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الرئيسية | مجتمع | الأوضاع الاجتماعية في سنة 2018 .. نقابات غاضبة وفوارق متزايدَة

الأوضاع الاجتماعية في سنة 2018 .. نقابات غاضبة وفوارق متزايدَة

الأوضاع الاجتماعية في سنة 2018 .. نقابات غاضبة وفوارق متزايدَة
هسبريس - مصطفى شاكري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:00

تَعتبر المركزيات النقابية 2018 "سنة سوداء"، بسبب جمود المفاوضات بينها وبين الحكومة الحالية، بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق مشترك بخصوص الزيادة في الأجور وتحسين وضعية الشغيلة المغربية، في ظل المؤشرات الاجتماعية "المُقْلقة" التي تؤكدها تقارير بعض المؤسسات الدستورية.

ويسود غليان شديد في صفوف المركزيات العمالية، نتيجة عدم تخصيص الحكومة لأي اعتمادات مالية تهم الحوار الاجتماعي في مشروع قانون مالية 2019، معتبرة أنه "تهديد واضح للقدرة الشرائية للمواطنين"؛ وهو ما دفع مختلف النقابات إلى استهلال العام الجديد بالمسيرات الاحتجاجية، طلبا للزيادة في الأجور وإحياء الحوار الاجتماعي.

الشباب والتشغيل

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن "التعليمات الملكية كانت واضحة بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال الخطاب الملكي الأخير الذي طالب فيه رئيس الحكومة بدعوة الفرقاء إلى الحوار، من أجل تبديد الخلافات بين الطرفين؛ لكن مع كامل الأسف مر على الخطاب أزيد من شهرين دون إجراء أي جلسة حقيقية للحوار الاجتماعي".

وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "مرت سنة 2018 فارغة على مستوى الحوار الاجتماعي المؤسساتي، خاصة في ما يتعلق حتى بتقنين تنظيم هذا الحوار؛ لأن المغرب يعتبر ربما البلد الوحيد الذي نتحدث فيه عن حوار اجتماعي بدون وضع قانون يُنظم جلساته. إذا أخذنا فرنسا التي نستمد منها القوانين الوطنية، فقد تعدّل قانون الحوار الاجتماعي والتشغيل سنة 2015".

وأوضح الفاعل النقابي أن "الحوار الاجتماعي تحكمه مجموعة من الأولويات؛ فإذا كنّا سنطالب بالزيادة في الأجور، فلا يجب إغفال قضايا تشغيل الشباب والعاطلين وخريجي الجامعات وغيرها من الفئات المجتمعية، باعتبار أن غياب قانون تنظيم النقابات يناقض الفصل الثامن من الدستور الذي ينص على ضرورة إخراج هذه الآلية القانونية إلى الوجود، لكن رئيس الحكومة بنفسه قال إنه يجهل هذه المادة الدستورية حينما سئل ذات مرة".

قانون النقابات

أكد لطفي أن "المركزيات العمالية ما زالت تشتغل بنظام 1957، في الوقت الذي يجب فيه التعجيل بإخراج القانون حتى تتمكن من تنظيم ميزانية النقابات، وكذلك تواريخ انعقاد مؤتمراتها الوطنية؛ وهو ما يستدعي تجاوز هذا القانون القديم، حتى نعرف الفروق بين النقابة والجمعية، بينما تتوفر الأحزاب السياسية على قانون تنظيمي يؤطر المهام والأدوار التي تقوم بها في علاقة برئاسة الحكومة".

وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على أن "مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر إصدار القانون التنظيمي، سيمكّن من تحديد رؤية شمولية وأهداف واضحة مُحكمة بأجندة معينة؛ لكن من المعلوم أن الحوار يأتي نتيجة لضغط الشارع واحتجاجات بعض القطاعات. ومن ثمَّ، بات مجرد وسيلة لامتصاص غضب المواطنين، سواء تعلق الأمر باحتجاجات الريف وجرادة وغيرها من المناطق".

