريفية في بداية الحراك الشعبي من هجوم كان يتزعمه شيوخ البلاط وأئمة الجهل والعار، مرورا بقمعها من طرف السلطات الأمنية والتنكيل بها، بالإضافة إلى التضييق عليها واعتقالها، ها هي اليوم تتعرض للتشهير والقذف في شرفها من طرف بعض من يعتبرون إخوانها في الانتماء إلى الريف الذين لا يملون ولا يكلون من تسفيهها".

وأضاف: "إيمانا منا بأن المرأة الريفية الحرة هي العمود الفقري للحراك الشعبي بالريف وأوروبا من حقها مشاركة الرجل في كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الملف الحقوقي ورفع الحصار الأمني على ريفنا، فإنني أدعو بفخر واعتزاز عموم أبناء وبنات الريف بالدياسبورا، رجالا ونساء، شبانا وشابات، أطفالا وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، لرد الاعتبار للمرأة الريفية عبر مسيرة حاشدة وقوية تكون الأضخم عددا والأرقى شكلا تليق بمهامها، بعنوان: المرأة الريفية خط أحمر".

وتابع الزفزافي في رسالته: "بهذه المناسبة العظيمة، أدعو جميع المناضلين والمناضلات، وكل من له غيرة حقيقية على شرف نسائنا وكرامتهن، إلى المشاركة في هذه المسيرة يوم 16 فبراير المقبل بمدينة بروكسيل البلجيكية، حتى نظهر للعالم أننا لن نتهاون في الدفاع عن نسائنا من أي اعتداء أو هجوم يمس بسمعتها أو يقلل من قيمتها".

وزاد قائلا: "ألتمس من كل المشاركين والمشاركات حمل كل واحد وواحدة على حدة بالون مكتوب عليه بكل لغات العالم مطلب من المطالب المتضمنة في الملف الحقوقي، مع إطلاقها، لعله يستجيب من في السماء بعدما رفضوا من في الأرض الاستجابة لمطالبهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - خالد السبت 29 دجنبر 2018 - 14:10
مشكل الزفزافي ان مطالبه و توجهاته تقتصر فقط على منطقته دكشي لاش لقاو مين يدوزو ليه واتهموه بالانفصال كنت نتمنى بلاصت ميقول عاش الريف يقول عاش الشعب
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157
2 - خريبڭي السبت 29 دجنبر 2018 - 14:10
السؤال التي تبادر في ذهني الان :
لماذا بروكسيل وليس الحسيمة أو أي مدينة مغربية أخرى ؟ ما المشكلة في ذلك ؟
خريبڭي متعاطف مع ريافة
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33
3 - "المرأة الريفية" بالضبط ؟ السبت 29 دجنبر 2018 - 14:11
لماذا المرأة الريفية بالضبط ؟ ؟ ؟ لماذا يشير دائما في تصريحاته إلى "الريف الشامخ" وإلى كل ما هو ريفي كأن الريف كيان خارج الوطن الأم !!! تصريحاته تطرح أكثر من علامة استفهام.
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157
4 - Nador-Rif السبت 29 دجنبر 2018 - 14:16
المرأة الريفية و المرأة المغربية عامة كلهم في قلوب الذين يعرفون قيمتها و سيبقى الزفزافي و كل أحرار المغرب في التاريخ و قدوة لكل الاحرار و المناضلين ضد العبودية و الفساد و الاستبداد
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-85
5 - المرأة المغربية خط أحمر السبت 29 دجنبر 2018 - 14:17
وأنا أقول المرأة المغربية خط أحمر وهل المرأة الوجدية أو السوسية الخ ليس لها قيمة
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177
6 - م المصطفى السبت 29 دجنبر 2018 - 14:17
المرأة عززها ديننا الإسلامي الحنيف وركز على ذلك نبينا الكريم في خطبة الوداع. ولا يهين المرأة او ينقص من قيمتها إلا من يخالف النهج القويم لتعاليمنا الدينية.
وعندما اتحدث عن المرأة - بصفتي مواطن مغربي - فإني أقصد بذلك كل نساء وبنات وطننا من طنجة إلى الكويرة.
