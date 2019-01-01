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الرئيسية | مجتمع | منتدى يدعو الحكومة إلى التصدي لاستغلال الدين

منتدى يدعو الحكومة إلى التصدي لاستغلال الدين

منتدى يدعو الحكومة إلى التصدي لاستغلال الدين
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:26

دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية والعملية اللازمة لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية، رافضا أي شكل من العنف باسم الدين ومناهضا للتطرف والعنف بكافة تمظهراته.

وعبّر المنتدى المغربي عن رفضه لقانون "شرع اليد" الذي يمارسه "بشكل مقلق ومخيف أفراد وعدد من التنظيمات المتطرفة، التي لا تؤمن بالدولة ومؤسساتها ولا تعترف بشرعية المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن خطورة هذا "القانون" تتمثل في كونه "اعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وهي الجهة الوحيدة التي لها حق احتكار ممارسة العنف المشروع، وكذا هدم لمقومات الدولة ولمؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية، كما أنه اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وحرياتهم".

وشدد المنتدى، في بيان له، على ضرورة إقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب، وكذا دفع ثقافة الحوار بين ديانات وتيارات مختلفة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الإنسانية.

ولم يفت المنتدى دعوته إلى الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية إلى "تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز في المدرسة المغربية والجامعة المغربية وعبر مختلف وسائل الإعلام"، مع "إقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية".

ورفضت الهيئة المذكورة المنع والوصاية اللذين يطبقان على بعض الأسماء الأمازيغية، حيث دعت إلى "تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها وضمان الحق في اختيار الأسماء دون منع ولا وصاية وتجريم التمييز اللغوي والعرقي".

وعبّر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن رفضه تواصل ممارسات وأعمال أيادي التطرف والإرهاب التكفيري التي تضرب قيم التعدد والتنوع وتعادي الحرية والديمقراطية، منددة بـ"الهجمات التحريضية والتشويهية والتشهيرية في مواقع التواصل الاجتماعي، واستضافة دعاة معروفين بنشرهم للأفكار والخطب المتطرفة التي تزرع الكراهية بين مختلف الأديان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ADAM الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:40
أول مرة أسمع عن هدا المنتدى و أقول لهم كيف تطلبون من الحكومة محاربة أستغلال الدين و الحزب المتزعم فيها نفسه أستغل الدين للفوز بالأنتخابات و شكل الحكومة
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5
2 - لا للتنطع الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:48
لا وجود لشيء يُسمى "حرية مطلقة" والكل مجمع على أن "حرية فلان تنتهي عند بداية حرية علان" وبناء على هذا يجب إولا تحديد مفهوم الحرية ثم تحديد مجالاتها إذ لا يُعقل أن يطعن ملحد في متديِّن كما لا يُعقل أن يُكره متديّن ملحدا أو لا-ديني على اعتناق دين بعينه... ويمنع منعا كليا ما يُسمى ب " شرع اليد" ... هناك مؤسسات مختصة بإنزال العقوبات على من يستحقها.. إذا عرفنا هذا تطهّر مجتمعنا من المتنطعين والمتشددين .
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3
3 - غيلان قدور الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:57
التصدي لاستغلال الدين يكون من جميع الجهات فسلطة التحكم تستغل الدين للسيطرة والفقهاء الهمجيين يستغلون الدين لارتكاب حماقات .
الحل الوحيد هو فصل الدين عن الدولة وما غير ذلك سوى دوران في حلقة مغلقة
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6
4 - الحقيقة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:58
لا تقحموا الدين في الإرهاب يمكنكم أن تمنعوا المواقع الإلكترونية التي تذكي الإرهاب فدين المغاربة دين وسطي لايمت للإرهاب بصلة فهل السويسري الذي درب إرهابيي شمهروش هل تعلم القرآن وهل الأوروبيين الذين يقومون بالجرائم في بلدانهم درسوا الدين الإسلامي فلا تخلطوا الأمور في غير موضعها انها الأفكار الدخيلة التي تنتشر في المواقع الإلكترونية والتي تحرض على العنف والانتقام من كل ماهو مخالف لاهوائهم الأفكار التي يجب محاربتها هي الأفكار الوهابية والشيعة وهذه الأخيرة هي الأخطر على بلادنا وعلى ديننا
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-2
5 - sadaam الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:58
بالنسبة لشرع اليد الدي يمارس في الشارع بالنسبة للصوص فهو بادرة طيبة اللهم بارك على الدولة ان تشجع المواطنين على دالك لان الشرطة في بعض الاوقات لا تبالي
اما المشاكل الاخرى مافهت والوا اخوتي الدي التطرف ...
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1
6 - تعليق الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:03
أكتر القتلى على وجه الأرض سببها الجرائم السياسية والاقتصادية
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-1
7 - Peace الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:04
فعلا خطاب الكراهية و التكفير و التحريض على العنف و و اعمال "شرع اليد"و القتل و ايضا الخطاب العنصري من جهة كانت, يجب ان يكون ممنوعا و هذا دور المؤسسات في اعمال القانون, فنحن لسنا في غابة او خلاء نعيش في جماعات او قبائل بدائية. و المسالة الدينية و "الجهاد" و الامن و القضاء هو حكرعلى و امارة المؤمنين و من لا يريد الاحتكام لامارة المؤمنين, لانه لا يعترف بها و يبايع احدا اخر كابو بكر البغدادي او غيره و اعمال شرع اليد و الترهيب و القتل, فهذا يعتبر من الخوارج, الخارجين عن شرعية الدولة لنشر الفوضى و يجب معاقبتهم حسب القانون. فاما ان تطلع علينا جماعة متطرفة او جمعية حقوقية و تقول هذه ديكتاتورية و خرق لحقوق الانسان, هل الفوضى هي حقوق الانسان?!
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8 - Fahd الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:15
ظاهرة شرع اليد من الرذائل والآفات التي أصابت المجتمع، وهي من العادات والتقاليد الجاهلية التي نراها حصريا في المجامعات المتخلفة وبكثرة في المجتمعات الإسلامية، لماذا؟ لأن شرع اليد يعد طريق من الطرق المؤدية إلى الجنة حسب اعتقاد المسلمين، وهذا بسبب هذا الحديث المحفز على الفوضى: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم .
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0
9 - الحقيقة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:25
على ذكر الأفكار الشيعية قرأت بالصدفة في موقع يتحدث عن مدينة قم الإيرانية وهي مدينة علية يؤمها الشباب للدراسة فعندما يحصل فريق منهم على الامتيازات المطلوبة تقوم الدولة بتخدير عقولهم وتنويمهم ويحملونهم إلى مدينة أخرى مجهزة على شكل جنة فعيش الشاب في جنة عالية قطوفها دانية وبها حور العين - - - - الخ وبعد مدة من الزمن يخدرونه ويخرجونه من الجنة المزعومة وعندما يفيق من المخدر يتساءل ويبحث عن حور العين فيكون الجواب إذا أردت العودة يجب عليك أن تجاهد في سبيل الله ويلقنونه دروس وفنون القتل فهؤلاء هم الذين يجب محاربتهم كل من أتى من إيران متشبع بافكارهم الانتقامية
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