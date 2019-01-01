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الرئيسية | مجتمع | سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري

سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري

سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري
هسبريس- ع. العسري/ م. بلقاسم
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:00

كشف بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين بالرباط، معطيات جديدة حول المواطن السويسري الحامل للجنسية الإسبانية الذي جرى إيقافه للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل، في إقليم الحوز.

وفي حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية يُنشر لاحقاً، أوضح الناطق باسم الأمن الوطني أن بعض المنابر الدولية وقعت في خلط بين السويسري الموقوف يوم السبت وبين شخص جرى اعتقاله بفاس، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وهو متلبس بحيازة شفرات حادة وأسلحة بيضاء.

وكانت منابر دولية تداولت شريط فيديو يظهر فيه إيقاف شخص ملتح في مدينة فاس على أساس أنه يعود إلى المواطن السويسري؛ لكن سبيك قال: "أؤكد من خلال هسبريس أن هذا الشريط له علاقة بإيقاف شخص انطوائي تم إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية وعثر معه على شفرة حلاقة وسلاح أبيض مطلي بلون قاتم".

وحول المواطن السويسري الموقوف بالمغرب، أشار المتحدث إلى أنه كان يقيم في أماكن قريبة من المناطق التي كان يوجد فيها المشتبه فيهم في ارتكابهم "جريمة شمهروش" في إقليم الحوز، وأضاف أن "علاقته بهم تقوم على تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية بآليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، حيث تم حجز بندقية صيد غير مرخص لها بحوزته كانت ستستعمل لأغراض إرهابية".

وتُورد المعطيات الأمنية الرسمية أن المواطن السويسري استفاد أيضا من إتقانه للغتين الفرنسية والإنجليزية للتواصل مع المواطنين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يوجد في وضعية هشاشة، بغرض تجنيدهم واستقطابهم في مخططات إرهابية.

دخول هذا العنصر الأجنبي على خلفية جريمة "شمهروش" لا يعني، بحسب بوبكر سبيك، أن "العملية لها طالع دولي أو تم تنفيذها وفقا لأجندات عابرة للحدود كما يمكن أن يفهم البعض؛ بل إن الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة استوحوا الأساليب من طرف التنظيمات الإرهابي، ولا تجمعهم علاقة بتنظيمات متطرفة أو بإيعاز أو تحريض من أشخاص خارج أرض الوطن".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلن أنه تمكن، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من إيقاف مواطن سويسري، يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل، في إقليم الحوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Anas الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:12
المواطن السويسري استفاد أيضا من إتقانه للغتين الفرنسية والإنجليزية للتواصل مع المواطنين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء...
حدرنا مرارا من استقبال المهاجرين..انهم سم قاتل و خطر محدق...في تونس,الجزائر و مصر و الله مكيهزوا الراس..اما في المغرب فتجدهم يتمشون و كانهم اصحاب البلد..وجب طردهم ان كانوا بدون عمل و كفانا استهتارا بمصلحة المغاربة
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4
2 - Khalil الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:16
ربما هذا السويسري مرسول من طرف مخابرات أعداء الوطن كي يكسر السياحة، دعونا من الخرافات الإرهابية ، هذا الاٍرهاب الذين تتكلمون عنه في يد وقبدة المخابراتيين في هذا العالم واستغلاله لاهداف معينة،
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2
3 - انا بعدا مالي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:18
هذا الشخص يبدو عليه الصدق وعلامات الرضى والاصل المغربي اعانكم الله الذي يجازي العيون الساهرة على راحة الناس
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3
4 - المرجو التحفظ على بعض الامور الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:18
مزيان من جبدتوا هذا الشخص، الا كان ليه علاقة وجب معاقبته. اما بالنسبة للاخ الانطوائي الله يشافيه والذي تم وضعه في مصحة الأمراض العقلية، حبدا لو تم تجنب ذكر دالك. زعما انت راك الناطق الرسمي باسم الشرطة، ومن ادبيات المهنة عدم اعطاء التفاصيل حول الاشخاص لي تاعلاقة لهم بالقضية سواء كانت جنائية او مدنية. كان يكفي دكر بان الشخص من فاس ولاعلاقة له بالموضوع.
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3
5 - الإرهاب والتطرف الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:21
مغربنا الحبيب فى خطر : الفساد الإدارى والسياسى والمالى ومافيات متعددة من جهة والإرهاب الدينى المتطرف المتوحش من جهة ثانية فأين المفر ...
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1
6 - Hanouna الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:24
منذ وقوع الكا رثة اللاإنسانية المشؤومة،كان لديا حدس بأن سببها الجهل والفقر والاعطاب النفسية التي خلفتها التربية الاسرية والمجتمعية والإعلام .....فالمغاربة يشهد لهم التاريخ بسماحة التعايش مع الاخريين من كل اجناس العالم... وخير دليل على ذلك التعايش الامازيغي العربي اليهودي بوطننا الحبيب.
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2
7 - كافر الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:40
أكيد هذا المواطن السويسري اعتنق الإسلام وغير اسمه من مثلا George الى محمد مثلا.. وفرح له المسلمون وزغردو وهللو وضربوا به المثل وصدعو لنا رؤوسنا بأن دينهم على حق بدليل أن سويسري دخل فيه وكل تلك الترهات التي اعتدناها منهم...
القاسم المشترك بين الارهابيين الاسلاميين هو الإسلام..
وسنة سعيدة وكل عام وأنتم بخبر والحمد للعقل على نعمة الكفر...
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-13
8 - قبايلي حر الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:41
وهذا فيه رد مباشر على السياسي البريطاني غرفين الذي حاول تحميل المسؤولية للجزائر، فالارهاب هو ظاهرة دولية تمس العالم أجمع،والجزائر كانت أولى ضحاياه، لما كان الارهابيون ينعمون بالأمن وبالمال في الدول الأوربية خاصة بريطانيا.
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