أما أن نخلق تفرقة بين بنات ونساء المغرب فهذا نوع من القبلية الذي بخدم أهداف لا تليق بسمعة بلادنا أبدا.
فلا أعتقد أن اية مواطنة ستستمع لهذا النداء الذي يضم في طياته التفرقة بين بنات ونساء الوطن الواحد والذي هو المغرب، وان يكون بلد أروبي مسرحا لهذا النوع من العروض فهذه سلوكات لا ترقى إلى الروح الوطنية التي تسري في شرايين المواطنين الغيورين على حب وطنهم وعلى الحفاظ على سمعته.
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87
7 - مواطن2 السبت 29 دجنبر 2018 - 14:18
المقال وجب قراءته من طرف الاشخاص الذين قالوا ويقولون بان
" الزفزافي ما دار والو " وينادون بتبرئته في الوقت الذي يوجه رسائله الداعية الى التمرد الى العالم باسره...فاليوم الى بلجيكا...وغدا الى الصين ...وبعدها الى روسيا...ومن يدري اين سيصل بندائه...ناسيا او متناسيا انه بعيد عن اصحاب الراي والسياسة والثقافة...فقد برز من المجهول....وبهذا الكلام لا اقصد الاساءة او الحقد او الكراهية...بل اود ان يكون صادقا في كلامه بدون ان ينفي ما قام به من اعمال مخلة للقانون...الشيء الذي نتجت عنه خسائر بشرية ومادية قد تعد باللايير.
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67
8 - ملاحظ السبت 29 دجنبر 2018 - 14:20
إذا صح هذا الخطاب المنسوب إلى الزفافي فإنه ينم عن عنصرية وشوفينية في الفكر والوطنية ويدعو إلى مراجعة أنفسنا وخاصة إلى الذين تضامنوا معه ...
الوطن خط أحمر
ولا للشوفينية واختصار الوطن في جزء منه
واختصار الشعب في جنس أو فئة أو عرق ...
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85
9 - Dali السبت 29 دجنبر 2018 - 14:20
هادا قالب جديد هههه الآن لنرى كيف سيتم التعامل مع هذه القضية الجديدة
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12
10 - oujdi السبت 29 دجنبر 2018 - 14:20
pour zefzafi il y a que le rif et il exclu le reste du pays on est marocains les frontalière du maroc on les connaît
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44
11 - القبلية السبت 29 دجنبر 2018 - 14:23
شعارات قبلية عرقية طائفية ستفتت هده الضيعة المخربة اصلا قد يكون المخزن من ورائها ليخلط الاوراق في ضل وجود جثت بشرية تاكل البطاطا وتنتضر الموت غير مدركة لم ينتظرها من فتح ملف القبلية
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-24
12 - المغربي الحر السبت 29 دجنبر 2018 - 14:23
ليس هناك امرأة ريفية و امرأة غير ريفية و إنما هناك المرأة المغربية. المغرب وطن واحد و لا مكان فيه للطائفية و من يخدم أجندات اجنبية لتقسيم المغرب فليعلم أن محاولته ستبوء بالفشل.
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80
13 - Abdelghani السبت 29 دجنبر 2018 - 14:25
المرأة الريفية لوحدها خطر أحمر !!؟ و المرأة الدكالية و الصحراوية و السوسية خط اصفر زعماتيكا و لا كيفاش أبا الزفزافي !!؟
بكل صراحة لا يعجبني نضال الزفزافي فهو اقصائي شوفيني رجعي و احترم و اقدر كثيرا محمد جلول ﻷنه مناضل أمامي و وطني يساري تقدمي
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34
14 - ولد زايو السبت 29 دجنبر 2018 - 14:25
بل وقل المرأة المغربية خط أحمر!!!. انا ريفي وأعتبر نفسي مغربي وأحب بلدي من طنجة إلى لكويرة واكره الفاسدين والمفسدين والمتطفلين والمراهقين في السياسة.
