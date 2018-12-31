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كُتّاب وآراء
شباب في إقليم الحوز ينددون بجريمة "شمهروش"
نظمت تنسيقية شباب الحوز ومنتدى توبقال للثقافة الأمازيغية وحقوق الإنسان، مساء أمس الأحد، بجماعة أوريكة وقفة تضامنية مع عائلة السائحتين الإسكندنافيتين، تم التنديد خلالها بالعمل الإرهابي الذي تعرضت له منطقة شمهروش السياحية.
الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت تحت شعار "جميعا ضد الإرهاب"، استنكرت الفعل الإجرامي الذي أقدم عليه حاملون لفكر التطرف وعشاق الدماء، وتخللتها شعارات من قبيل: "عذرا شعوب وأمم العالم، فالقتل ليس من شيمنا فاعذرونا"، و"لا تؤاخذونا بما فعله السفهاء منا".
وأكدت التنسيقية أنها تتبرأ من هذا الفعل الإجرامي، الذي لا علاقة له بعادات وقيم سكان منطقة إمليل خاصة، والمغاربة بصفة عامة، مشيرة إلى أنها ترفض رفضا باتا كل أشكال العنف والتطرف، الذي يشكل ظاهرة غريبة عن شيم أهل الجبال والشعب المغربي عامة. وأضافت أن "هذه الثقافة ثقافة دخيلة على قيمنا وثقافتنا الأمازيغية".