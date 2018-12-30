الصمدي: منظومة التعليم العمومي تستحق الافتخار

هسبريس ـ مُتابعة

أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن الحكومة ستعمل على مضاعفة الجهد للرفع من العرض البيداغوجي في القطاعات التقنية والعلمية.

وقال الصمدي، في كلمة خلال حفل تخرج الفوج السادس عشر للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، "سنضاعف الجهد للرفع من جودة التكوين والعرض البيداغوجي والتكويني في عدد من التخصصات العلمية والتقنية، تماشيا مع التوجيهات الملكية".

في هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب أصبح بلدا مستقطبا للاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، مبرزا ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 41 في المائة خلال العام الجاري، وارتقاء المغرب من المرتبة 69 إلى 60 في سلم مناخ الأعمال في أقل من سنتين.

وشدد على أنه "لولا وجود أطر مؤهلة، من مهندسين وتقنيين في مختلف التخصصات والقطاعات الصناعية (السيارات، الطيران، المعلوميات، الطاقة)، لم يكن بالإمكان استقطاب هذه الاستثمارات"، موضحا أن هذه المعطيات تؤكد "حاجة المغرب إلى مزيد من الخريجين والخريجات من مدارس وكليات الهندسة".

وذكر الصمدي بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كان قد اتخذ قرارا قبل أزيد من سنتين لرفع عدد المقاعد البيداغوجية للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود (مدارس ومعاهد الهندسة وكليات الطب) بنسبة 50 في المائة خلال عامي 2017 و 2018، وهو ما يعادل زيادة بحوالي 8 آلاف مقعد بيداغوجي جديد، مع مد هذه المؤسسات بالأطر الكفؤة والمؤهلة للحفاظ على جودة التعليم، موازاة مع رفع قدرتها الاستيعابية.

وسجل أن "الجامعة المغربية، ومنظومة التعليم العمومي عموما، تحتاج اليوم إلى الاعتراف وتسحق أن تكون محط افتخار واعتزاز لمساهمتها في خدمة الوطن"، مبرزا في هذا السياق وجود أزيد من 935 ألف طالب وطالبة بالجامعات، و500 ألف طالب بالتكوين المهني العالي وشبه العالي، إلى جانب 7,5 ملايين تلميذ.