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52
15 - موحى الحسيمي الحمريطي السبت 29 دجنبر 2018 - 14:25
يبدو أن المعتقل الزفزافي قد فقد الصواب وفقد عقله. ما شأن المرأة الريفية ؟؟؟؟ لماذا اقحامها في موضوع محاكمته الجنائية في مرحلة الاستئناف ..المرأة الريفية تعيش كباقي النساء المغربيات في البوادي والحواضر .. وان زعم تعرضها للعنف إبان ما سماه حراك الريف يبقى من وحي خياله ... السجين الزفزافي يحاول كل مرة اشغال الرأي بفكرة جديدة لا تسمن ولا تغني من جوع .. للتأثير على أطوار المحاكمة ... وان الدعوة إلى التظاهر في الخارج لن يفيده في شيء .. أصبح مركب الجبروت واضح وجلب في تصرفات المعتقل الذي ربما يسعى إلى تخفيف العقوبة والتي نحن كمغاربة تبدو لنا مخففة نظرا للافعال الخطيرة التي قام بها .. وعلى كل حال القضاء سيقول كلمته وعليك الدفاع عن نفسك أمام المحكمة. أما ان تسعى إلى الاحتماء بالخارج فقد ضللت الطريق .. نحن نعيش في دولة مستقلة لها هيبتها ومؤسساتها ...
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34
16 - باحث عن الحقيقة السبت 29 دجنبر 2018 - 14:26
السي الزفزافي باركة من الاحلام ، الواقع هو القاضي . علاش ملي احد الدعاة وهو من قبائلك المزعومة شهر بالمرأة الامازيغية وحط من كرامتها وطعن في شرفها في تسجيل بالصوت والصورة لم تخرج انت بهذا البيان والمطلب لتقول : المرأة المغربية عموما ، او على الاقل : قل المرأة الامازيغية في الاطلس خط احمر لانها هي الاخرى رغم اختلاف الجغرافيا ، اختنا وامنا وبنتنا ولانرضى ان تتعرض لهذا ...
السي الزفزافي ، من يؤمن بمبدأ فهو يؤمن به كلا لا بعضا او جزءا ، ومن في قلبه غيرة تجاه نساء قريته فيجب ان تكون على كل امرأة في وطنه ،هذا اذا كنت تؤمن ان المغرب كله وطنك ، اما اذا كنت ترى ان الرقعة التي ولدت عليها وعشت فيها الى ان اعتقلت على ترابها هي المغرب وهي الوطن وغيره لا ، فهذا موضوع آخر .
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41
17 - الإنتماء للمغرب لا لجهة معينة السبت 29 دجنبر 2018 - 14:27
هذا كيقلب على الفتنة واكيد مسنود من أعداء الوحدة الترابية واعداء المغرب
ولعن الشيطان راك مسلم الله يهديك ماعرفت فين باغي توصل
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30
18 - عبدالله السبت 29 دجنبر 2018 - 14:31
وهل المرأة الريفية وحدها مرأة في المغرب المغربيات كلهن خط احمر.. كفانا من العنصرية القبلية
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23
19 - ملاحظ السبت 29 دجنبر 2018 - 14:32
صراحة الزفزافي و من معه اسود وجب اطلاق سراحهم على الفور . ياك مضامين مظاهراتهم جائت في مضامين خطاب الملك الذي انتج ما يعرف ب "الزلزال السياسي" يريدون سجنه و تشويهه بين الفينة و الاخرى حتى تتراجع شعبيته. لكن الطبقة الواعية من الشعب تدرك جيدا انه على حق . و مطالبه هي مطالب لكل المغاربة و انه صنديد شجاع لم تعد المغربيات تنجب امثاله. هذه سياسة الاستبداد اسجنه و شوهه. في النهاية اللي راجل راجل . و كلمة الزفزافي ترعب الكثيرين
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-43
20 - H amid السبت 29 دجنبر 2018 - 14:34
الزفزافي مشكلته أنه يبحث عن الزعامة والركوب على أي شيء. حين لم يجد اي شيء يريد إظهار ان المرأة الريفية وكأنها لبست مغربية تتعرض الاضطهاد . هذا كذب وافتراء
