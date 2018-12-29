امرأة وأطفالها يستنجدون بالملك ضدّ "ذئاب الشارع" في عين حرودة

هسبريس - عبد الإله شبل

على جنبات الطريق، بدون مأوى، وجدت أسرة متكونة من أم وخمسة أبناء نفسها تعيش التشرد بعدما جرى تنفيذ حكم قضائي يقضي بطردها وهدم "براكتها"، بدوار بيكي بجماعة عين حرودة، ضواحي مدينة المحمدية.

كانت الأم عائشة محاطة بأبنائها وهي ترمق نظرات المارة إليها وإلى أسرتها، بعدما كان ما يمكن تسميته منزلا، مجازا، يصونهم ويحفظ كرامتهم، ويقيهم من المطر والصقيع.

غير قادرة على الحديث، لأن الواقع الذي تعيشه يتحدث عن نفسه؛ بدت هادئة، لكنها تخفي بداخلها غضبا عارما، لا تريد كشفه أمام أبنائها، مكتفية بمناشدة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين وأعلى سلطة في البلاد، التدخل لإنقاذها وأسرتها من هذا الوضع المؤلم.

"لا مكان لنا نذهب إليه. الجيران يجلسون معنا لساعات طوال، إلى أن يحل موعد النوم فيغادرون إلى منازلهم، لكننا نبيت هنا نلتحف السماء في هذا البرد"، تقول هذه السيدة المسماة عائشة، ثم تضيف: "أخاف على بناتي، فقد يتعرضن للاغتصاب في هذه الظروف، لذا أناشد جلالة الملك التدخل من أجلنا ومنحنا مكانا للسكن".

ابنة الأم عائشة التي تتابع دراستها في مستوى الأولى باكالوريا لم تخف غضبها، وهي تتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، من إقدام السلطات المحلية على هدم منزلهم، إذ اتهمتها بتشريد أسرتها ورميها إلى الشارع.

مريم، التلميذة التي كان يفترض أن تكون بالمدرسة، وجدت نفسها في لحظة بالشارع، وقالت في هذا الصدد: "الامتحانات تغيّبنا عنها.. نحن الآن مشردون نبيت في الشارع.. والله ياخد الحق فهادو لي رماونا هاكا".

وتضيف الطفلة ذاتها: "هؤلاء لا يعرفون حقوق الإنسان، شردونا ورمونا إلى الشارع، وهم يعرضوننا بذلك للتحرش وخطر الاغتصاب"، مشيرة إلى أن أسرتها "ليست ضد تهيئة زناتة، لكننا ضد رميها في الشارع بدون مأوى".

وطالبت المتحدثة نفسها، بعدما تحدثت عما تعيشه وإخوتها من معاناة منذ الخميس الماضي، بضرورة تفعيل الفصل 31 من الدستور ومنحها وأسرتها الحق في السكن، مناشدة الملك محمد السادس التدخل لمساعدتهم، بعدما فقدوا الأمل في السلطات المحلية التي تعترف بهم إداريا وتمنحهم وثائق السكن بالمكان المذكور منذ سنوات.

الفاعلون الجمعويون والمنتخبون عبروا عن رفضهم لهذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المحلية، إذ دعا المستشار الجماعي أنيس الداودي عامل المحمدية إلى التدخل لإصلاح هذا الوضع ومنح هذه الأسرة حقها في السكن.