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الرئيسية | مجتمع | أساتذة "الزنزانة 9" يطلبون اللجوء إلى ألمانيا

أساتذة "الزنزانة 9" يطلبون اللجوء إلى ألمانيا

أساتذة "الزنزانة 9" يطلبون اللجوء إلى ألمانيا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:20

في مبادرة جريئة، يستعد المئات من أساتذة "الزنزانة 9" لوضع طلبات لجوء لدى السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، وذلك ردا على "سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية ضد مطالبهم المشروعة وتهميشهم وإهانتهم قسرا منذ موسم 2012، من خلال حرمانهم من الترقية إلى السلم 10 أسوة بجميع الأفواج التي التحقت بسلك التعليم في السنوات الأخيرة".

الخطوة تأتي ضمن برنامج نضالي تخللته مسيرة ليلية الأحد انطلقت من شارع محمد الخامس ثم عادت له عبر شارع علال بن عبد الله، وأربكت احتفالات الرباطيين بـ"البوناني"، في أفق العودة يوم الثلاثاء إلى جنبات مبنى البرلمان من أجل "مواصلة تصعيدهم لفرض الالتزام على وزارة التربية الوطنية بوضع السلم 9 في طور الانقراض وفتح حوار جدي وحقيقي لإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي عمر طويلا وترقية جميع المعنيين للسلم 10 بدون قيد أو شرط".

ووصف البيان الداعي إلى الأشكال النضالية ما يعيشه الأساتذة القابعون في الزنزانة 9 بـ"العار"، فاتحا الباب أمام التنسيق مع بقية المتضررين في قطاع التعليم من "أساتذة فرض عليهم التعاقد" و"الأساتذة حاملين للشواهد"، وذلك من خلال تجسيد الإضراب العام في الثالث من يناير الجاري، المنادي بإقرار حوار حقيقي بين الشغيلة والمسؤولين في وزارة التربية".

رضوان براس، عضو تنسيقية "الزنزانة 9"، أكد أن "مطالب الأساتذة مرتبطة بالترقية بأثر رجعي ومالي منذ موسم 2012 2013، كما وعد بذلك الوزير السابق محمد الوفا، والذي قال بالحرف: السلم سيحذف في موسم 2013.2014"، مشيرا إلى أن "الاحتجاجات الحالية تتخللها وقفات أمام الوزارة والبرلمان ومسيرات تجوب الشوارع".

وأضاف براس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اختيار السفارة الألمانية يأتي بحكم قربها من الأماكن التي تشهد الأشكال الاحتجاجية للأساتذة، ثم سيلي هذه الخطوة تنسيق مع مختلف الإطارات الأخرى للنظر في سبل التصعيد".