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24
21 - KAMAL السبت 29 دجنبر 2018 - 14:34
نعم المطالب الشعبيه والإجتمايه في الريف مطالب مشروعه مثلها مثل مطالب الشعب المغربي قاطبة لكن الملاحظ والمحلل للحراك الريفي يلاحظ أن هنالك أيادي خارجيه تحرك الإحتجاجات وأجنده عابره للوطن تراهن على تفتيت الدوله المغربيه ،مستخدمة وسائل محليه لقيام بذلك ،ألم يعود والد المسمى الزفزافي ينشط في الخارج أكثر من الداخل مره في مالقا يفتتح جمعيه داعمه للحراك مره في هولاندا و بلجيكا يحاضر كأنه مفكر إجتماعي ومنظر سياسي ويستقبل إستقبال الزعماء ويلتقي مع عناصر مشبوهة و متأمره على البلد وهو مستعد لتحالف مع الشيطان لضرب إستقرار الوطن ،في البدايه كنا نتعاطف مع تحركات إبنه وحراكه لكن مع الأيام بدأت تظهر الحقيقه والمؤامره بأن حراك الريف ليس إحتجاجات ومطالب عاديه بل هي عباره عن مخططات طائفيه وعنصريه تنم عن أحقاد قديمه أرادت أن تعبر عن نفسها في حله جديده
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20
22 - المنطقي السبت 29 دجنبر 2018 - 14:34
نساء المغرب كلهم خط أحمر وليست الريفية فقط ....خطابات عنصرية من الأول إلى الآخر لهدا السبب لم تنجح .....ولن تنجح
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26
23 - الزمر السبت 29 دجنبر 2018 - 14:35
السلام، لمذا موضوع والمرأة الريفية الآن التي الكل يحترمها ، لسبب واحد عندما يفشلوت يتجهون نحو المرأة او والدين لانه اقرب الى النفوس ،
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14
24 - من معتوهة إلى المدعوا الزفزافي السبت 29 دجنبر 2018 - 14:37
سمع ا سي الزفزافي المغرب مافيهش غير الريف و مافيهش غير المرأة الريفية ...المغرب فيه الأمازيغ بجميع جهاتهم و فئاتهم و العرب كذلك و مثال و تحية لجميع نساء المغرب الشريفات من طنجة لكويرة ...و إذا عندك شي مطالب اجتماعية ستعم على الدولة و المواطنين بالنفع مرحبا إذا غادي تبقى تشعل الميش را و الله ما يوافقك حد و كفاك عصبية عنصرية قبلية
مغربنا واحد و نحن سواسية..و لي ماعجبوش الحال يخبط راسو مع أكبر حيط
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25
25 - رشيد السبت 29 دجنبر 2018 - 14:38
انا مبدئيا مع الحق في المطالبة بكل ما من شأنه إحقاق الحقوق و المساوات على كل الأصعدة و لكل مكونات المجتمع شريطة ان تتم المطالبة بهاته الحقوق على ارض الوطن مهما كانت الظروف.اما ان ندعو الى مسيرات على اراضي اجنبية فهذا اعتبره الاستقواء بالأجنبي الذي في غالب الاحيان يستغلها لنفسه و يركب عليها لتحقيق اهدافه الشخصية و عندما تتحقق له يرمي الآخرين مثل ما ترمى الفئران الميتة. ثم اتساءل هل المرأة الريفية هي وحدها التي يجب ان تطالب بالحقوق و كأن النساء المغربيات الأخريات ليست مهتمة بالموضوع الا يخفي هذا الأمر نوعا ما من العنصرية؟
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11
26 - العفريت السبت 29 دجنبر 2018 - 14:38
التفرقة ليست من لسان الزفزافي بل جاءت عن لسان مسؤولين كبار لما ادعوا ان نساء الريف اميات نساء الريف يفتقرنا للدين انهم يخطلطون بالرجال اثناء المظاهرات بل ويأتي على لسان بعضهم الريفيون معقدون اذن من يخلق هذه التفرقة اذن المغرب وطن واحد لماذا لما تظاهر الريف خرح الى الشارع ليحارب الفساد ويطالب بالحقوق لم تخرج جميع المدن لتتضامن مع الريف لندافع عن المغرب سويا جميع المدن كانت تراقب من بعيد البعض كان يقول ان الريف يريد الفتنة يريد ان يخلق مشاكل في البلاد عندما تريد انتقاد شيء ابحث عن المصدر