الرقابة على القطاع الخاص

"لا توجد أي إرادة سياسية من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي الذي تحولت جلساته إلى مجرد عادة تُلتقط فيها الصور فقط؛ لأن الزيادة التي يقترحها رئيس الحكومة (100 درهم عن كل طفل خلال ثلاث سنوات) تظل غير كافية، لا سيما أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت نحو ثلاث مرات، إلى جانب الارتفاع المهول في الخدمات، من قبيل الصحة على سبيل المثال التي صارت متاحة لمن له القدرة على الدفع، وكذلك القانون الإطار للتعليم الذي يوجد حاليا في قبة البرلمان، لأن من شأنه القضاء على مجانية خدمة التعليم، بدءا من التعليم العالي، مرورا بالتعليم الثانوي، ثم التعليم الابتدائي"، يؤكد لطفي.

وأبرز القيادي النقابي، في تصريحه لهسبريس، أن "الحوار الاجتماعي هدفه إسكات الطبقة العمالية؛ لأنه لا يحمل أي خلفية سياسية، كما أنه غير مبني على أسس واضحة ومقننة.. لذلك يجب الالتزام بالجولات الثلاث التي تُعقد في كل سنة. أما النقابات الأكثر تمثيلية، فلِزام عليها أن تتفق على حد أدنى من المطالب التي ستناقش في جلسة الحوار بغرض مواجهة الباطرونا، باعتبار أن المطالب تقتصر على القطاع العام فقط، في حين يتم إغفال القطاع الخاص الذي يُشغل 3.8 ملايين شخص".

وأشار المتحدث إلى أنه "لا يمكن إغفال وجود شريحة عريضة غير مسجلة أصلا في الضمان الاجتماعي، ما يجعلها تشتغل في مهن هشة، وبالتالي تُحرم من حقوقها دون وجه حق؛ لأن الحوار الاجتماعي يعد من اللبنات الأساسية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ما يستدعي مأسسة وتنظيم الحوار في المستقبل، حتى يتسنى الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، عوض تضليل الرأي العام الوطني والمؤسسات التي تعطي القروض للحكومة، بدعوى أنها تلتزم بمحاورة النقابات، حتى تستفيد من الخط الثالث والرابع من القروض"".

زيادة الفوارق

وبخصوص مدى مساهمة قانون مالية سنة 2019 في التخفيف من الضغط الاجتماعي، أكد لطفي أن "التوجهات الملكية تهم ضرورة الاعتناء بفئة الشباب والحرص على تشغيلها؛ لأنها تعتبر القاعدة العريضة للمجتمع المغربي، ومن ثمّ تشكل قنبلة موقوتة يجب على الحكومة أن تولي لها الأولوية في صياغة برامجها، إذ نلاحظ عودة قوارب الموت وانتشار ظواهر المخدرات والجريمة المنظمة والفراغ القاتل، ما يتطلب خلق فرص الشغل ومضاعفة المناصب في قانون المالية، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أم الجهات أم الوظيفة العمومية، حتى تصل إلى نحو خمسين ألف موظف على الأقل".

