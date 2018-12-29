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كُتّاب وآراء
الزفزافي يدعو من زنزانته إلى مسيرة بشعار "المرأة الريفية خط أحمر"
دعا ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، من داخل زنزانته بسجن عكاشة، إلى تنظيم مسيرة تضامنية مع المرأة الريفية، مشيدا بالدور الذي لعبته النساء إبان الحراك، منتقدا "الاضطهاد" الذي قال إنها تعاني منه، رافعا شعار "المرأة الريفية خط أحمر".
وفي رسالة شفوية بعث بها مع والده من داخل السجن، قال ناصر: "نظرا لما تعرضت له المرأة الريفية في بداية الحراك الشعبي من هجوم كان يتزعمه شيوخ البلاط وأئمة الجهل والعار، مرورا بقمعها من طرف السلطات الأمنية والتنكيل بها، بالإضافة إلى التضييق عليها واعتقالها، ها هي اليوم تتعرض للتشهير والقذف في شرفها من طرف بعض من يعتبرون إخوانها في الانتماء إلى الريف الذين لا يملون ولا يكلون من تسفيهها".
وأضاف: "إيمانا منا بأن المرأة الريفية الحرة هي العمود الفقري للحراك الشعبي بالريف وأوروبا من حقها مشاركة الرجل في كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الملف الحقوقي ورفع الحصار الأمني على ريفنا، فإنني أدعو بفخر واعتزاز عموم أبناء وبنات الريف بالدياسبورا، رجالا ونساء، شبانا وشابات، أطفالا وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، لرد الاعتبار للمرأة الريفية عبر مسيرة حاشدة وقوية تكون الأضخم عددا والأرقى شكلا تليق بمهامها، بعنوان: المرأة الريفية خط أحمر".
وتابع الزفزافي في رسالته: "بهذه المناسبة العظيمة، أدعو جميع المناضلين والمناضلات، وكل من له غيرة حقيقية على شرف نسائنا وكرامتهن، إلى المشاركة في هذه المسيرة يوم 16 فبراير المقبل بمدينة بروكسيل البلجيكية، حتى نظهر للعالم أننا لن نتهاون في الدفاع عن نسائنا من أي اعتداء أو هجوم يمس بسمعتها أو يقلل من قيمتها".
وزاد قائلا: "ألتمس من كل المشاركين والمشاركات حمل كل واحد وواحدة على حدة بالون مكتوب عليه بكل لغات العالم مطلب من المطالب المتضمنة في الملف الحقوقي، مع إطلاقها، لعله يستجيب من في السماء بعدما رفضوا من في الأرض الاستجابة لمطالبهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
لماذا بروكسيل وليس الحسيمة أو أي مدينة مغربية أخرى ؟ ما المشكلة في ذلك ؟
خريبڭي متعاطف مع ريافة
وعندما اتحدث عن المرأة - بصفتي مواطن مغربي - فإني أقصد بذلك كل نساء وبنات وطننا من طنجة إلى الكويرة.
أما أن نخلق تفرقة بين بنات ونساء المغرب فهذا نوع من القبلية الذي بخدم أهداف لا تليق بسمعة بلادنا أبدا.
فلا أعتقد أن اية مواطنة ستستمع لهذا النداء الذي يضم في طياته التفرقة بين بنات ونساء الوطن الواحد والذي هو المغرب، وان يكون بلد أروبي مسرحا لهذا النوع من العروض فهذه سلوكات لا ترقى إلى الروح الوطنية التي تسري في شرايين المواطنين الغيورين على حب وطنهم وعلى الحفاظ على سمعته.
" الزفزافي ما دار والو " وينادون بتبرئته في الوقت الذي يوجه رسائله الداعية الى التمرد الى العالم باسره...فاليوم الى بلجيكا...وغدا الى الصين ...وبعدها الى روسيا...ومن يدري اين سيصل بندائه...ناسيا او متناسيا انه بعيد عن اصحاب الراي والسياسة والثقافة...فقد برز من المجهول....وبهذا الكلام لا اقصد الاساءة او الحقد او الكراهية...بل اود ان يكون صادقا في كلامه بدون ان ينفي ما قام به من اعمال مخلة للقانون...الشيء الذي نتجت عنه خسائر بشرية ومادية قد تعد باللايير.