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-7
27 - محب لوطنه السبت 29 دجنبر 2018 - 14:41
باختصار وجيز لا الفوضى والسيبة اما وقدرينا نتائجها السلبية في كل انحاء العالم
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2
28 - عبدالكريم بوشيخي السبت 29 دجنبر 2018 - 14:43
اقول للاخ الزفزافي ان المراة الريفية ارتاحت يوم القاء القبض عليك و على تلك المجموعة المغفلة التي كانت تحيط بك انت تحاول داخل اسوار سجنك ان تمثل دور الزعيم بينما والدك احمد الزفزافي يلعب دور المتحدث باسمك و لكن بين هذا و ذاك انك لا تمثل شيئا و لا تمثل سكان مدينة الحسيمة و رجالها و حرائرها انت من تحاول هتك حرمة الريفيات و تحاول اختراق خطوطهن الحمراء فلا اعتقد انك ستجد ريفيا حرا يزج بزوجته و بناته للدفاع عنك لانقادك مما جلبه لك غباءك و غرورك لانك اعتقدت انك تمثل رقما صعبا و انك بطلا و تستطيع تحريك الشارع و العواطف لكن لا احد يبالي بك انت تتخيل ذالك او يخيله لك والدك فبمجرد اعتقالك و محاكمتك عادت مدينة الحسيمة الى وضعها الطبيعي و هي الان تقطف ثمار السلم و الامن الذي تعيش فيه فعليك ان تعلم ان ماوقع حينما كنت حرا طليقا تحشد الاطفال و الصبية الابرياء مع بعض المتسكعين طوال اليوم بين المقاهي للتجمهر و اقلاق راحة المواطنين و تخريب الممتلكات كان ذالك سوى غيمة عابرة و سوء حظ عليك و على اسرتك و الان تؤدي الثمن لوحدك مع بعض الضحايا مثلك لان الريف اكبر منك برجاله و حرائره و من الذين قدموك قربانا ل
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13
29 - أحمد تلمست السبت 29 دجنبر 2018 - 14:45
نعم المراءة في الإسلام خط أحمر فلها كل تقدير واحترام، لكن هل نحن المغاربة نعطي المراءة كل حقوقها، اضن لا فهي مهمشة في أغلب المناطق ليس فقط في الريف.سنكون في مستوى الدول المتقدمة عندما ستكون المراءة المغربية في نفس مستوى الرجل.فتنضيم مسيرة في بلجيكا لن يغير شيء لأن المشكلة هي عقلية الرجل الذي لا يرضى أن تكون المرءة أحسن منه...
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3
30 - حفيظة من إيطاليا السبت 29 دجنبر 2018 - 14:49
شكرا السي ناصر، أنت بمثل هذه التصريحات تنهي الجدل حول ملفك، وحول ظروف اعتقالك ومحاكمتك، إذ تؤكد للمغاربة كلهم بهذا الكلام أنك عرقي انفصالي رجعي متزمت، وأن الحكم الصادر ضدك كان حكما مخففا...
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16
31 - الحليم الحيران!!! السبت 29 دجنبر 2018 - 14:49
مناسبة هذه الدعوة هي تهجم بعض ريفيي الخارج المشتغلين مع المخابرات المغربية على المرأة الريفية، و على بعض المناضلات وزوجات المناضلين الموجودين في السجن.أما أصحاب التعليقات الذين يقولون لماذا المرأة الريفية فقط وليس المغربية؟ولماذا الريف فقط وليس المغرب؟أقول لهم أخرجوا أنتم دافعوا على نساء المغرب،وقولوا عاش المغرب أو عاش الشعب أو عاش الملك.لكن أن تختبئ في منزلك وراء شاشة هاتفك وتنتظر الزفزافي أن يتحدث عن مشاكلك ومعاناتك وبؤسك فلا أدري ماذا أسمي هذا التصرف!!!!
