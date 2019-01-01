أسرة الجيد تطالب الأحزاب برفض استقبال البيجيدي

هسبريس من الرباط

وجّهت أسرة الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد رسالةً إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، تدعوهم فيها إلى رفض استقبال وفد حزب العدالة والتنمية الذي يجري لقاءات مستمرة مع الأحزاب لحشد الدعم لقضية متابعة عبد العالي حامي الدين.

وتقول الرسالة مخاطبة أمناء الأحزاب إن: ""البيجيدي" انخرط في مسار الضغط، وقرر أن يعقد لقاءات معكم من أجل إقناعكم بمشروعية تصريحاتهم المسيئة وإنزالاتهم لاستعراض العضلات بغرض الضغط على القضاء، بينما نحن لا نطالب سوى بأن يأخذ الملف مجراه العادي، وأن نعرف الحقيقة عن طريق القضاء، والقضاء وحده، وأن ينتهي المسار القضائي بالكشف عن الجناة ومعاقبة كل المتورطين".

وأكدت أسرة آيت الجيد أنها "لا تطالب سوى بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة. ولا نلتمس منكم سوى الوقوف بجانب مطلب الكشف عن الحقيقة في قضية إجهاز على الحق في الحياة الذي طال ابننا في عز الشباب".

وكان حامي الدين قد مثل أمام القضاء بمحكمة الاستئناف بفاس في الخامس والعشرين من دجنبر، بعدما كان قد قرر قاضي التحقيق إحالته على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد في قضية قتل الطالب اليساري آيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي.

وتتهم أسرة آيت الجيد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، بـ"تطويق المسار القضائي للقضية بجمع الدعم الحزبي"؛ وهو ما يشكل، وفق الأسرة ذاتها، "انقلابا على أسس المحاكمة العادلة التي تنبني على الحقيقة القضائية وعلى استقلال القضاء واحترامه ودعم استقلاله والانقلاب على إحدى السلط الثلاث المكونة للدولة، ومما يعني الانقلاب على الديمقراطية وعلى الدولة المدنية".

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية للمملكة قررت تأخير الملف إلى غاية 12 فبراير المقبل، بعد أول جلسة واكبها حزب العدالة والتنمية بحضور أعضاء الحزب ومناصريه، على رأسهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لـ"البيجيدي" رئيس الحكومة السابق.