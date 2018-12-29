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الرئيسية | مجتمع | امرأة وأطفالها يستنجدون بالملك ضدّ "ذئاب الشارع" في عين حرودة

امرأة وأطفالها يستنجدون بالملك ضدّ "ذئاب الشارع" في عين حرودة

امرأة وأطفالها يستنجدون بالملك ضدّ "ذئاب الشارع" في عين حرودة
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 29 دجنبر 2018 - 21:00

على جنبات الطريق، بدون مأوى، وجدت أسرة متكونة من أم وخمسة أبناء نفسها تعيش التشرد بعدما جرى تنفيذ حكم قضائي يقضي بطردها وهدم "براكتها"، بدوار بيكي بجماعة عين حرودة، ضواحي مدينة المحمدية.

كانت الأم عائشة محاطة بأبنائها وهي ترمق نظرات المارة إليها وإلى أسرتها، بعدما كان ما يمكن تسميته منزلا، مجازا، يصونهم ويحفظ كرامتهم، ويقيهم من المطر والصقيع.

غير قادرة على الحديث، لأن الواقع الذي تعيشه يتحدث عن نفسه؛ بدت هادئة، لكنها تخفي بداخلها غضبا عارما، لا تريد كشفه أمام أبنائها، مكتفية بمناشدة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين وأعلى سلطة في البلاد، التدخل لإنقاذها وأسرتها من هذا الوضع المؤلم.

"لا مكان لنا نذهب إليه. الجيران يجلسون معنا لساعات طوال، إلى أن يحل موعد النوم فيغادرون إلى منازلهم، لكننا نبيت هنا نلتحف السماء في هذا البرد"، تقول هذه السيدة المسماة عائشة، ثم تضيف: "أخاف على بناتي، فقد يتعرضن للاغتصاب في هذه الظروف، لذا أناشد جلالة الملك التدخل من أجلنا ومنحنا مكانا للسكن".

ابنة الأم عائشة التي تتابع دراستها في مستوى الأولى باكالوريا لم تخف غضبها، وهي تتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، من إقدام السلطات المحلية على هدم منزلهم، إذ اتهمتها بتشريد أسرتها ورميها إلى الشارع.

مريم، التلميذة التي كان يفترض أن تكون بالمدرسة، وجدت نفسها في لحظة بالشارع، وقالت في هذا الصدد: "الامتحانات تغيّبنا عنها.. نحن الآن مشردون نبيت في الشارع.. والله ياخد الحق فهادو لي رماونا هاكا".

وتضيف الطفلة ذاتها: "هؤلاء لا يعرفون حقوق الإنسان، شردونا ورمونا إلى الشارع، وهم يعرضوننا بذلك للتحرش وخطر الاغتصاب"، مشيرة إلى أن أسرتها "ليست ضد تهيئة زناتة، لكننا ضد رميها في الشارع بدون مأوى".

وطالبت المتحدثة نفسها، بعدما تحدثت عما تعيشه وإخوتها من معاناة منذ الخميس الماضي، بضرورة تفعيل الفصل 31 من الدستور ومنحها وأسرتها الحق في السكن، مناشدة الملك محمد السادس التدخل لمساعدتهم، بعدما فقدوا الأمل في السلطات المحلية التي تعترف بهم إداريا وتمنحهم وثائق السكن بالمكان المذكور منذ سنوات.