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-12
32 - ريفي قح السبت 29 دجنبر 2018 - 14:49
ناصر لازال يعيش على الماضي
ناصر لا زال ينفخ في بالون مثقوب.

لا يعلم ناصر أن "حراك الحسيمة" مات موتته الطبيعية كأي حركة متناقضة وغير منسجمة الأهداف وذات ارتجال العشوائية في الطاكتيك والاسطراطيجية

لا يعلم ناصر أن "زعماء الريف" في أوروبا بلا خبار الريف طبعا، تشتت سبلهم، يقاتلون ويتبادلون تهم التخوين فيما بينهم.

لا يعلم ناصر أن سجنه أصبح وسيلة لجمع الأموال من طرف العديد من بني جلدته.

عشرين عام كثيرة، وناصر أمام استئناف الحكم، وما عليه إلا الدفاع عن نفسه أولا أما الريف فمن تراهاته بريئ.

راجع نفسك أأأحماد!!! القضية جنائية وليست سياسية.
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13
33 - محمد السبت 29 دجنبر 2018 - 14:49
الزعيم الوهمي يبحث عن موطئ قدم ويحاول استغلال أي شيء فما الفرق بين المرأة الريفية والرحمانية والدكالية والمراكشية ....أليسوا كلهم مغاربة أولا ...أيها الزعيم الوهمي العب غيرها لقد تخلت الدول الإستعمارية على احتضان أمثالك فأمريكا رمت بالمرتزقة في المزبلة وفرنسا لديها من المشاكل مايكفي وبرطانيا صغر حجمها ولم يعد لها تأثير فالكل فطن للخبث البريطاني بل كثير من دول الغرب يهددها التفتت ....
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6
34 - أبو سعد السبت 29 دجنبر 2018 - 14:50
المراة الريفية تعاني بشدة من قسوة واستبداد الرجل في منطقة الريف. يتجلى استعبادها وقهرها في مظاهر متعددة منها بالخصوص جمع الحطب وحمله على الظهر بشكل مهين في حين يهتم الرجال بتجارة الحشيش وتهريبه. فلماذا يتحدث زعيم الحراك عن كرامة نساء الريف المهدورة من لدن رجال الريف?
و ما معنى تنظيم مسيرة في بروكسيل ? هل الزعيم ووالده يبحثان ويقودان الثورة العالمية الدائمة التي نظر لها تروتسكي ?
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6
35 - خالد ملالي السبت 29 دجنبر 2018 - 14:54
انا كنت من المتضامنين مع حراك ريف وكنت اتمنى لو كنت ريفيا ومن حب الريف وقضيته زرت الحسيمة صدمت وجدت ناس عنصريين لا اخلاق لا ادب لا كرم لا ضيافة كيعرفوا غير تخراج العينين وتخسار الهضرة وغرور كبير وتدكرت واحد شخص قالي ملي كنت مهووس بالزفزافي والريف ان شعب كبر وسط كوطربوند وحشيش وامية تسنى منه شي حاجة
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11
36 - الوطنية السبت 29 دجنبر 2018 - 14:54
كنت ك نظن ان المسيرة التي تساهم في رفع الحيف والغبن عن المرأة الريفية ستكون في الريف او في الرباط يشارك فيها كل الاطياف لان هم المرأة الريفية هو هم كل النساء المغربيات ولكن عندما تبين انها ستكون في بلجيكا انضح انكم أصبحتم تسترزقون بقضيتكم بنتم عن حقيقتكم لان النضال حول المطالب لا يتم خارج الوطن بل داخلة لتكون الكلمة مسموعة اكثر
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3
37 - خودنجال السبت 29 دجنبر 2018 - 14:56
واش الزفزافى البو ولا الزفزافى الدرى،دابا الدرى قال الهدرة للبو (سى احمد) والبو غايمشى لبروكسيل عند البرلمان الاوروبى علم الله آش غيعاود ليهم.وراه داك النهار بلا حشمة بلا حيا قال ليهم ولدى ملى بغاو يشدوه جاو ليه البطوات دلعسكر من البحر والطيارات من السما والجيش من البر ولا حولا وخلاص.والرجوع لله آ زفازفة
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7
38 - ملاك السبت 29 دجنبر 2018 - 14:59
لحد الان مازلت لم أفهم مطالب الزفزافي هذا و ما شأن الدول الأوروبية التي يذكرها في خطاباته و رسائله هو أذنب و عوقب. لديك مطالب طالب بها بالحوار ليس العنف و نشر الرعب و الخراب في البلاد
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0
39 - Liège السبت 29 دجنبر 2018 - 15:01
Salam il est pas normal car moi je suis née est grandi en Belgique même ici il y’a toujours la différence entre les rifs et les arabes soit disent que nous les femmes arabes on est les femmes plus faciles et elles sont les femmes respectées mais j espère qu’il aura pas une manifestation le 16 février chez nous car nous les belges d origines marocains on a vraiment marrent de leurs mentalités rif arabe
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1
40 - مغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 15:05
هذا بانت ليه غير المرأة الريفية !!!