وأردف براس أن "التوجه إلى السفارة الألمانية يأتي من أجل الضغط على الوزارة وتعريفها بوجود حالة من عدم الرضا تسود في صفوف الأساتذة"، مشددا على أن "جميع الحلول تم تجريبها مع الوزارة الوصية، من أجل فتح باب الحوار؛ لكن لا جديد يذكر في هذا الباب إلى حدود اللحظة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - يونس الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:29
هبال نتوما زعما ألمانيا كتسماكم وفاتحة ليكم البيبان ! غباء كبير
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8
2 - عين العقل الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:34
و ألمانيا تستقبلكم بالاحضان و تحتاج لرجال تعليم من هذه الطينية
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12
3 - Observateur الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:35
Ils peuvent toujours rêver, ils ne méritent pas le titre d'enseignant, puisqu'ils n'ont rien compris au principe de l'asile,
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-9
4 - استاذة إعدادي متقاعدة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:43
خرج ليكم العقل ألمانيا راها غير فاتحا الببان لمن والى والله وما كانت عندك اللغة لا شميتيها قولوا شي حاجا معقولة يصدقكم بها بنادم اعتصام في المؤسسات الى ان يحل المشكل مثلا
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3
5 - اللجوء ? لالالا الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:45
و علاش لا سيرو للسفارة الالمانية وطلبو منهم اللجوء ,وعندما يسولكم باش يمكن لك تساهم في تطوير المجتمع الالماني ,واش من جواب تعطوهم لهذا السؤال (نقدرو نكلخو لكم اولادكم الا عطتونا اللجوء)
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10
6 - ابن المدرسة العمومية الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:45
بماذا ستنفعون المانيا؟! تدريس النشاط العلمي
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15
7 - الما وشطابة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:45
انتونا لي خرجتو على هاد الجيل . ناس مالقاو فين اخدموا ونتوما اضرابات كل ساعة . ضسارة وماذير . انشري ولاتحدفي.
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2
8 - haaamid zahouri الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:47
أساتذة فرض عليهم التعاقد. .حقوقهم مهضومة. يعيشون حالة من الشك و الارتياب و اللا استقرار النفسي. ...أظن أنها خطوة في محلها. .أفضل من الغربة في وطنك. .#كل التضامن #
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-7
9 - أستاذ مغربي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:48
في ضل هاته الأوضاع الفاسدة مستعد للهجرة نحو أوروبا وهذا هو حال الجميع ليس أساتذة المغرب فقط بل الشعب المنهوب بأكمله والله ملينا عيينا الأجور في الحضيض والقطاع متجه نحو الهاوية
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6
10 - الخليل الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:51
اتساءل لماذا المانيا بالضبط التي لا يفقهون ولو حرف واحد في لغتها وليس دولة أخرى كمورطانيا او تونس او مصر ؟؟؟؟؟
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11
11 - khalid الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:52
Demander l'asile à l'Allemagne est une démarche ridicule. Soyons raisonnables
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6
12 - Me again الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:53
مشكل المغاربة انهم أنانيين يناضلون فقط في سبيل بطونهم. أنا و من بعدي الطوفان. لذا تجد الأساتذة يضربون و يحتجون لوحدهم في مناسبة خاصة بهم، و في مناسبة اخرى يحين الوقت للممرضين و من قبلهم الموظفين و من بعدهم الحرفيين و بينهم الساءقون، ثم الشهر المقبل يخص الطلبة العاطلون و بعدهم بأسبوع الدكاترة المعطلين و يوم قبلهم مظاهرة ضد الإرهاب و في نفس الوقت لكن في مكان اخر في نفس المدينة مظاهرة ضد حوادث السير و الازبال في الفترة الصباحية و في المساء مظاهرة و احتجاج خاصة بذوو الاحتياجات الخاصة و ليلا اعتصام ساكنة بدون كهرباء. بدل ان يحتجوا اولا على مطالب مشتركة. لكن، في وسط المدينة هناك طقوس افتتاح مشروع بناء 3 مراحيض واحد خاص بالنساء و المعاقين و اثنين للرجال و الأطفال الذكور منهم و الأنات من طرف الوالي بحضور العياشة بدون تصريح سنة و شهر ويوم الإنجاز، اي الى اجل غير مسمى...
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9
13 - أبو رقراق الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:53
ههههههههههه ... والله حتى ضحكتوني
