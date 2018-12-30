24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حتى لا تتهاوى مكتسباتُ المفهوم الجنائي
- الإرهاب في ميزان القانون
- إقالة الطاير تكلف "وداد تمارة" 37 مليون سنتيم
- توزيع نظارات طبية على ضعاف البصر في أزيلال
- متحف "نقانق الكاري" يضع حدا لوجوده في برلين
ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج (5.00)
- هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟ - (129)
- عقوبة الإعدام تنتظر منفذي اغتيال السائحتين الأجنبيتين في المغرب - (85)
- السلطات المحلية توقف متورطا في جريمة قطع رأس امرأة بواد إفران - (62)
- بداية العام الجديد تأتي بانخفاضات في أسعار المحروقات بالمغرب - (59)
- "الذئاب المنفردة" تتربّص بالمغرب .. والإرهاب يتفوق على الجغرافيا - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
والد "الطفل تميمي" ينفي التوصل بأموال وهدايا من اللاعب حكيمي
نفى سعيد تميمي، والد الطفل يوسف تميمي، صاحب القميص البلاستيكي المكتوب عليه اسم حكيمي، نفيا قاطعا، في اتصال بهسبريس، أن يكون توصل من والدي أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، بأي مبلغ مالي أو هدايا عينية خلال زيارتهما، أول أمس الجمعة، لمنزله الكائن بمنطقة تازوطا بضواحي مدينة صفرو.
وأكد تميمي أنه فوجئ بتداول أخبار تفيد تلقيه مبلغا ماليا قدره 10 ملايين سنتيم من والدي حكيمي، مبرزا أن إقامتهما لم تدم سوى وقت قصير ببيته قبل انصرافهما دون أن يسلماه أي دعم كيفما كان نوعه.
وأوضح والد الطفل صاحب القميص البلاستيكي، الذي أبرز أنه فوجئ بجيرانه يتوافدون على منزله لتهنئته بالدعم المزعوم، أن زيارة والدي حكيمي له كانت للتأكد من معاناته من المرض، كاشفا أنهما التقيا بابنه يوسف وعانقاه وقبلاه، وأعربا عن افتخارهما وإعجابهما بعشقه لابنهما، متمنيين له أن يلتقي بلاعبه المفضل لدى زيارته المغرب.
وأشار سعيد تميمي، وهو يتحدث لهسبريس، إلى أن الصور المتداولة لابنه وهو يتسلم هدايا، عبارة عن كرة قدم وكأس وملابس رياضية، سلمت له من طرف إحدى الجمعيات التي زارت بيته أمس السبت، مبرزا أن الدعم الذي تلقاه من طرف هذه الجمعية تضمن، أيضا، كيسا من الدقيق، ومربى، وجبنا، وبعض الحلوى.
وكان الطفل المذكور، البالغ من العمر ست سنوات، قد حصد تعاطف الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يعاني صعوبات في النطق، ووالده مصاب بـ"المرض الخبيث".