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5
41 - مغربي لاديني السبت 29 دجنبر 2018 - 15:06
المرأة الريفية خط أحمر!!! وعلاه مالها المرأة المغربية كيف جاتك؟ لو كنت انت واتباعك المداويخ تحبون الوطن وتناضلون من أجله، وكن تكلمتي باسم المغاربة ككل كون لقيتي المساندة من كل المغاربة ولكن انت صدعتينا بالريف الريف الريف ريافة ريافة ...
أنا بعدا عمرني ماسمعت شي حد قال المرأة المراكشية أو الكازاوية أو الرباطية خط أحمر، كلنا نقول المرأة المغربية ...
شوف أسي الزفزافي انت وأتباعك، الى سخن عليكم الراس راه كاين اللي يبردو لكم ويردعكم مزيان، هاهي كاع اسبانيا وردعات الكتلان اللي هم أقوى منكم، وياك شفتي بشار الأسد آش دار للمعارضة اوا خودو العبرة...
بغيتي تكون معانا جميعا وتناضل باسم المغاربة ككل مرحبا، دير حزب ديالك وقدم المشروع ديالك وبين لنا حبك للوطن وللمغاربة ككل ونحن سنساندك، بغيتي شي حاجة أخرى راك غادي تلقاها...
والعصا لمن يعصى... باراكا من العنصرية راكم طغيتو..
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42 - محمد بناني السبت 29 دجنبر 2018 - 15:12
لمذا المرأة الريفية وليست المغربية.....
مشكل الزفزافي انه متعصب جدا لبني مدينته وهذا هو المشكل الذي زج به إلى السجن...
كلنا مغاربة وجميع نسائنا خط أحمر ..... ومشاريع التنمية يجب أن تعم البلاد والعباد.
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43 - متتبع السبت 29 دجنبر 2018 - 15:14
بأية مصداقية تتحدث ؟؟؟وانت قابع في السجن بعد ارتكابك لكل الجرائم في حق الوطن والمغاربة والأمن وحتى المساجد لم تسلم من إجرامك وخيانتك.وتأتي الان وتتكلم كإنسان عادي.لا يحق لك أن تفوه باي كلام . واصمت .فمكانك السجن وكفى.
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44 - الخليل السبت 29 دجنبر 2018 - 15:16
النساء المغربيات كلهن خط احمر ولا فرق بين الريفية والسوسية والصحراوية والدكالية والجبلية وكل نساء المغرب ، دعوة الزفزافي هي تأكيد على انه انفصالي وحالم بالزعامة وبان الحكم الذي صدر في حقه كان حكما مخففا ، يجب اخذ النداء الجديد لشيخ الجاهلية الانفصالي الزفزافي بعين الاعتبار اثناء النظر في ملفه بمحكمة الإستئناف لأن هذا النداء هو تأكيد على انفصاله ، من لا يحترم كل نساء المغرب فهو غير مغربي ، الذل والمهانة لكل خائن انفصالي.