زعما على زين النتائج التي حققتموها في المدرسة المغربية ..
أسيدي بااااااااااااااز ... حنا المغاربة ما يقد علينا غي اللي خلقنا ..
ألمانيا مسالية قبها .. ماعندها مايدار
ياناااااااس .. عوض طلب اللجوء إلى المانيا .. اعتصموا أمام مراكز القرار في بلدكم
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4
14 - zemmouri الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:54
Bon débarras. allez-y l Allemagne va vous accueillir à bras ouvert. Vous serez accueillis comme ces migrants .
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2
15 - الجبلي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:55
كيف يمكن ان نامن على ابناءنا لهولاء الذين لا يحبون وطنهم ويطلبون اللجوء إلى دولة اجنبية ، مهما كان التبرير . الوطن خط احمر .
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9
16 - اللجوء للشهادات القيمة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:56
علا زين تعليمكم طالبين الجوء واش باغين تكحلوها على تعليم المانيا حتا هي
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2
17 - abdou Tanger الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:58
كون تعلمتو اللغة الألمانية في هذا الوقت الضائع من 2012 إلى 2019 كون السفارة الألمانية تعنقكوم بجوج ادين الخدمة تما أو السلم12 تما ولكن دبا؟؟!! باش غادي تفاهمو معاهم؟.
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3
18 - المنطقي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:59
اقول لكم بكل صراحة بأن ألمانيا لا تحتاجكم. ...لي سخن عليه الرأس يهدد ...بستة. ..اسبانيا. ..دابا ألمانيا ....بحال زعما راهوما مشتاقين فيكم ....رآه طالع ليهم الدم من المهاجرين. .دافع على حقك ببلدك ...وما يحكليك غبر ضفرك ...قالك السفارة ...واش ألمانيا حمقى تحل الباب. ..رآه المغرب بالابطال بالاطباء بالمهندسين. ...الخ غدي يصبحو بحالكم في باب السفارة. ..لهدا اقول لكم ألمانيا ماشي حمقة وماشي ساهلة
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3
19 - الواقعي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:59
على اساس المانيا محتاجة للمزيد من اللاجئين . لو كان عندكم الشجاعة اطلبو اللجوء من الجزائر
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2
20 - اصلاح الاستاذ أولا الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:00
ان اصلاح التعليم يبدأ بإصلاح الاستاذ مع كامل احترامي وتقديري ولكن هؤلاء مايسمونهم بأستاذة التعاقد اغلبهم يفتقرونو الى ما اسميه بالتفكير العلمي المنهجي هم بأنفسهم يحتاجون إلى الكثير من التعلم فمعير انتقاء الاستاذ لا يكون عن طريق من يمكنه تخزين المعلومات ...الخ او كيما تنقولو *حفااااظ* الاستاذ الجيد هو من يمتلك القدرة على اصال المعلومة و تشغيل عقل التلميذ و تعليمه تفكير بذكاء عوض الحفظ بدون فائدة اما بالنسبة إلى ألمانيا فانا على يقين انهم لا يجيدون اللغة الفرنسية فما بالك بالمانية اذن لا اعلم ماذا سيفعلون في المانيا ؟؟؟
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0
21 - استاذ في زنزانة 9 الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:05
ملف أساتذة الزنزانة 9 من أكثر الملفات مظلومية، يستمدها من القواعد المنطقية للعدل، ومن المبادئ الأولى للدستور المغربي. إضافة إلى الإجماع على قوته، إجماع زكته الحكومتين اللتين عاصرتاه من خلال وزرائها الذين تحملو مسؤولية وزارة التربية الوطنية منذ 2013، و إجماع زكته أيضا جميع النقابات.
وتتشكل هذه الفئة من الأساتذة الذين وظفوا بين سنتي 2003 و 2013 في التعليمين الابتدائي و الإعدادي، عددهم يتجاوز بقليل 4500 أستاذ أي أقل من 2% من موظفي قطاع التربية الوطنية، ويتقاضون أجورا ( 4000د) تشكل أقل ثلث معدل الأجور في القطاع (اكثر من 12000 د ..والله انها لمهزلة استاذ في 2019 يتقاضى 4000 درهم
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-1
22 - المطالب...! الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:08
كل إنسان له الحق في مطالبة ترقيته وووو
و أنا شخصيا أقرأ المطالب و عقلي مع من ليس لهم عمل أصلا...؟ أو متقاعد و لم يتمكن من قوت أسرته ... ؟
نسأل الله ان يصلح الحال ...و أن يرحمنا من فضله و يوحد القلوب...!
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1
23 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:12
الكلاخ المبين
أش بغات دير بيكوم ألمانيا ؟
واش على العلم والثقافة ديالكم ؟
واش على مردودية عملكم الهزيلة ؟
واش على نظرياتكم الفلسفية التي اضطهدتم من أجلها ؟
راه حتى المغرب قبل بيكوم غير
Par absence de ce qui serait nécessaire et désirable
C'est a dire par défaut