الفاعلون الجمعويون والمنتخبون عبروا عن رفضهم لهذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المحلية، إذ دعا المستشار الجماعي أنيس الداودي عامل المحمدية إلى التدخل لإصلاح هذا الوضع ومنح هذه الأسرة حقها في السكن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - هشام السبت 29 دجنبر 2018 - 21:05
كما قلت سابقا رغم قول بعض المتخمين اننا ندعو الا التيأيس هل ترك لك هذا الوطن ان تحبه و تدافع عنه
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17
2 - mehdi السبت 29 دجنبر 2018 - 21:10
انا متاكد انه سوف ياتي اصحاب فكر تحديد نسل
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-18
3 - بوعزة السبت 29 دجنبر 2018 - 21:10
أين هو الأب ؟؟ و لماذا ولدتم 5 ابناء ؟؟ ما مصدر رزق هاته الأسرة ؟
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-22
4 - rebelle السبت 29 دجنبر 2018 - 21:12
que dieu les aide à dépasser cette situation.ne t'inquiéte pas ma petite un jour tu quittera ce pays et t'auras toutes tes droits en tant qu'un être humain.ne pleure pas ma fille tout finit par passer insha allah.le peuple veut pas changer la situation ils se sont habitués à la discrimination et l'humiliation.soit forte ma fille un jour tous sera rétabli ailleurs..
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-1
5 - ولد حميدو السبت 29 دجنبر 2018 - 21:14
الرسالة وصلت و من المفروض أن تجد السلطات حلا لهده الأسرة و خصوصا فيها أطفال فلو كان رجل وحده فسيتدبر أمره
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6 - سكينة من عمان السبت 29 دجنبر 2018 - 21:18
هل الحكمى عجبها الحرمى طلع لي شارع ومعا اولادها مرهقين عيب هدشي حرام حرام اعيباد الله فين حق المطوطنين العتماني راك زتي فيه شعب رجعتيه حوان عندك ماشي حت ليهدي درجه دير فجه هاد لاطفال صغار وش انت تحب لاطفالك يطلعو لي شريع في هدا سين
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7 - نورا السبت 29 دجنبر 2018 - 21:18
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،هاذشي ضرني في خاطري ،الله يرحم الوالدين لي بمقدورو يعاون هاذ الأسرة يعتقهم،هذا هو الحج الحقيقي
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8 - life السبت 29 دجنبر 2018 - 21:21
وطني و طني وطني هنا موطني فيك ولدت وترعرعت وطني كرامتي
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9 - المهدي السبت 29 دجنبر 2018 - 21:22
ويريدون محاربة التطرّف والجريمة ويحدثونك عن الوطنية وحب الوطن ! حتى ولو حصلت هذه العائلة على سكن فلن ينسى الأبناء هذا الوضع المخزي الذي وجدوا أنفسهم عليه على حين غرّة وأمهم تفترش الارض وتلتحف السماء وكرامتهم المهدورة يتفرج عليها القاصي والداني .. نحن نغلي ونحن نشاهد هذه العائلة فقط على هسبريس فكيف سيكون الأبناء أبطال المأساة ؟ في الغرب ان أهملت كلبك أو قطتك ورميتها في الشارع تكون لك حسابات مع القانون ونحن نقذف بأسرة بكل أفرادها في الشارع ولا من يتحرك ولا من يرحم ...
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10 - ام ندى والبنون السبت 29 دجنبر 2018 - 21:24
لاحول ولاقوة الا بالله ..لا افهم لم السلطات تقدم على هدم بيوت الناس وترميهم في الشارع دون مراعاة لابسط حقوقهم وهو تعويضهم ولو بمقابل المهم ان يجدو ماوى ..حرااااام بنات واطفال يبيتون في الشارع في عز البرد عرضة للاخطار من كل نوع . ..واش هاد المسؤولين معندهوم قلب ؟ انا قطعات لي قلبي التلميذة وكملات عليا امها لي كالسة مسكينة ساكتة معندها مدير غير تقول " حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل " والله تنكتب ودموعي تحرق عيناي ..حرام هدشي والله ربي تيحاسبكوم يوم القيامة وانا بعدا ممسامحاش لكم فحق المواطنين ولاد الشعب البسطاء لي تتكرفصوهوم هكا ..الله ياخذ فيكوم الحق
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11 - مواطنة غيورة السبت 29 دجنبر 2018 - 21:26
أليس هناك محسنون لمساعدتهم سواء ماديا بتقديم غرفة في أي مكان لتقيهم البرد القارس ومايمكن ان يتعرضوا له في الشارع، والسؤال أين هو الأب من كل هذا الذي يحصل؟
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