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45 - غيثة السبت 29 دجنبر 2018 - 15:17
لمادا الزفزافي مازال يقر على فصل الريف عن بقيت المغرب..كل ما ظهر او أعلن بشئ سواءا كان طليقا ام موجودة ربطه بالريف الرجل الريفي المعلم الريفي المرأة الريفية ..لمادا انت يا اخي مصر على الإنقسامية التي كرسها المستعمر الكولنيالي لإضعاف المستعمرات حتى يسهل عليه الإنقضاض عليه ..فسياسة انا و اخي على ابن عمي..ما عادت تجدي نفعا ...فالضحية التي دبحت و قطع رأسها لا تتهم بها المغرب كله و تأجج النفوس هي من فعل شخص واحد يتحمل وزرها و غدا سوف يبدي ما كان يخفيه ان كان من وراءه أشخاص....
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46 - أمة جديرة بالاضمحلال. السبت 29 دجنبر 2018 - 15:23
يا هاد الناس، ربطوا تصريحات الزفزافي بالسياق ديالها، السيد كيهضر على معاناة المرأة الريفية في ظل الحراك للي كان وبقات التداعيات ديالو عليهم إلى الآن، للي مامتباعش الأحداث لا يتسرع في القراءة والتحليل ليقفز مباشرة على الحكم ! )هاد الطامة ديال فصل الأحداث عن سياقاتها التاريخية والاجتماعية ..الخ، هي للي خلاتنا اللور اللور( حشومة إلى ماقدرناش نصروا المظلوم، فلا أقل من الامتناع عن الاصطفاف إلى جانب الجلاد. لا تعينوا الشيطان/الظلم/القهر/الاستبداد على إخوانكم؛ وإلا فالزمان دوار، كولشي بالنوبة الناس. )ملاحظة سريعة: أنا ماشي ريفي وماعمرني حطيت رجلي فيها؛ لكن الظلم لا ترضاه -أبدا أبدا أبدا ..- الأنفس الأبية، وهذه الأخيرة لا يخلو منها زمان ولا مكان(. أخيرا: وإن أمة تقسوا على ضعفاءها وترحم كبرائها، لجديرة بالاضمحلال ! )عبدو(.
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47 - عروبي دورجين السبت 29 دجنبر 2018 - 15:25
المراه المغربيه اينما كانت خط احمر هذا ما اومن به . لكن الى الذين يتشفون و يتهمون هذا الشخص بالعنصريه لما لم تسال لماذا يتكلم فقط على منطقته ؟ لانه حينما خرج هو وساكنه الاقليم خرجتم انتم تتهمونهم بالانفصال وحتى المحكومه خرجت بهذا الطرح فالاغرب ان المحكومه التي هي مسووله لم تعد تتكلم على الانفصال وانت ايها المتشفي الجالس وراء حاسوبك تخرج كل مره تعوي بهذه الكلمه . والذي كان الاجدر ان تكون انت ايضا خرجت للمطالبه بحقوقك جلست كما قلت مختباء وراء حاسوبك تعلق على الاحداث من بعيد وتنتظر امثال هذا الشخص ان يدافع عن حقوق منطقتك . وهل هذا هو المنطق في نضرك ؟ كن رجلا مع نفسك ولو للحظه . واعترف انك جبان ! ترى حقوقك تنهب وتغتصب في واضحه النهار ولم ولن تقدر ان تحرك ساكنا ..الان مرحبا بالدسليكات لاني اعرف رده فعلك ... انشري من فضلك ياهسبريس ان كان حق الرد مكفول وشكرا
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48 - Omar السبت 29 دجنبر 2018 - 15:27
باركا من التخربيق ديالك.
عيقتي بزاف.
داك البلان للي كنتي كاتديرو مع أوروبا كلشي يخرج ليك فالخوا الخاوي.
الناس عايقين بك وبامثالك.
ماتهمك الحقوق ولاهم يحزنون.
اللي فراسك معروف اودابا القضاء يقول الكلمة ديالو.
عاشت المملكة المغربية.
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