ألمانيا نفسها لا تعطي الترقية لمن هب ودب إنما تمنحها فقط لمن يستحقها عن جدارة وليس لمن يحمل الشواهد المزورة التي تمنح في المغرب سوى مقابل الجنس أو بالمحاباة والزبونية
فهل تستحقون كلكم الترقية ؟
أكيد أن من بينكم بعض الأشخاص الذين ربما يستحقون الترقية ولكن ليس كلكم
وباش تترقى راه خاصك تخدم يا مولاي وتبين حنة يدك راه ما كايناش الترقية بالأقدمية وإنما بالعمل الجاد وبالمردودية، راه في الجيش كيان الي دخل غير جندي وخرج تقاعد كولونيل وكاين الي دخل يوطنو وباق يوطنو
كون كا تعطا الترقية بالأقدمية وبالشواهد كل راه كولشي العسكر دابا جنرالات وكل راه كولهوم كا يشدو 10 مليون في الشهر
خدم مزيان وبين حنة يدك في العمل ديالك وخاص مستولا تلميذك يكون مرتفع على الاقل في المادة التي تدرسها ومن بعد مرحبا بالترقية، حنا بغيناكوم تشدو 2 مليون في الشهر ا
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24 - chihab الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:12
كارثة إذا كان هؤلاء اساتذة هؤلاء مختلون عقليون ومرضى نفسيين هؤلاء يشكلون خطرا على أبناءنا لأنهم سوف يربونهم على العمالة الأجنبي هؤلاء وجب طردهم لأنهم لا يشرفون رجال التعليم ولا المهنة النبيلة التي جاؤوا إليها خطأ
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25 - marocain الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:13
chaque jour je découvre des choses impossible sur la qualité de nos enseignants. des enseignants qui ne maîtrisent rien absolument rien, ni langues ni pédagogie ni propretée ni niveau intellectuel.... et ils veulent migrer hhh. imaginez même la langue française ils sont incapables de dire un mot comme il faut alors prononcer une phrase correctement c est un rêve
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0
26 - زهير الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:15
قناعتي الراسخة، مشكل المنظومة التعليمية سيبقى مطروحا إلى أن يتم مغربة التعليم و السلام عليكم و رحمة الله.
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0
27 - hicham الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:18
بسلات كبيرة هادي ماعاجبهومش السلم 9 ولكاليس مخادامش كيقول ليك ماكفياهش 3000 درهم وكالس ها ز سيف على عباد الله وكيسرق فيهم ، ، ، ، وفشوش كبير هدا ، ، ، انا كنطالب من دولة تدي كلشي للتجنيد الإجباري ومبغاش 3 سنوات سجن ، ، ، هاد الفشوش را كثر
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28 - مواطن2 الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:23
بدون حقد ولا كراهي...الوصول الى المانيا من السهولة بمكان...فيزا ..وتذكرة بالف درهم في الطائرة...وانت في المانيا...وبعد هذا ...ما العمل ؟ الشهادة التي خولت لك التوظيف في التعليم لن تنفعك في شيء ...واوراق الاقامة من المستحيل الحصول عليها بدون مبررات ...والمصير...هو الرجوع والبحث عن وظيفة في اقل من السلم 9 ...وربما وظيفة بدون اي سلم ان وجدت.هذا لا يمنع القول بان وجود هاته الفئة في هذا السلم غير مناسب...اذا اتيحت لهم فرصة الترقي الى السلم العاشربالشروط المطلوبة. اما الاقدمية فلم تعد مقياسا للترقي ...وهي سبب كل ما يقع في التعليم من مشاكل.
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29 - سعيد الالفة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:26
يجب تجريدهم من الجنسية المغربية فورا . فطالب اللجوء السياسي يفقد جنسيته لانه فضل اللجوء الى بلد اخر للتستر به و انتقاصا و نكاية ببلده الاصلي الدي خسر عليه الاموال كي يعالج و كي يدرس على نفقة الدولة الام . وفي النهاية يحاول تشويه سمعة بلده الام .
يجب طرد هاته الشردمة ..فلا خير فيها لن تكون مخلصة في عملها اتجاه ابناءنا رجال الغد .لقد ابانوا عن الحقد اتجاه بلدهم ..وما خفي اعظم .
الطرد..الطرد الطرد هو جزاء الخاءنين ...يعظون اليد التي أطعمتهم .
هل جزاء الاحسان إلا الاحسان .
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30 - mohamed الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:29
الدولة التي تهان اطرها و تجعل موظفيها يعيشون البؤس و الذل. و في صراع نفسي و اقتصادي. فليست دولة بل غابة. تضامني مع مشعل العلم و منيري دروب اولاد شعبنا.
فقضيتهم عادلة باعتراف مسؤولي الدولة بانفسهم.
سحقا لمن نهج السخرية و لعياشي زريبة المغرب
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31 - vrai marocain الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:34
للي عندو أي مشكلة في هاد البلاد يطلب اللجوء. جاشكوم سهلا ياك.
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32 - وحدوي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:34
استغرب ان يصدر هذا القرار من طرف من يفترض ان يكونوا قدوة للتلاميذ في حب الوطن ...اعتقد بان المانيا كانت ذات يوم في مستوى المغرب او اقل لكن لم نذكر ان مواطنين المان طلبوا اللجوء الى اية دولة بل تحدو كل المشاكل و غيروا بلادهم نحو الافضل حتى اصبحت اليوم قوة اقثصادية عظمى خاصة في الصناعة اعتقد بان المغرب في امس الحاجة الى من يجد الحلول لا الى من يحاولون تعميق جراحه ...اي نعم هناك فساد اداري لكننا نعول على من بلغوا اسمى الشهادات العلمية لحل المشكلات والا فاني ساشعر بريب في كفاءة هؤلاء
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