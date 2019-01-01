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أسرة الجيد تطالب الأحزاب برفض استقبال البيجيدي

أسرة الجيد تطالب الأحزاب برفض استقبال البيجيدي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:52

وجّهت أسرة الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد رسالةً إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، تدعوهم فيها إلى رفض استقبال وفد حزب العدالة والتنمية الذي يجري لقاءات مستمرة مع الأحزاب لحشد الدعم لقضية متابعة عبد العالي حامي الدين.

وتقول الرسالة مخاطبة أمناء الأحزاب إن: ""البيجيدي" انخرط في مسار الضغط، وقرر أن يعقد لقاءات معكم من أجل إقناعكم بمشروعية تصريحاتهم المسيئة وإنزالاتهم لاستعراض العضلات بغرض الضغط على القضاء، بينما نحن لا نطالب سوى بأن يأخذ الملف مجراه العادي، وأن نعرف الحقيقة عن طريق القضاء، والقضاء وحده، وأن ينتهي المسار القضائي بالكشف عن الجناة ومعاقبة كل المتورطين".

وأكدت أسرة آيت الجيد أنها "لا تطالب سوى بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة. ولا نلتمس منكم سوى الوقوف بجانب مطلب الكشف عن الحقيقة في قضية إجهاز على الحق في الحياة الذي طال ابننا في عز الشباب".

وكان حامي الدين قد مثل أمام القضاء بمحكمة الاستئناف بفاس في الخامس والعشرين من دجنبر، بعدما كان قد قرر قاضي التحقيق إحالته على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد في قضية قتل الطالب اليساري آيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي.

وتتهم أسرة آيت الجيد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، بـ"تطويق المسار القضائي للقضية بجمع الدعم الحزبي"؛ وهو ما يشكل، وفق الأسرة ذاتها، "انقلابا على أسس المحاكمة العادلة التي تنبني على الحقيقة القضائية وعلى استقلال القضاء واحترامه ودعم استقلاله والانقلاب على إحدى السلط الثلاث المكونة للدولة، ومما يعني الانقلاب على الديمقراطية وعلى الدولة المدنية".

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية للمملكة قررت تأخير الملف إلى غاية 12 فبراير المقبل، بعد أول جلسة واكبها حزب العدالة والتنمية بحضور أعضاء الحزب ومناصريه، على رأسهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لـ"البيجيدي" رئيس الحكومة السابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بوجادي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:07
تجار المقدس الديني الذين يعيشون على الخرافة والوهم والذين يفتقدون أبسط مقومات العمل السياسي، يعتقدون بتهديداتهم وبتطاولهم على القضاء، وبفكرهم العشائري وحامتيهم الجاهلية إلى حد قولهم " لن نسلمكم أخينا " أنهم أقوياء... إنهم واهون و مغرورون فالقانون فوق الجميع، و الحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضاء مستقل و نزيه باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء، إذن لماذا كل هذا الخوف و الفزع الى حد تسييس هذه القضية بالذات؟ إن لم تكن " في كرشكم العجينة" فلا داعي لكل هذه الحملة الإعلامية والتي نتقلتموها من الحزبية الضيقة إلى قبة البرلمان بشقيه النواب والمستشارين المكان المخصص لمناقشة مشاكل المواطنين وليس الأشخاص المحسوبين على الحزب ولا سيما أن كانت موضوع قضية معروضة على القضاء، واليوم تدقون أبواب الأحزاب لتوريطها معكم في الجريمة... إن الشعب المغربي وبإجماع كل أطيافه يرفض رفضا تاما كل أساليب التهديد والوعيد، لقد تجرعنا مرارة العيش والحرمان نتيجة سياستكم الفاشلة المتميزة بالانتهازية والمحسوبية والزبونية وتدميركم القدرة الشرائية للمواطن البسيط وعليه نقول لكم بلسان واحد " لن نسلمكم وطننا " ...
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2 - بوجادي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:20
احتراما للبناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون التي يلتف حولها الشعب المغربي بكل مكوناته و أطيافه، وجب على تجار المقدس الديني ومن يدور في فلكهم الابتعاد على كل ما من شأنه الضغط أو التأثير أو التشويش على السير العادي للعدالة... وأن يقدم المتهم في حالة اعتقال لأن التهمة الموجهة إليه تعتبر جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مكبل اليدين لا حرا طليقا كأنه فوق القانون...
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3 - FRANCE الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:21
عدالة الله ستاخذ مجراها ولو كره ابن كيران حامى الدين قرات في وجهه الغذر والقتل والله اعلم لماذا هذا الانزال لاصحاب الذين الاحزاب منافقين ومفسدين كلهم
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4 - بوجادي 3 الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:21
قضايا الجرائم تحل داخل محاكم الجنايات لا في مقرات الأحزاب لأن القانون فوق الجميع و الحق يعلو ولا يعلى عليه والقضاء مستقل و نزيه باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء...
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5 - ahmed الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:21
اسرة الجيد يثم استغلالها من طرف المخزن لاستهداف العدالة والتنمية في اخر أمل للدولة العميقة قبل الانتخابات القادمة.

وعائلة الجيد لم يظهر لها الثأر لدم ابنها الا في هده الايام، لا أعلم أين كانوا مند خمس وعشرين سنة.

الجميل هو حينما تتوالي هذه الضربات الموجهة لحزب العدالة والتنمية ويخرج منها سالما كما خرج فيما قبلها,

لأن مقاليد كل شيء بيد الرب جل جلاله وليس بيدكم
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6 - بوجادي 4 الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:26
أعتقد أن إمكانية فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية المقبلة جد مستبعدة و قد تكون مستحيلة، لأنه حزب خدم السلطوية وهمّش الفعل الديمقراطي في البلاد ولم يجلب للمغاربة إلا الدمار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا
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