وختم الفاعل النقابي تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالقول إن "فرص الشغل لا يقصد بها التشغيل بالعقدة، وإنما الإدماج داخل الوظيفة بشكل رسمي، وكذلك احترام معدل الأجور وتوفير الحماية الاجتماعية، حتى لا تتسع الفوارق الطبقية التي وصلت إلى حدود غير مقبولة بين الأثرياء والفقراء، بعدما دُمرّت الطبقة المتوسطة.. ومن ثَمَّ، على الحكومة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية، بغية القضاء على الفساد والفقر، لكن قانون مالية 2019 يشبه باقي القوانين لأنه لم يغير أي شيء في التوجهات العامة، بل إنه يكرس سياسة الترقيع التي تهدد استقرار البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - معجبنيش لحال الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:12
فلتسقط حكومة النذالة
يجب تعديل القانون لصالح الشعب المطحون و تعميم واستفاد من ثروات لبلاد
# إضراب مفتوح #
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29
2 - موظف مقهور الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:14
كاين موظف أجرته 2990 درهم و كاين موظف أجرته فوق مليون و نص سنتيم لهما مفس المهام و نفس المردودية .. لماذا إذن هذا الخلل ؟؟ و المعروف ان بعض الشواهد تباع موظف شرا الشهادة باش يشد مليون و نص و يجي ينعاس فالمكتب لدرجة معايا موظف كيشد 14 000 درهم و لا يستطيع تحرير رسالة باللغة العربية بالفصحى .. أين هي العدالة الاجتماعية ؟؟ يجب إعادة النظر في هذه الفوارق و كما ذكرت الشواهد فاللمغرب كتباع
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11
3 - المغربي الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:14
أسوء عام في حياتي هو 2018 حيت الحكومة قررت تبقى غلى الساعة الاضافية طول السنة وحتى حد ماقدر إدافع على العمال لي كيخرجو من ديورهم مع 5:00 اي 04:00 غرينتش لكريساج لا أمن لا والو والحكومة كتقبل كتحب الخير لهذ البلاد كفاكم من الاستحمار
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20
4 - مواطن الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:15
اسبانيا ضربتها أزمة اقتصادية عاتية ومع بداية السنة الجديدة تمت الزيادة في الأجور بالجميع..أما عندنا فحكومة البواجدة تقول أن كل شيئ على ما يرام وأنها تتحكم في الاقتصاد... ومع ذلك فهي تواصل الاقتطاع من الأجور وفرض الضرائب تلو الضرائب ورفع الأسعار...أية حكومة هذه التي لا تنصت للنقابات ولاحتجاجات الشارع ..هي تهب فقط للدفاع عن مريديها من الحزب الأغلبي وتفتح لهم سبل الريع السياسي..
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17
5 - ادريس الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:15
الاوضاع جد مزرية بالنسبة الاصحاب السلاليم الدنيا الفقر المدقع والعجب العجاب أن النقابات تدافع عن الزيادة العامة في الأجور عبث على الحكومة أن تنفد قرار الزيادة في الأجور بشكل أحادي 500درهم دفعة واحدة مع 200 درهم الطفل الله يخلف
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1
6 - العباسي الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:18
الغاضب هي الشغيلة أما النقابات والحكومة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الآن وقد اقتربت الانتخابات بدأت كل من الحكومة والنقابات لعب الفصل الخامس من المسرحية خاصة نقابة العدالة والتنمية التي أصبحت بقدرة قادر من النقابات الغاضبة !!!!!!!
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10
7 - متتبع 01 الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:21
النقابات فقدت ثقة القواعد. خصوصا و أنها لم تخض أي إضراب منذ 2011.
لن ننسى أبدا تواطؤ النقابات في تمرير ما يسمى بإصلاح التقاعد.
تسود لغة الخشب بشكل جلي في البيانات الداعية لاضراب الخميس المقبل.
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4
8 - citoyen الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:23
En ce qui concerne l augmentation des salaires est devenue une nécessité.....car la vie est trop coûteuse.Le dialogue sociale doit reprendre
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1
9 - أستاذ الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:28