الوطن خط أحمر
ولا للشوفينية واختصار الوطن في جزء منه
واختصار الشعب في جنس أو فئة أو عرق ...
بكل صراحة لا يعجبني نضال الزفزافي فهو اقصائي شوفيني رجعي و احترم و اقدر كثيرا محمد جلول ﻷنه مناضل أمامي و وطني يساري تقدمي
السي الزفزافي ، من يؤمن بمبدأ فهو يؤمن به كلا لا بعضا او جزءا ، ومن في قلبه غيرة تجاه نساء قريته فيجب ان تكون على كل امرأة في وطنه ،هذا اذا كنت تؤمن ان المغرب كله وطنك ، اما اذا كنت ترى ان الرقعة التي ولدت عليها وعشت فيها الى ان اعتقلت على ترابها هي المغرب وهي الوطن وغيره لا ، فهذا موضوع آخر .
ولعن الشيطان راك مسلم الله يهديك ماعرفت فين باغي توصل
مغربنا واحد و نحن سواسية..و لي ماعجبوش الحال يخبط راسو مع أكبر حيط
ناصر لا زال ينفخ في بالون مثقوب.
لا يعلم ناصر أن "حراك الحسيمة" مات موتته الطبيعية كأي حركة متناقضة وغير منسجمة الأهداف وذات ارتجال العشوائية في الطاكتيك والاسطراطيجية
لا يعلم ناصر أن "زعماء الريف" في أوروبا بلا خبار الريف طبعا، تشتت سبلهم، يقاتلون ويتبادلون تهم التخوين فيما بينهم.
لا يعلم ناصر أن سجنه أصبح وسيلة لجمع الأموال من طرف العديد من بني جلدته.
عشرين عام كثيرة، وناصر أمام استئناف الحكم، وما عليه إلا الدفاع عن نفسه أولا أما الريف فمن تراهاته بريئ.
راجع نفسك أأأحماد!!! القضية جنائية وليست سياسية.
و ما معنى تنظيم مسيرة في بروكسيل ? هل الزعيم ووالده يبحثان ويقودان الثورة العالمية الدائمة التي نظر لها تروتسكي ?
أنا بعدا عمرني ماسمعت شي حد قال المرأة المراكشية أو الكازاوية أو الرباطية خط أحمر، كلنا نقول المرأة المغربية ...
شوف أسي الزفزافي انت وأتباعك، الى سخن عليكم الراس راه كاين اللي يبردو لكم ويردعكم مزيان، هاهي كاع اسبانيا وردعات الكتلان اللي هم أقوى منكم، وياك شفتي بشار الأسد آش دار للمعارضة اوا خودو العبرة...
بغيتي تكون معانا جميعا وتناضل باسم المغاربة ككل مرحبا، دير حزب ديالك وقدم المشروع ديالك وبين لنا حبك للوطن وللمغاربة ككل ونحن سنساندك، بغيتي شي حاجة أخرى راك غادي تلقاها...
والعصا لمن يعصى... باراكا من العنصرية راكم طغيتو..
مشكل الزفزافي انه متعصب جدا لبني مدينته وهذا هو المشكل الذي زج به إلى السجن...
كلنا مغاربة وجميع نسائنا خط أحمر ..... ومشاريع التنمية يجب أن تعم البلاد والعباد.
عيقتي بزاف.
داك البلان للي كنتي كاتديرو مع أوروبا كلشي يخرج ليك فالخوا الخاوي.
الناس عايقين بك وبامثالك.
ماتهمك الحقوق ولاهم يحزنون.
اللي فراسك معروف اودابا القضاء يقول الكلمة ديالو.
عاشت المملكة المغربية.