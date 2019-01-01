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كُتّاب وآراء
أساتذة "الزنزانة 9" يطلبون اللجوء إلى ألمانيا
في مبادرة جريئة، يستعد المئات من أساتذة "الزنزانة 9" لوضع طلبات لجوء لدى السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، وذلك ردا على "سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية ضد مطالبهم المشروعة وتهميشهم وإهانتهم قسرا منذ موسم 2012، من خلال حرمانهم من الترقية إلى السلم 10 أسوة بجميع الأفواج التي التحقت بسلك التعليم في السنوات الأخيرة".
الخطوة تأتي ضمن برنامج نضالي تخللته مسيرة ليلية الأحد انطلقت من شارع محمد الخامس ثم عادت له عبر شارع علال بن عبد الله، وأربكت احتفالات الرباطيين بـ"البوناني"، في أفق العودة يوم الثلاثاء إلى جنبات مبنى البرلمان من أجل "مواصلة تصعيدهم لفرض الالتزام على وزارة التربية الوطنية بوضع السلم 9 في طور الانقراض وفتح حوار جدي وحقيقي لإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي عمر طويلا وترقية جميع المعنيين للسلم 10 بدون قيد أو شرط".
ووصف البيان الداعي إلى الأشكال النضالية ما يعيشه الأساتذة القابعون في الزنزانة 9 بـ"العار"، فاتحا الباب أمام التنسيق مع بقية المتضررين في قطاع التعليم من "أساتذة فرض عليهم التعاقد" و"الأساتذة حاملين للشواهد"، وذلك من خلال تجسيد الإضراب العام في الثالث من يناير الجاري، المنادي بإقرار حوار حقيقي بين الشغيلة والمسؤولين في وزارة التربية".
رضوان براس، عضو تنسيقية "الزنزانة 9"، أكد أن "مطالب الأساتذة مرتبطة بالترقية بأثر رجعي ومالي منذ موسم 2012 2013، كما وعد بذلك الوزير السابق محمد الوفا، والذي قال بالحرف: السلم سيحذف في موسم 2013.2014"، مشيرا إلى أن "الاحتجاجات الحالية تتخللها وقفات أمام الوزارة والبرلمان ومسيرات تجوب الشوارع".
وأضاف براس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اختيار السفارة الألمانية يأتي بحكم قربها من الأماكن التي تشهد الأشكال الاحتجاجية للأساتذة، ثم سيلي هذه الخطوة تنسيق مع مختلف الإطارات الأخرى للنظر في سبل التصعيد".
وأردف براس أن "التوجه إلى السفارة الألمانية يأتي من أجل الضغط على الوزارة وتعريفها بوجود حالة من عدم الرضا تسود في صفوف الأساتذة"، مشددا على أن "جميع الحلول تم تجريبها مع الوزارة الوصية، من أجل فتح باب الحوار؛ لكن لا جديد يذكر في هذا الباب إلى حدود اللحظة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
زعما على زين النتائج التي حققتموها في المدرسة المغربية ..
أسيدي بااااااااااااااز ... حنا المغاربة ما يقد علينا غي اللي خلقنا ..
ألمانيا مسالية قبها .. ماعندها مايدار
ياناااااااس .. عوض طلب اللجوء إلى المانيا .. اعتصموا أمام مراكز القرار في بلدكم
وتتشكل هذه الفئة من الأساتذة الذين وظفوا بين سنتي 2003 و 2013 في التعليمين الابتدائي و الإعدادي، عددهم يتجاوز بقليل 4500 أستاذ أي أقل من 2% من موظفي قطاع التربية الوطنية، ويتقاضون أجورا ( 4000د) تشكل أقل ثلث معدل الأجور في القطاع (اكثر من 12000 د ..والله انها لمهزلة استاذ في 2019 يتقاضى 4000 درهم
و أنا شخصيا أقرأ المطالب و عقلي مع من ليس لهم عمل أصلا...؟ أو متقاعد و لم يتمكن من قوت أسرته ... ؟
نسأل الله ان يصلح الحال ...و أن يرحمنا من فضله و يوحد القلوب...!
أش بغات دير بيكوم ألمانيا ؟
واش على العلم والثقافة ديالكم ؟
واش على مردودية عملكم الهزيلة ؟
واش على نظرياتكم الفلسفية التي اضطهدتم من أجلها ؟
راه حتى المغرب قبل بيكوم غير
Par absence de ce qui serait nécessaire et désirable
C'est a dire par défaut
ألمانيا نفسها لا تعطي الترقية لمن هب ودب إنما تمنحها فقط لمن يستحقها عن جدارة وليس لمن يحمل الشواهد المزورة التي تمنح في المغرب سوى مقابل الجنس أو بالمحاباة والزبونية
فهل تستحقون كلكم الترقية ؟
أكيد أن من بينكم بعض الأشخاص الذين ربما يستحقون الترقية ولكن ليس كلكم
وباش تترقى راه خاصك تخدم يا مولاي وتبين حنة يدك راه ما كايناش الترقية بالأقدمية وإنما بالعمل الجاد وبالمردودية، راه في الجيش كيان الي دخل غير جندي وخرج تقاعد كولونيل وكاين الي دخل يوطنو وباق يوطنو
كون كا تعطا الترقية بالأقدمية وبالشواهد كل راه كولشي العسكر دابا جنرالات وكل راه كولهوم كا يشدو 10 مليون في الشهر
خدم مزيان وبين حنة يدك في العمل ديالك وخاص مستولا تلميذك يكون مرتفع على الاقل في المادة التي تدرسها ومن بعد مرحبا بالترقية، حنا بغيناكوم تشدو 2 مليون في الشهر ا
يجب طرد هاته الشردمة ..فلا خير فيها لن تكون مخلصة في عملها اتجاه ابناءنا رجال الغد .لقد ابانوا عن الحقد اتجاه بلدهم ..وما خفي اعظم .
الطرد..الطرد الطرد هو جزاء الخاءنين ...يعظون اليد التي أطعمتهم .
هل جزاء الاحسان إلا الاحسان .
فقضيتهم عادلة باعتراف مسؤولي الدولة بانفسهم.
سحقا لمن نهج السخرية و لعياشي زريبة المغرب