تفقير الموظف هدف حكومة pjd مع الأسف اشتقنا لحكومة الفاسي و اليوسفي.. الأجرة الشهرية تتناقص سنة بعد الأخرى مع هذه حكومة..
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3
10 - حلزون الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:35
ايها النقيب والنقابية وجميع الهيئات النظالية للطبقة العمالية نحن واثقون انكم خذلتم جميع الموظفين والشغيلة ولعبتم لعبة فوق الطاولة مسرحية التضحية والصراخ الغير المسموع لأن نظالكم كان يمارس تحت الطاولة، نعم كان يمارس تحت الطاولة بتواطىء مع النهج الحزبوي والتبعية الإديولوجية، تغيرت اليوم منحنيات النظال والنزال ولا صوت يعلو فوق صوت الخبز والمال والمنصب وحماية المصلحة الطبقية، في بداية السنة الجديدة 2019 وستكون سنة جد صارمة صادمة بشتى الأوجه نظرا ماكرسته خياناتكم وبيع الأوهام والنفاق والكذب والبهتان والزور، ولا يملؤ جوف بني آدم إلا التراب، ظننا أن النظال النقبي مستقل عن توجيهات الباطرونة وتسيس الإديولوجي الحزبوي ظننا أن نظال النقابي يعمل لصالح العمال ولكن كان يخدم أجندة التصويت الحزبي وحماية مدراء القطاع سواء العام أو الخاص، الأيام تدور و مقود دورانها في يد من ياترى؟ فكما تدين تدان فاعمل ماشئت فإنك ملاقيه ياهذا. BIG BIG
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11 - ولد البلاد الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:35
لا أفهم كيف للنقابات أن تكون غاضبة و هي من مرر قانون القاعد في مجلس المستشارين، و هي من مرر ، بالمصادقة على قوانين المالية السابقة و الآنية، قوانين تضرب القدرة الشرائية للمغاربة. إنه فعلا النفاق الاجتماعي و السياسي. كفاكم ضحكا على الذقون
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5
12 - صاحب دراجة الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:48
الحكومة و النقابة بحال الراجل مع مراتو
مرا مفاهمين مرا مخاصمين
غير مشكل ف المغرب باقي معرفناش شكون راجل واش نقابة ؤلا الحكومة
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13 - Ahmed الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:53
j'ai une proposition , Un nouveau gouvernement de 10-15 ministères pas plus, élu au suffrage universel sans sdevoir passer par les boutiques électorale appelée Partis. ce gouvenement décidera de tout ,et sera controlés minustieusement par la cour des comptes élu aussi au suffrage universel . et arrétez tous le bazar inutile , INDH , Programe national, Royale , patata ... tout ca n'a servis a rien
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14 - ممرين الاثنين 31 دجنبر 2018 - 13:58
يا سادة اللعبة بين النقابات و الحكومة مفضوحة فالزيادة المبرمجة متفق عليها مسبقا وما هدا الدوران إلا مسرحية يستفيد منها الإثنان ....
بمعنى ان الحكومة تقترح و النقابة تقاوم و تستميت من أجل الطبقة العاملة .....و الكل شغال ....
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15 - ناقد الاثنين 31 دجنبر 2018 - 14:02
العدل يتطلب قبل الزيادة المجنونة في الاسعار بشكل متجدد الزيادة في الاجور بشكل يضمن كرامة الموظف وحقوقه كمواطن،ليستفيد من حياة كريمة وأن لا يجد مشاكل مادية تمنعه من تحقيق اساسيات حياته(زواج، منزل، سفر..)
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16 - اكرم هيثم الاثنين 31 دجنبر 2018 - 14:02
الزيادة كانت لميزانية الاحزاب والنقابات من اجل المزيد من التمثيل على الشعب واستحماره لسنا في حاجة لاحزاب ولانقابات ومشكلة من يحكمون الدول المتخلفة ويدبرون شؤونها انهم لا ياخذون حلولا استباقية قبل ان يقع الفاس على الراس
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17 - rodéo الاثنين 31 دجنبر 2018 - 14:05
سنة بيضاء أخرى كالسنوات الماضية من ترؤس العدالة والتنمية للحكومة بل و أكثر الأمور تزداد سوءا غلاء المعيشة اقتطاعات من الأجور تجمد الزيادات تعطل الحوار الإجتماعي بدعوى عدم التوصل إلى اتفاق و هو ليس إلا تماطل لتمرير السنوات كل هذا و يطالبوننا بالتفاؤل و ألا نكون عدميين المنطق اختفى على ما أظن
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